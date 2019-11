El despertar del banquillo

Hace un año, ocupaba el banquillo del Celta un entrenador peculiar. La pizarra de Luis Enrique, sustentada en un fútbol de marcado carácter ofensivo, tenía como gran marca distintiva la radical política de rotaciones de los futbolistas. Cada once del técnico asturiano era una incógnita y después, una sorpresa. Daba lo mismo que un jugador cuajase una gran actuación en la jornada anterior o que pareciese asentado en el once titular, Lucho siempre se guardaba un as bajo la manga. Esta falta de estabilidad en los esquemas celestes nunca dejó de lado su dosis de escepticismo. No cabe la menor duda de que se fueron puntos, importantes en su momento, debido a este pecado de excesiva confianza en jugadores con menos rodaje, experiencia y, por qué no decirlo, menos calidad, pero Luis Enrique dejó tras su marcha una idiosincrasia en la parroquia celeste: el aficionado del Celta se acostumbró a las rotaciones y a la falta de un once tipo.

Con esta perspectiva táctica en la mente de la grada, la llegada de un técnico más conservador en sus alineaciones como el “Toto” Berizzo volvió a romper los esquemas. El argentino arrancó la Liga con once jugadores con la clara vitola de titulares, un concepto bastante habitual en fútbol, pero que sembró, primero extrañeza, y después dudas, especialmente tras ver cómo la exigencia física que imprime el nuevo técnico del Celta a sus jugadores se traducía en puntos que volaban por un derrumbe de los celestes, víctimas del cansancio, en los tramos finales de algunos partidos. El equipo ganaba y puntuaba cada semana, pero el aficionado desconfiaba de esta falta de recambios.

Luis Enrique había acostumbrado al aficionado a las rotaciones

A pesar de que Berizzo había explicado nada más regresar a Vigo que trataría de dar cabida a los más jóvenes dentro de sus planes, lo más notorio del arranque liguero estaba siendo el claro ostracismo de canteranos como Santi Mina, David Costas o Lévy Madinda, que habían tenido más o menos un papel destacado en la política de rotaciones de Luis Enrique y sobre los que se cernía la amenaza de un frenazo en seco en sus progresiones. “Paciencia”, exigía el exentrenador de O'Higgins, que pese a todo, había impreso cosas muy positivas al juego de los vigueses, que siguen refrendando que la contratación de Berizzo ha sido un acierto, tal como manifiestan los resultados y la situación clasificatoria del equipo. Esas circunstancias positivas atenuaron cualquier atisbo de queja al respecto.

Atisbos de cambio en la medular

Pero parece que el argentino empieza por fin a soltarse la melena. El más claro indicador de esta nueva tendencia es el incremento de los minutos de su “hombre franquicia”, la estrella de su exequipo, Pedro Pablo Hernández. Recuperado por fin para la causa tras perderse la pretemporada por problemas físicos, el “Tucumano” parece dar ya sensaciones que avalan las expectativas vertidas sobre él y empieza a ser una amenaza seria para Álex López y Krohn-Dehli, la dupla de centrocampistas que comenzó el curso como titular -junto a Radoja, de un rol más defensivo que todos ellos-. De primeras, el “Tucu” ya dejó este viernes al ferrolano en el banquillo y fue uno de los mejores de su equipo en la contundente victoria ante el Levante.

Pablo Hernández es el reflejo del inicio de las rotaciones

Otro que ha incrementado su participación, aunque lejos de sus minutos de la pasada temporada, es Madinda. El gabonés empezó la Liga alternando partidos sin convocar con largas tardes sentado en el banquillo, pero comienza a convertirse en un suplente útil y capaz de ofrecer oxígeno al centro del campo en los tramos finales del partido.

El contrapunto de la medular celeste es Augusto Fernández. Encadenando lesiones, el subcampeón del Mundo apenas ha podido sumar, y parte en clara desventaja, al menos durante las próximas semanas, respecto a sus compañeros. El absoluto protagonismo que tuvo en sus dos años anteriores en Vigo es su mayor aval para ofrecer su sacrificio a la medular celeste, que cuenta con muchos y muy variados futbolistas este año.

Alternancia en los laterales

Otra posición donde Berizzo ha comenzado a repartir minutos son los laterales. El zurdo Planas y el diestro Jony fueron las opciones del entrenador del Celta durante los primeros partidos, una decisión que despertó la extrañeza de la grada, dada la ausencia de Hugo Mallo, uno de los pesos pesados del equipo. Quizás debido a su larga inactividad tras terminar la pasada temporada con una lesión en una parte incómoda como es la clavícula, pero el de Marín hubo de bregar para regresar al carril del “2”. El regreso de Mallo al once no ha privado a Jony de oportunidades, ya que el canterano ha tenido minutos como suplente -ambos laterales diestros han estado a la vez sobre el césped en varias ocasiones-, e incluso las molestias físicas que arrastró Planas esta semana devolvieron a Jony al carril zurdo, tal como había hecho gran parte de la pasada temporada.

Un tridente imparable

Al otro lado del campo, la delantera no ofrece lugar a dudas. El tridente Nolito-Larrivey-Orellana ha marcado 14 de los 16 goles del equipo, números que justifican el escaso inmobilismo en esta demarcación. El gran damnificado del gran arranque de estos tres atacantes no es otro que Charles, referente indiscutible en el ataque celeste la pasada temporada y al que se ha visto sólo en los minutos finales de algunos partidos y en el once titular de la visita al Elche. El hispano-brasileño parece por el momento lejos de la tímida política de rotaciones de Berizzo y es, quizás, el jugador que más protagonismo ha perdido respecto al año pasado por razones técnicas, aunque este ostracismo no ha provocado un declive en su profesionalidad, uno de los grandes rasgos positivos de su presente etapa en Vigo.

Mientras, Santi Mina, uno de los jóvenes más prometedores del club, ha gozado en esta última jornada de su primera titularidad de la temporada. Su ausencia en las primeras convocatorias de Berizzo fue uno de los temas más comentados por la grada celeste, rumores que alentó el interés del Real Valladolid por su cesión para cubrir la baja del delantero Roger Martí, lesionado de larga duración. Por el momento, su vuelta al césped fue provocada por la ausencia de Orellana por sanción, pero veremos si el esfuerzo que ha prometido tiene su recompensa en forma de más minutos.

La Copa debería dar minutos a los menos habituales, pero habrá que aguardar más de un mes

La gran prueba de fuego del banquillo del Celta será la Copa del Rey. El torneo del K.O. es para la inmensa mayoría de los técnicos de Primera División una ocasión perfecta de poner a prueba a sus menos habituales. La cita ante el Las Palmas será una oportunidad de oro para hombres como David Costas o Rubén Blanco, a los que el buen rendimiento de sus compañeros de demarcación ha privado de minutos, y también como vía para recuperar el ritmo para quien venga de lesión por entonces. Todo serán cábalas hasta que Berizzo no confirme su once titular copero, y deberemos esperar más de un mes para ello.

Parece el buen arranque liguero y las buenas sensaciones de las pocas modificaciones en el esquema tipo del Celta 2014/15 comienzan a asentar las rotaciones en la mente del técnico argentino. La temporada, larga y con muchos contratiempos en forma de lesiones o sanciones, prevé guardar su momento de oportunidad para todos los integrantes de la plantilla. Todo lo que sirva para asentar y dar continuidad al envidiable inicio de competición de los celestes será positivo, especialmente si sirve para mantener la competencia sana en el vestuario y la motivación de todos los integrantes de la plantilla. En la pizarra de Berizzo está la solución al enigma.

Los minutos en la portería

NOMBRE CONVOCATORIAS JUGADOS COMO TITULAR JUGADOS COMO SUPLENTE TOTAL MINUTOS Sergio Á. 9 9 0 810 Rubén B. 9 0 0 0

Los minutos en la defensa

NOMBRE CONVOCATORIAS JUGADOS COMO TITULAR JUGADOS COMO SUPLENTE TOTAL MINUTOS Hugo Mallo 9 5 1 451 Fontàs 7 7 0 626 David Costas 2 0 0 0 Jony 9 5 3 483 Sergi Gómez 9 3 3 308 Planas 9 7 0 608 Cabral 9 9 0 794

Los minutos en el centro del campo

NOMBRE CONVOCATORIAS JUGADOS COMO TITULAR JUGADOS COMO SUPLENTE TOTAL MINUTOS B. Oubiña* 0 0 0 0 Pablo Hernández 8 3 3 299 Radoja 9 8 1 708 Álex López 9 7 1 472 Madinda 4 0 2 40 Krohn-Dehli 9 8 1 747 Augusto 4 1 3 101 Borja Fernández 7 1 1 97

* Lesionado de larga duración

Los minutos en la delantera