Kadir: ''Es bueno que haya presión por ascender, no nos podemos dormir''

Sorprendió para bien en su debut ante la Llagostera. A partir de ahí, Foued Kadir comenzó a bajar su nivel al mismo tiempo que el resto del grupo. Eso sí, el pasado sábado ante el Recreativo Huelva hizo su mejor partido hasta la fecha. Su gol desde el punto de penalti puso la guinda a una tarde exquisita para el interior argelino. Ahora, toca consagrarse. Y a todo ésto, este martes ha pasado por sala de prensa.

Está claro que su mejoría es notoria. Físicamente, también se aprecia: “Me encuentro cada vez mejor. He encadenado varios partidos seguidos y eso es importante. Estoy al 100% y siento que mis piernas funcionan bien. Me encuentro cómodo, ya se vio en el último partido”.

Es curioso lo que pasó en el duelo ante el Recre. No solo por lo sorprendente de pitar dos penaltis a favor al Real Betis en un mismo encuentro, sino porque el segundo no tuvo al protagonista en estas acciones. Rubén Castro cedió la responsabilidad a Kadir. “Sé que Rubén es el que tira siempre los penaltis. Me sentía bien, con confianza. Le dije a Rubén si podía tirarlo y me dijo que sí, que no había problema”. Un gesto que siempre sienta bien, habla por sí solo de que el ambiente no es tan malo como se pinta. Kadir, a todo ésto, se está integrando: “Tenemos un buen grupo, una buena plantilla. Todo se pasa bien en el vestuario. Hay un gran ambiente, no solo entre los franceses, sino con todos los españoles. Me siento mejor porque mi familia está aquí desde hace dos semanas. Me siento mejor cuando estoy con mi familia y mi hijo”.

Ya saben que el argelino procede del OM que entrena Marcelo Bielsa. La falta de oportunidades le obligó a buscarse una salida. Ha llegado a Sevilla, un lugar bien distinto. En el césped, también se refleja ese cambio: “La diferencia se ve sobre todo técnicamente. Hay más jugadores técnicos aquí en España. El fútbol francés es más físico”.

Y sí, tocaba preguntar por eso que tanto sale en los últimos meses por Heliópolis: la exigencia. A Kadir le ha sorprendido: “Sí, un poco. Hay mucha presión en Marsella, pero no sabía que había mucha presión aquí en el Betis. Pienso que es bueno para los jugadores. No nos podemos dormir. Vamos a intentar todo para ganar todos los partidos”. Y entre exigencias o conformismos, habló sobre su entrenador, Julio Velázquez: “Se encontraba en una situación difícil por culpa de los últimos resultados. Hemos estado siempre al 100% con él. Lo hablamos durante la semana pasada. Esa confianza que tenemos en él se demostró en el campo el sábado. Estamos con él, mentalizados en ganar partidos con él”.

Para terminar, Kadir fue cuestionado por su posición. Ha sido extremo derecho, mediapunta e interior izquierda en poco tiempo. “Me siento mejor cuando tengo más libertad en el campo. Me gusta jugar en el centro, pero puedo jugar en las dos bandas y sentirme bien”.