Resultado Real Madrid - Barcelona en la Liga BBVA 2015 (3-1)

20:00 VAVEL agradece su compañía en esta cobertura envivo de El Clásico Real Madrid - Barcelona. El triunfo fue de los locales, que sirve para terminar con el invicto de la gente de Luis Enrique y también finaliza la imbatibilidad de Claudio Bravo en Liga. Real Madrid 3-1 Barcelona. Les invitamos a continuar enterados de todas las reacciones de los protagonistas, así como del resto de la Jornada 9 y de todo lo que suceda en el deporte nacional e internacional a través de nuestro portal. ¡Hasta la próxima!

3-1. La última pincelada de esta exhibición blanca fue obra de Karim Benzema tras un contragolpe mortífero.

2-1. La ventaja madridista -que ya no perderían- la dio Pepe con un gran cabezazo en tiro de esquina.

1-1. La igualada en la Casa Blanca la puso Cristiano Ronaldo desde el manchón penal. La infracción se derivó de un corte con la mano de Piqué en un centro razo.

0-1. El partido Real Madrid - Barcelona comenzó con ventaja catalana de los botines de Neymar, quien se deshizo de la marca de Carvajal y Pepe y batió al arquero.

19:50 Esta victoria pone a los madridistas a un punto del Barcelona. Los aún líderes catalanes deberán esperar el resultado de su perseguidor Sevilla en casa contra Villarreal para saber si mantienen la posición de honor de la Liga BBVA.

90+4' ¡Se acabó El Clásico! Con los goles de Cristiano, Pepe y Benzema, el partido más importante del futbol español se pinta de blanco. Real Madrid 3-1 Barcelona.

90+3' Tarjeta amarilla para Cristiano Ronaldo (RMA) por altercado con Dani Alves

90+2' ¡Horrible cobro! Lio Messi se perfiló, tiró el libre directo y la mandó a las nubes, como en la Final del Mundial ante Alemania.

90' Los aficionados madridistas en el Bernabéu brincan en las gradas.

89' En los últimos minutos la llave del Barca es Dani Alves, quien ha tirado más de seis centros al área pero ninguno con objetivo favorable.

89' Cambio del Real Madrid. SALE: Luka Modric (19) // ENTRA: Arbeloa (17)

86' Cambio del Real Madrid. SALE: Benzema (9) // ENTRA: Sami Khedira (6)

85' El rol del juego está claro. Madrid aguanta cerca de su área defendiendo la ventaja y esperando algún contragolpe. Barcelona tiene la pelota pero se topa con una muralla pintada de blanco.

83' Cambio del Real Madrid. SALE: Isco (23) // ENTRA: Illarra (24)

81' Otra contra peligrosa del Madrid en la que CR7 no decide bien en el último toque. Le está fallando ese detalle al crack portugués.

80' ¡A trompicones despejan! Entre los centrales del Madrid logran despojar a Pedrito, que se quedó a un recorte de encarar a Casillas.

78' El equipo de la capital se asocia de magnífica manera para montar contragolpes que llevan mucho peligro. Por momentos, le dan toque al Barca.

75' ¡Jugadón de James! Se quita con sombrerito a su marcador, habilita a Benzema y éste le devuelve para definir, pero se cruza oportuno Mathieu para evitar el gol.

74' Tarjeta amarilla para Carvajal (RMA) por barrida sobre Jeremy Mathieu.

73' Rebanón de Neymar tras habilitación de Messi. Se apagó el brasileño luego de su gol.

72' Cambio del Barcelona. SALE: Iniesta (8) // ENTRA: Sergi Roberto (20)

72' Andrés Iniesta está saliendo del campo adolorido. No va más el '8'.

71' Se equivocó Cristiano en el pase final para habilitar a Benzema y poner el póker madridista.

70' Jugada colectiva precisa de los locales que culmina con un bombazo de zurda de Benzema que se fue alto.

69' Cambio del Barcelona. SALE: Luis Suárez (9) // ENTRA: Pedro (7)

69' Trazo de Luis Suárez que Neymar gana de cabeza pero se va sin dirección de portería.

67' Se aprecia que los dirigidos por Ancelotti le ceden la iniciativa y la posesión a Messi, Neymar y compañía, esperando el momento para desdoblar como a la velocidad del trueno.

64' Barcelona quiere volver a tener la pelota y la pasea por las afueras pero sin éxito. Madrid las roba y despliega con una velocidad descomunal. Ahora huele a que se viene el cuarto de los Campeones de Europa.

61' ¡GOOOOOOL! Contragolpe brutal del Real Madrid que arman entre Isco, Ronaldo, James y Benzema, quien finiquita al poste y para adentro. Real Madrid 3-1 Barcelona.

60' Cambio del Barcelona. SALE: Xavi (6) // ENTRA: Rakitic (4)

59' Suárez fúrico exige un jalón de Ramos cuando marchaba hacia la meta. Silencio del árbitro y el partido sigue adelante.

56' ¡Vuela Casillas! Desvía un zurdazo de Mathieu que llevaba etiqueta de gol.

55' Grande Sergio Ramos en la marca sobre Suárez cuando este se metía al área.

55' Prueba James Rodríguez a Claudio Bravo, pero nada que inquiete al hombre de los guantes blancos.

54' Messi pide falta de Pepe. Otra vez el árbitro muy cerca dice que no, aunque las imágenes dejan clara la obstrucción del lusitano sobre el argentino en tres cuartos de cancha.

51' ¡GOOOOOOL! En el lanzamiento desde la esquina se elevó Pepe a lo Ronaldo y remató implacable de cabeza. Real Madrid 2-1 Barcelona.

50' Contragolpe del Real Madrid encabezado por Karim Benzema, quien cede a Ronaldo y su derechazo es mandado a córner por Piqué.

49' El balón ronda el área blanca en par de ocasiones pero Sergio Ramos y Carvajal alejan el peligro.

48' Directo de Messi que se queda en el muro defensivo.

46' ¡Seguimos jugando a través de VAVEL! Real Madrid 1-1 Barcelona

18:57 Un escenario pletórico como el Santiago Bernabéu que toma un poco de aire para volver a gritar en la segunda mitad. En minutos regresan al césped los actores principales de este obra futbolística. Real Madrid 1-1 Barcelona.

18:55 Poco probable que hayan sustituciones en el entretiempo, pero las opciones son ricas y variadas en ambos conjuntos. 'Chicharito' espera turno con los merengues, mientras que Rakitic y Pedro son alternativas ofensivas para Luis Enrique.

18:50 Además de los goles, han habido jugadas clave. La atajada de Casillas a Messi que evitó el 0-2 ha sido notable. Benzema ha puesto una en el larguero y James se ha devorado un gol fácil de cabeza en las postrimerías del primer lapso.

18:48 Ha sido un partido dinámico y abierto al futbol ofensivo. Barcelona aprovechó la genialidad de Neymar temprano para ponerse al frente. Después, el Madrid ha apostado por adelantar líneas para acercarse al marco blaugrana y ha rendido frutos con varias oportunidades peligrosas. Al final, un penalty claro de Piqué le abrió la puerta a Cristiano y su gol 16 de la temporada.

45' ¡Nos vamos a descansar! Real Madrid 1-1 Barcelona, con los goles de Neymar y Cristiano Ronaldo.

44' ¡Qué falla! James Rodríguez no pudo cabecear en la línea del área chica un centro de Marcelo.

40' Isco se sacrifica. Luego de eprder el balón en la salida, recompone la figura y roba la redonda.

40' Tiro de esquina catalán que, tras varios rebotes, se va a línea final.

38' Tarjeta amarilla para Andrés Iniesta (FCB) por falta sobre Luka Modric.

35' ¡GOOOOOOL! Cristiano Ronaldo desde los once pasos pone el empate, rompiendo la marca de imabtibilidad del Barcelona en 755 minutos.

34' Tarjeta amarilla para Piqué (FCB) por mano en el área.

34' ¡Penal! Piqué tapa un centro con la mano y el árbitro Gil Manzano no duda en señalar el manchón penal.

33' Qué salto descomunal de Cristiano para ganar el cabezazo en el tiro de esquina. Luego reclama una mano del zaguero que tapa su envío, pero nada se decreta.

32' Messi pica el balón y Suárez se relamía los bigotes, pero el central portugués Pepe alcanza a sacar el peligro.

30' En el afán de ir por el empate, parece que el Madrid deja algunos espacios en defensa. En cuanto Barcelona arme una, se podría venir el segundo. Real Madrid 0-1 Barcelona.

28 ¡Gran barrida! Carvajal tapa en última instancia el que podía haber sido el segundo de Neymar, cuando remataba a dos metros de la meta de Casillas.

27' Luis Suárez merodea el área. Intenta su primer remate a puerta pero Ramos le quita la fuerza con un rozón.

26' ¡CR7 exige penal! Hace recorte sobre Piqué y se estrella con el central, pero el juez está muy cerca y no considera infracción.

23' ¡Monumental Casillas! Le ha tapado, a un metro, el segundo gol cantado al Barcelona en los botines del '10'. Qué cerca se han quedado.

22' Iker Casillas recuesta a mano izquierda y le niega el gol a Lionel Messi, quien hizo gran jugada individual previa.

20' Tras el gol, Barcelona ha perdido la pelota. Las mejores ocpiones desde ese momento han sido del Real Madrid, que ya se quedó a centímetros de empatar el partido.

19' Se estaban entrelazando Messi y Xavi, pero todo quedó en nada cuando la pelota no supo ser controlada por Mathieu que se incorporaba al ataque por la banda izquierda.

19' Primera intentona de CR7 a la puerta de Bravo, aunque su impacto no es el mejor y llega tranquilo a la posición del chileno.

17' Pepe se mira los tachones buscando disculpa a un balón que despejó de muy mala manera.

16' Disparo suave de Toni Kroos que contiene el meta chileno de los visitantes.

15' Neymar se luce con una 'brasileña' ante James Rodríguez, aunque la pelota se le escapa por la línea.

13' Tarjeta amarilla para Neymar (FCB) por fricción con Pepe.

12' Centro largo de Marcelo que rescata James pero Cristiano no llega a tiempo ante el achqiue de Claudio Bravo.

11' ¡Poste! Benzema revienta la madera de la meta blaugrana. Se salva Barcelona del empate.

10' Par de minutos que se disputan en el área de los visitantes. Los blancos están heridos y buscan la igualada.

10' ¡Jugadón de Marcelo! El brasilleño desborda y mete diagonal quemante que no pueden cerrar sus compañeros. El Madrid embiste al Barcelona.

9' Tarjeta amarilla para Lionel Messi (FCB) por falta sobre Kroos.

8' Centro de Messi que es cortado de buena manera por alto por Pepe.

6' ¡Perdona Benzema! El francés no contacta bien ante Claudio Bravo y la pelota se pase por el área catalana.

6' Cristiano impacta de tiro libre pero se queda en la barrera.

4' ¡GOOOOOOL! Neymar y una maravilla de definición que bate a Casillas. Real Madrid 0-1 Barcelona.

2' Isco mete centro que es tapado por Alves. La pelota se estrella en el banderín de esquina y queda viva. La recuperan los visitantes.

1' La pelota la mueve el Barcelona desde el círculo central. Ammbos equipos visten sus indumentarias tradicionales.

1' ¡Arranca el Clásico del futbol español Real Madrid - Barcelona!

17:59 Con este mosaico fue recibido el Real Madrid por su afición.

17:57 ¡Saltan al campo! Madrid y Barcelona ya están en la cancha, se saludan y posan para los fotógrafos.

17:55 ¡Ya están en el túnel! Los 22 protagonistas esperan al pie de las escalinatas de los vestidores para saltar al terreno de juego del Santiago Bernabéu.

17:53 El sonido local anuncia las alineaciones titulares y los suplentes de cada lado.

17:50 Los futbolistas ya se han retirado a los vestuarios para ponerse el uniforme de juego.

17:48 Los suplentes del FC Barcelona para esta tarde son: Ter Stegen, Bartra, Jordi Alba, Rakitic, Sergi Roberto, Munir y Pedro.

17:46 La banca del Real Madrid tendrá a Keylor Navas, Álvaro Arbeloa, Nacho Fernández, Räphael Varane, Illarramendi; Khedira y 'Chicharito'.

17:45 ¡Quince minutos! Eso nos separa del Clásico; de Cristiano - Messi; de Iniesta - Modric; de Casillas - Bravo.

17:42 El Santiago Bernabéu está ya prácticamente lleno. Todos esperando el silbatazo de Gil Manzano que haga rodar la pelota en el Real Madrid - Barcelona.

17:38 Luis Enrique pisando el césped que alguna vez defendió como futbolista del Real Madrid y en el que hoy se presenta como entrenador del Barcelona.

17:35 ¿Estáis listos? Real Madrid - Barcelona, en menos de 30 minutos, y en directo a través de VAVEL.

17:33 Esta es la imagen de Lionel Messi llegando a los vestidores del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Romperá hoy el récord del Telmo Zarra? Descúbrelo junto a nosotros en unos minutos.

17:30 Entre los abucheos de los que ya ocupan su lugar en el estadio, Barcelona salta a calentar. El Madrid ya realizó sus movimientos de calentamiento. Se aproxima El Clásico.

Real Madrid - Barcelona

17:25 La llegada de Cristiano a su casa. ¿Podrá marcar la diferencia en este Clásico? El portugués es el líder goleador de La Liga y una victoria blanca les pondría a un punto del liderato blaugrana.

17:20. ¡Sergio Ramos es titular en este partido Real Madrid - Barcelona ! El defensa central se confirma en el planteamiento inicial madridista en detrimento del francés Räphael Varane.

17:15. ¡Luis Suárez va de arranque en este partido Real Madrid - Barcelona ! El entrenador Luis Enrique ha decidido tirar del uruguayo desde el primer minuto para sorprender a Carlo Ancelotti. El sudamericano estará complementado en el ataque por Neymar y Messi. Otra modificación importante es la suplencia de Jordi Alba, con Jeremy Mathieu ocupando la banda izquierda.

17:10 El plantel de Barcelona arribó a la capital española. En la foto, Neymar, Iniesta y Dani Alvés comandan el contingente blaugrana para la cita de esta tarde en el Clásico.

17:05 Así fue la llegada del camión que transporta a la plantilla del Real Madrid a su estadio. Las calles parecen ríos de gente que buscan una mirada, una fotografía, una sonrisa de los protagonistas.

17:00 Una hora nos separa del arranque de El Clásico Real Madrid - Barcelona a través de VAVEL. Las calles aledañas al Santiago Bernabéu lucen llenas de aficionados que ya buscan los accesos al inmueble. Habrá un lleno pletórico de más de 80,000 personas provenientes de todos los rincones del planeta que buscan ver a sus ídolos en acción. Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta, ya todos se preparan para protagonizar el partido más esperadoo del año en todo el orbe.

Otra figura mundial que puede ser la diferenca esta tarde en el Bernabéu es Karim Benzema. Al centro delantero galo se le ha visto en un estado muy bueno en últimas fechas, confirmándolo con dos goles en Anfield en la victoria del Madrid 0-3 ante el Liverpool. En su historial ante el Barca, el 'Gato' suma seis goles, dos de ellos en la derrota 3-4 del último Clásico. Pese a partir como el eje del ataque, sabemos que al '9' le acomoda jugar más de media punta y socio que del número de su playera; ha sido vital para Cristiano y hoy podría no ser la excepción.

Esta tarde puede marcar la consolidación de Neymar con el escudo del F.C.B. El brasileño es sublíder de goleo de la Liga BBVA con ocho balones en las redes, aunados a los dos más que suma en la UEFA Champions League. El '11' ya sabe lo que es marcarle al Madrid, pues lo hizo en el juego de la jornada 10 del año anterior en el que salieron airosos 2-1 en el Camp Nou. Esta clase de partidos son los que dividen a los jugadores buenos de los extraordinarios, y seguramente el brasileño quiere comenzar a escribir su historia dorada en la entidad barcelonista.

7 de mayo del 2008. Jornada 36. Real Madrid llegaba con la Liga 31 bajo el brazo conseguida una semana antes en Osasuna con un triunfo de 1-2. Los dirigidos por Bernd Schuster tenían como rival en turno al Barcelona, quienes homenajearon al nuevo campeón de España haciendo el 'pasillo'. Ya con el balón rodando, en la Casa Blanca se festejó no sólo el campeonato, sino un 4-1 ante los catalanes con las aportaciones de Raúl, Robben, Higuaín y Van Nistelrooy.

Nuevamente nuestro compañero Daniel Peinado enriquece estos momentos previos al Clásico de Real Madrid - Barcelona. En esta ocasión, nos presenta el análisis línea por línea de las dos instituciones. ¿Se impondrá la dinamita ofensiva madrileña o la infranqueable defensa catalana? ¿Qué banquillo puede tener al revulsivo que marque la diferencia? Aquí te lo cuenta todo.

Javier Hernández seguirá los pasos de sus compatriotas Hugo Sánchez y Rafael Márquez en lo que a experimentar un Clásico en carne propia se refiere. 'Chicharito' se ha convertido en un relevo de lujo para el Real Madrid con sus tres dianas -doblete en Riazor y uno en Levate-, firmando el mejor promedio de goles por minutos jugados de toda la Liga (Gol cada 33 minutos). Esto no es nuevo, puesto que el mexicano ex Manchester United es el cuarto mejor en ese departamento en la historia de la Premier League con un festejo cada 131 minutos, solamente por detrás de 'Kun' Agüero, Thierry Henry y Ruud Van Nistelrooy.

Del lado madridista cuentan con Luka Modric. Es el motor del mediocampo, un hombre que roba balones en zona central y conduce el cuero con elegancia e inteligencia. Su capacidad asistidora y peligroso golpeo de balón desde la frontal le convierten en una valiosa arma para el Real Madrid. Su única anotación hasta ahora ocurrió en El Madrigal, abriendo paso al triunfo blanco 0-2, pero su mayor valía está en el último pase para definición, de los cuales el surgido del Dinamo Zagreb suma un par en esta Liga.

El Clásico pondrá frente a frente a dos de los máximos estandartes del futbol croata. Comenzamos con Ivan Rakitic, quien cursa su temporada debut con Barcelona y lo ha hecho de estupenda forma pese a que ha tenido que adoptar una posición diferente en el campo a la que habitualmente tenía en Sevilla y el representativo de su país. Además de la disposición defensiva que ha enseñado y su ya conocida visión de campo en el último tramo, el '4' ya tuvo su estreno goleador en Liga en la visita a Levante, repitiendo la dosis la semana siguiente en la masacre al Granada.

La campaña de 1934-35 fue testigo de la mayor goleada propinada por el Real Madrid al Barcelona jugando como locales. En ese entonces, hace prácticamente 80 años, el equipo blanco propinó un 8-2 a su eterno rival. Las anotaciones del encuentro corrieron a cargo de Sañudo en cuatro instancias, Lazcano por partida triple y uno más de Luis Regueiro. Por la causa barcelonista marcaron Escolá y Guzmán.

España, Francia, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania, Croacia, Colombia, Chile, Uruguay, México y Costa Rica estarán representados futbolísticamente en este Clásico con, por lo menos, un jugador sobre el césped o en el banquillo. Italia tendrá como embajador al entrenador merengue, Carlo Ancelotti. La lesión de Bale impide que Gales esté presente.

Real Madrid - Barcelona. Cristiano y Messi. Los dos máximos exponentes del deporte de la pelota en todo el planeta serán los protagonistas de este partido Real Madrid - Barcelona . Jugadores cuyas carreras han ido en paralelo y a quienes, inevitablemente, cada que saltan al campo como jugadores del FC Barcelona y Real Madrid CF respectivamente se les compara entre sí. Los números de ambos son bestiales, tal vez irrepetibles, pero aunque en las conquistas y logros puedan tener ciertas coincidencias, sus personalidades parecen ser diametralmente opuestas, coomo agua y aceite, como fuego y hielo.

Luis Figo: El caso más polémico de todos los Real Madrid - Barcelona. De 1995 al 2000, el portugués fue pieza clave en Barcelona para levantar la Liga y la Copa del Rey en par de ocasiones, además una Supercopa de España, una de Europa y la ya extinta Recopa. Con la llegada del nuevo milenio, Figo fue vendido al odiado rival por 60 millones de euros -la transacción más cara en la historia del futbol hasta entonces- y marcó el arranque de la era de los 'Galácticos' de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Las vitrinas blancas agregaron dos Ligas y dos Supercopas españolas, la Supercopa europea, la Copa Intercontinental y la Novena Orejona mientras el de Lisboa estuvo con ellos.

Luis Enrique: Debutó en el Sporting de Gijón y después de ds años se mudó a la capital ibérica, en donde se quedó un lustro coleccionando Liga, Copa y Supercopa. Para la 1996-97, el asturiano decidió intercambiar el blanco por el blaugrana y echó raíces durante ocho cursos, auxiliando en la consecución de un par de Ligas y Copas de Su Majestad. Como ya es bien sabido, hoy día dirige al Barcelona y busca entrar al selecto grupo de profesionales que han sido campeones con esta institución calzando los botines y desde el área técnica.

Michael Laudrup: Siete años en España, exclusivamente con estos dos clubes. 1989 marcó el inicio de su aventura en el Camp Nou, y en sus cinco años como blaugrana celebró cuatro títulos de liga, doblete en Supercopa y una del Rey, pero sin duda se le recuerda como parte importante de la conquista de la Liga de Campeones y Supercopa de Europa de 1992. Luego de ver reducido su rol en el Dream Team de Cruyff, se enroló con Real Madrid para las campañas 1994-95 y 1995-96 y agregó a su palmarés otro campeonato local, emigrando en el mercado veraniego de 1996 al futbol japonés.

Bernd Schuster: Un exquisito de la pelota, el germano dividió toda la década de los 80's entre ambos clubes. Los primeros ocho años con el Barcelona en donde pudo festejar una Liga y tres Copas del Rey. Los años 1988-89 y 1989-90 los vivió del otro lado, alzando dos Ligas y una Copa, siendo partícipe de la temporada récord de 107 goles anotados, que estuvo vigente hasta hace unos años. También tuvo oportunidad de sentarse en el banquillo madrileño en la temporada 2007-08, en la que alzó la Liga 31.

Ronaldo Nazario: El 'Fenómeno' llegó al Barcelona procedente del PSV Eindhoven en 1996. Estuvo apenas un año con los catalanes, pero le bastó para ganar una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de que a nivel individual se consagró como Pichichi y Balón de Oro. Luego de cinco años en el Calcio con Inter de Milan y de ganar el Mundial 2002 con Brasil, el Real Madrid pagó una suma aproximada de 45 millones de euros para enrolarlo en sus filas. Ya de blanco, el '9' ganó otro Balón de Oro y las Ligas 2003 y 2007.

La historia de Real Madrid y Barcelona comparte una rivalidad sin igual, pero también tiene en común a algunos futbolistas que vistieron ambas playeras. A lo largo de este previo, te presentaremos a cinco de los más relevantes de todos los tiempos que tuvieron el privilegio de enfundarse el blanco y el blaugrana.

Si del lado merengue existen leyendas, en Barcelona no se quedan atrás ni mucho menos. Ladislao Kubala, Luis Suárez, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Romario, Josep Guardiola, Hristo Stoichkov, Ronaldinho y Carles Puyol engalanan las más ilustres páginas del libro de historias y proezas azulgranas en los Clásicos españoles.

Hablar del Real Madrid es poner en la mesa algunos de los nombres más importantes de la historia del balompié español y mundial. Don Alfredo di Stéfano, Ferenk Puskas, Paco Gento, Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Raúl González e Iker Casillas. Esas son solamente algunas de las figuras de la constelación blanca que han defendido esos colores en el Clásico.

Pero los aficionados madridistas aseguran que la 'Manita' más recordada en los Real Madrid - Barcelona es la acaecida el 7 de enero de 1995. En el Santiago Bernabéu, Iván Zamorano tuvo su noche soñada y clavó los tres primeros goles, todos ellos en la primera mitad. El protagonista del cuarto grito de éxtasis de la localía es un hombre que esta noche dirigirá los destinos del acérrimo rival, Luis Enrique se hizo presente marcando; la goleada fue sellada por José Emilio Amavisca.

Otro partido Real Madrid - Barcelona para el recuerdo de la afición catalana se dio el 29 de noviembre del 2010 con el famoso 'Clásico de la Manita'. Aunque este resultado se ha dado en cinco ocasiones entre ambas oncenas (2 en favor del Madrid y 3 para el Barca), ninguna está tan fresca en la memoria como esta. Los entonces dirigidos por Pep Guardiola masacraron 5-0 al Madrid de José Mourinho. La fiesta del Barca arrancó al 9' por conducto de Xavi tras asistencia de Iniesta; menos de diez minutos después sería Pedro el que gritaría el segundo. David Villa se destapó por partida doble al 54' y 66', con Jeffren al 90' sentenciando una de las goleadas más humillantes para el conjunto merengue en toda su historia.

La venganza catalana tardó nueve años pero se consumó por el mismo global que les marginó de la final en Glasgow. La ida se jugó en la capital española y tuvo en Messi a la figura central como el autor de los dos goles del encuentro, además de la expulsión de Pepe comenzando la complementaria. En la vuelta, Pedro y Marcelo decretaron el empate que consumó el 3-1 en la pizarra total y el acceso del Barcelona a las puertas de la que sería su cuarta Liga de Campeones.

Esta rivalidad no se ha contenido en territorio español y se ha trasladado a los escenarios internacionales. Las semifinales de Champions del 2002 y 2011 fueron testigos de lo que El Clásico significa. En la primera edición, la balanza fue favorable a los merengues con un global de 3-1; en la ida, Zinedine Zidane y Steve McManaman dieron la ventaja irreversible, que se finiquitó con una igualada en casa con tanto de Raúl González y uno en propia meta de Iván Helguera. En ese año, el Real Madrid ganaría la Novena con la pintura del genio francés ante el Bayer Leverkusen.

Del lado madrileño se expresó James Rodríguez. El autor del mejor gol del Mundial Brasil 2014 mencionó en un acto publicitario que espera vivir su primer Clásico con tranquilidad y muchas ganas de ayudar: “Va a ser un encuentro duro y complicado. Quiero afrontarlo con tranquilidad, responsabilidad y muchas ganas, para poder ayudar a que el equipo logre la victoria. Estoy bien y toda la plantilla también. Es un grupo fuerte y mentalmente estamos unidos". También reveló que su adaptación a la capital de España marcha de fabulosa manera, no solamente en lo futbolístico, sino también en la vida diaria: "Madrid es una ciudad linda y encantadora. Tiene de todo. Acoge a las personas extranjeras y estoy feliz aquí. Me gusta estar en familia, que son los que siempre están con uno. Al saltar al campo me acuerdo de todos, especialmente de mi hija. La familia es algo grande y uno siempre quiere luchar para que estén bien".

Otro miembro del plantel catalán para este El Clásico Real Madrid vs FC Barcelona , que conversó fue el portero Claudio Bravo. El chileno aseguró estar ansioso por vivir su primer Clásico y descarta experimentar algún temor por pisar el Santiago Bernabéu en esta instancia: "¿Miedo escénico? Pienso que no. Más que imponer, a nosotros los futbolistas nos motiva jugar en un escenario así. Son los partidos que nadie se quiere perder y quedan en la retina de todos". Sobre su récord de ocho juegos sin encajar gol, afirmó que es una motivación para seguir desarrollándose como guardameta: "Es algo que a mí también me motiva mucho, me genera mucha ambición y hambre en cuanto a mis expectativas a futuro, pero no me aleja del foco que tengo hoy en día que es mantener mi nivel".

El campeón del Mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en las Eurocopas de 2008 y 2012 se ha dado tiempo de analizar la metodología futbolística de su adversario: "Siempre es una batalla futbolísticamente hablando. Te tienes que imponer en todas las líneas y ser mejor prácticamente en todo para ganar al Madrid... ellos intentarán ser rápidos a la contra, ganarnos a la contra. Nosotros intentaremos ser efectivos y tener lo máximo posible el balón para minimizar sus opciones".

Andrés Iniesta compareció ante la gente del micrófono en la previa del viaje a Madrid para el partido Real Madrid - Barcelona. El manchego abordó varios tópicos, comenzando por lo que les espera en territorio merengue: "Es difícil prever lo que te puedes encontrar en este tipo de partidos. Por el rival, por los detalles. Son los detalles los que marcan hacia dónde irá el partido. Hay mucha calidad en ambos equipos... Nuestra intención es sacar provecho de nuestras mejores armas; a partir de ahí, ir con la intención de hacer un muy buen partido".

Partidos memorables entre madridistas y barcelonistas hay de sobra. El 2 de mayo de 2009, con el Bernabéu de testigo, Barcelona propinó un contundente 2-6. El partido Real Madrid - Barcelona vio a los de la Casa Blanca irse al frente por conducto de Higuaín, pero la bravía reacción catalana antes del final de la primera parte vino de Henry, Puyol y Messi. Reanudando las hostilidades, Sergio Ramos acortó distancias, sin embargo, nuevamente el francés y el argentino marcaron, además de Piqué, quien dio forma final al éxito del que, a la postre, sería el equipo campeón de España.

Ya que hablamos de posibles titulares, suplencias y demás aspectos tácticos, nadie mejor que nuestro compañero Rafael Peinado, quien nos presenta su Tablero Real, en el que analiza con lujo de detalle los movimientos sobre el césped que ambas oncenas buscarán hacer para llevarse la victoria en esta nueva edición del Clásico español.

Quien está recuperado para tomar parte de la batalla desde el inicio en este partido Real Madrid - Barcelona es Sergio Ramos. El defensor se ha sobrepuesto al contratiempo que tuvo durante la sesión de entrenamiento con la Selección Española en las eliminatorias rumbo a la Euro y está a las órdenes de Mr. Ancelotti. Seguramente el segundo capitán madridista saltará al campo desde el primer minuto para hacer pareja en sector central con Pepe.

Como se supo desde hace algunos días, el galés Gareth Bale es baja del Real Madrid para este partido Real - Barça. El extremo zurdo padece una lesión en el músculo piramidal derecho, mismo que ya le marginó de las victorias en Levante por la Liga y en Liverpool por la Champions League. Además del Clásico, se estima que el '11' no podrá ver acción en los próximos tres choques domésticos, además del segundo juego ante los Reds en la fase de grupos europea.

De los 250 goles que Lionel Messi ha marcado en España, 21 de ellos se han dado en los Clásicos ante el Real Madrid. Son 14 los que Lio ha mandado a guardar en La Liga, 5 en la SuperCopa y un par más en la UEFA Champions League. Revívelos todos en el siguiente vídeo.

Hablando del 10 argentino, su carrera está repleta de condecoraciones, que no hacen más que consolidar el argumento de que estamos en presencia de uno de los máximos exponentes de este deporte. Sin embargo, 'La Pulga' puede escribir hoy un capítulo en letras doradas, ya que está a una anotación de igualar y a dos de superar la marca de Telmo Zarra (251) como máximo artillero en la historia del campeonato español de liga. Messi no es ajeno a los reflectores y a la presión que una hazaña como esta significaría, aunque para él no sería la primera marca que instaure mientras disputa un Clásico.

La super estrella portuguesa registra 13 dianas ante la escuadra de la ciudad condal en los Real Madrid - Barcelona. Cinco válidos por Liga, cinco más en Copa del Rey y una tercia en Supercopa de España. Si eres aficionado al Real Madrid, no puedes dejar de mirar este vídeo con cada una de las celebraciones del playera '7'.

Cristiano Ronaldo está en una forma física impresionante. El nacido en Madeira, Portugal, vive un romance absoluto con el gol y prueba de ellos son sus 15 celebraciones en este curso liguero, que significan la mitad de los goles blancos hasta ahora y le ubican como el máximo rompe redes hasta el momento. Tal es la racha goleadora del lusitano, que él por sí solo suma las mismas anotaciones que Neymar y Lionel Messi juntos.

Sobre la posible aparición de Luis Suárez como titular en el eje del ataque blaugrana en el Real Madrid - Barcelona, el técnico madridista aseveró que no le inquieta en lo absoluto: "No es mi problema. Lo respeto mucho, pero no cambia nuestra idea del partido si él está o no. Es un futbolista fantástico y es una buena noticia para la Liga que él juegue en España".

Su contraparte en el banquillo, Carlo Ancelotti, también atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa. En ella, el italiano tuvo palabras de elogio para su próximo rival: "El Barcelona tiene nuevo entrenador y jugadores, y ahora están más motivados. De todos modos, mantiene la misma idea aunque con pequeñas variantes, como más solidez defensiva y un juego más vertical en ocasiones".

El mismo Luis Enrique se ha referido a su pasado en la capital como futbolista, y sobre cómo percibe su vuelta al Santiago Bernabéu dirigiendo al FC Barcelona, club para el que también jugó como profesional: "Cambia mucho la película de entrenador a jugador. De jugador ni me acuerdo, como entrenador lo viví el año pasado: tranquilo, sin problemas". "¿Me pone el Bernabéu? Me interesa que el cariño esté repartido; cuando fui con el Celta, era todo para mí".

Así como las R's del país de la samba vivieron su primer Clásico Real Madrid - Barcelona, hoy se dará el debut de Luis Suárez con la elástica del Barcelona en partido oficial. Tras la suspensión que le impuso la FIFA por la mordida al italiano Giorgio Chiellini en partido de la fase de grupos del Copa del Mundo Brasil 2014, el sudamericano se estrenará en Liga y será en el templo blanco. Así lo confirmó el míster catalán Luis Enrique, aunque no quiso dar pista si el uruguayo irá de titular o saltará desde el banquillo: "No avanzaré si es titular o no, pero Luis Suárez tendrá minutos. Cuántos, no sé, pero algunos tendrá".​

Romario, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Cuatro de los brasileños más ilustres de las últimas dos décadas, sabedores de lo que es alzar la Copa del Mundo. Todos ellos comparten al Barcelona en sus perfiles profesionales. Habituales protagonistas en esta clase de enfrentamientos, cada uno de los integrantes de este cuarteto tuvo, en algún momento, su primer cara a cara frente al Real Madrid ¿Cómo se desempeñaron? Aquí te lo contamos.

Nuestro compañero Manuel Vergara ha preparado una previa imperdible. ¿Quieres saber todos los pormenores de este Clásico ? No dudes y consulta la previa del Real Madrid - Barcelona .

Te invitamos a que conozcas cuál es