Negredo: "Me toca empezar de cero"

Negredo, uno de los protagonistas de la noche en Mestalla, por disputar sus primeros minutos con la zamarra blanquinegra, atendió a los medios de comunicación en zona mixta. El vallecano afirmó que fue muy especial la ovación que le entregó la grada a su entrada: "Lo importante es la victoria del equipo. Se me pusieron los pelos de punta con el recibimiento de Mestalla".

Un debut que pudo terminar con gol, pues a los pocos minutos de ingresar al terreno de juego, lanzó una buena vaselina que se fue por encima del larguero: "He mirado dos veces al portero, he visto q estaba adelantado y por eso he optado por esa opción. Es una pena, hubiera sido bonito debutar con gol, pero habrá otras oportunidades".

Palabras de agradecimiento del vallecano, que pudo jugar tras tres meses lesionado: "Tengo que dar las gracias a los servicios médicos por el trato y porque me han ayudado mucho en la recuperación. El trabajo diario y los partidos te dan el ritmo de competición. Que el club esté en calma con la llegada de Lim, lo agradecemos todos".

Respecto al nuevo dueño del conjunto ché, Peter Lim, indicó que tras conocerle antes del partido destaca su claridad de ideas: "No conocía a Peter Lim. Se ha reunido con nosotros. Es un hombre muy humilde, muy cercano, con las ideas muy claras". "Ahora mismo no pienso en la selección, solo pienso en acabar de recuperarme y en el equipo. Me toca empezar de cero e intentar ganarme el puesto”, comentó.

Antes de entrar al campo, su pudo ver a Negredo hablando con un cansado, y cabreado, Paco Alcácer. El vallecano explicó que el de Torrent le deseó suerte, algo que agradece: "Alcácer me ha deseado suerte y que estuviera tranquilo. Se agradece porque está haciendo las cosas muy bien. Es muy bonito que la afición te reciba así, espero devolverle el cariño con goles y buenos partidos".

Para terminar, destacó que estos minutos, aunque fueran pocos, le vendrán bien para ir cogiendo ritmo de competición: “Nuno no me había dicho q iba a salir. A mi me ha venido muy bien esos minutillos para ir cogiendo ritmo".