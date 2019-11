Entrevista. Joel Marín: "Será difícil, pero intentaremos dar la sorpresa"

Joel Marín (Mataró, 13 de septiembre del 1989) sonríe tímidamente cuando oye la palabra Real Madrid. Entregado al fútbol desde la infancia (UD Cirera), forjándose como jugador en las categorías inferiores del Espanyol y pasando por varios equipos de Catalunya, el diestro ha encontrado en la UE Cornellà la estabilidad futbolística y personal que andaba buscando. A sus 25 años, será uno de los privilegiados que se enfrentarán al conjunto de Ancelotti. Horas antes del histórico partido para el club, Joel atiende a VAVEL para analizar al club merengue.

Pregunta. ¿Cómo van esos nervios?

Respuesta. Nervios, nervios… ahora mismo no. Supongo que tendremos nervios mañana, el día de partido, cuando nos concentremos con el equipo y vayamos al estadio. Ahí es normal estar algo nervioso. Lo que sí que tenemos es muchas ganas, mucha ilusión e intentaremos hacer bien las cosas.

P. Dice no estar nervioso… ¿Cuándo asimila uno que va a jugar ante el Real Madrid? Esto teniendo en cuenta que es la primera temporada del Cornellà en Copa del Rey...

R. Lo que es asimilar el partido… creo que lo haremos con el tiempo. Sí somos conscientes de que nos ha tocado el Real Madrid, que es un equipo de muy alto nivel, pero cuando lo asimilaremos será cuando vayan pasando los meses. El año que viene, por ejemplo, miraremos atrás y diremos: ¡Hemos jugado contra el Madrid! Y eso es una cosa que poca gente puede decir.

P. ¿Está preparado?

R. Preparados sí que estamos, porque realmente no deja de ser fútbol y se juega 11 contra 11. Somos conscientes de ello y de la dificultad de la eliminatoria. Estamos disfrutando cada día todo lo que está pasando. Estamos disfrutándolo como niños. Han venido muchos medios de comunicación a los entrenamientos y eso te hace ser consciente de la magnitud del partido de mañana. ¡Que es el Madrid! (se ríe).

P. Es algo nuevo en Cornellà…

R. Realmente sí. Durante los partidos sí están los medios, pero en los entrenamientos y demás no suele haber. Al ser el partido ante el Real Madrid se nota. Mueve mucha gente.

P. El día del sorteo les vimos saltando de alegría al ver la bola del Madrid. Se dice que los equipos modestos desean enfrentarse a equipos de este nivel... ¿Preferían un sorteo así o un camino algo más 'sencillo' para ver si pueden seguir avanzando en Copa?

R. El sorteo está hecho así. Si pasas tres eliminatorias de la Copa del Rey te llevas el premio de enfrentarte a uno de los seis primeros de la Liga. Toca así. Hoy en día es el mejor club que hay en el mundo. Todos queríamos que nos tocara ese premio, y cuando estábamos siguiendo el sorteo y vimos la bola del Madrid, estallamos de alegría. La verdad es que fue una sorpresa muy bonita.

P. Dice que es el mejor club actualmente. ¿Es un partido más especial para un jugador que es simpatizante de este equipo?

R. Sí. Bueno, creo que para todos igual, ¿eh? Será un partido especial para todos los del equipo, pero sí que quizás, para los que somos del Madrid (somos unos cuatro o cinco), sea un poco más emotivo.

Joel: "Jugar en el Power8 Stadium también es un premio para la afición"

P. Hace cinco días se hizo oficial el cambio de estadio (Power8 Stadium). ¿Partido especial por su pasado blanquiazul?

R. Yo tengo mucho aprecio al Espanyol porque, como bien dices, he jugado allí cinco temporadas en las categorías inferiores. Pero mirando nuestro interés futbolísticamente hablando, nos hubiera favorecido más jugar en nuestro estadio. Piensa que nosotros estamos más acostumbrados a jugar en césped artificial y el campo es mucho más pequeño. Ellos no están acostumbrados. Pero bueno, jugar en el campo del Espanyol es hacerlo en otro estadio de Primera División (el Bernabéu en la vuelta). De este modo, el regalo sabrá mejor y también es un premio para la afición.

P. ¿ Y cómo puede afectar el cambio de estadio a vuestro juego?

R. Un poco afectará, quieras o no. Nosotros, como dije, estamos acostumbrados a entrenar y a jugar en campos de césped artificial. No obstante, también hay que destacar que en nuestro grupo de Segunda División B hay estadios con césped natural y grandes. Algo se notará, pero intentaremos adaptarnos lo más rápido posible para que no se note mucho. Hoy hemos entrenado allí para adaptarnos y tomar contacto con el verde.

P. ¿Cómo está el vestuario anímicamente?

R. Pues estamos muy contentos y con mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido.

P. ¿Habéis estado pensando en el Madrid antes del partido ante el Elche Ilicitano (el pasado domingo)?

R. Desde que salió en el sorteo el cruce, siempre lo hemos tenido en la cabeza. Aunque tu no quisieras pensar en ello por algún motivo, siempre había alguien que te decía: ¡te ha tocado contra el Madrid! Y no puedes quitártelo de la cabeza. No obstante, lo verdaderamente importante para nosotros es la Liga, ya que nos jugamos el no bajar de categoría. El domingo supimos mantener la calma y la eufória y pudimos sacar adelante el partido (victoria 2-1), que eran unos tres puntos muy importantes. Pero sí que es verdad que nunca nos lo hemos quitado de la cabeza

P. Cornellà está volcada con el equipo. ¿Notan el cariño?

R. La prioridad es la Liga, pero este premio no se recibe cada año y esto es histórico para el Cornellà. Se nota muchísimo el cariño de la afición. Vas por la calle y te van saludando, te dan ánimos... y te hacen bromas (se ríe). La verdad es que se agradecen cosas así.

Joel: "Es muy difícil, pero intentaremos dar la sorpresa"

P. Años atrás asistimos al 'Alcorconazo', la temporada pasada a un empate en Xàtiva... ¿Podemos asistir a un 'Cornellazo'?

R. (Se ríe). Yo creo que es muy difícil. Primero porque está delante el Real Madrid, y ya sabemos cómo viene. Y segundo, el cambiar de estadio puede favorecer más a ellos que a nosotros. Pero ya te digo que nosotros intentaremos ponerle las cosas lo más difícil posible y hacerlo lo mejor que sabemos. Trataremos dar la sorpresa.

P. Y en un partido así, ¿qué se necesita para ganar?

R. Pues se necesitan muchas cosas. Por ejemplo mucho descaro, ser valiente y ser conscientes de que sigue siendo un partido de 11 contra 11. Sí que son de otro nivel, pero todo se decide en el campo y ahí hay igualdad numérica.

P. ¿En qué podéis superar al vigente campeón de Europa?

R. La verdad es que es difícil. Ten en cuenta que ellos dominan prácticamente todas las facetas del juego. Son potentes en todo y va a ser muy complicado. Es difícil decir el punto débil de este equipo.

P. ¿No tiene?

R. Supongo que como todos los equipos algo tendrá, pero no sabría decirte ahora mismo cuál.

P. ¿Y el punto fuerte?

R. Pues como todo el mundo dice: la pegada. También son bastante fuertes en cuanto a la estrategia, el sistema de juego… Son completos.

Joel: "Tendremos que atacar los córners pensando en defenerlos (se ríe)"

P. ¿Vio El Clásico?

R. Sí, sí (se ríe). Creo que el Madrid se mereció ganar. Es cierto que si Messi hubiera marcado el segundo todo hubiera cambiado. Pero bueno, son oportunidades que hay que aprovechar y el Madrid las aprovechó, e incluso pudo marcar algún gol más. Vi, realmente, a un Madrid superior.

P. Antes comentaba que el punto fuerte del Madrid es la pegada. El tercer gol vino de un córner en contra. Isco, Cristiano, James y Benzema llegaron a la portería de Bravo en 15 segundos…

R. Con eso me lo dices todo. Tendremos que atacar los córners pensando en defenderlos (se ríe).

P. ¿Van a correr mucho, no?

R. Eso seguro (se ríe). No tenemos la menor duda de que vamos a tener que trabajar mucho y sacrificarnos.

P. Pero bueno, una de las cosas por la que usted destaca es por la velocidad…

R. Sí, sí. Soy un jugador rápido, pero cuando te enfrentas a jugadores de ese nivel, son igual de rápidos que tú o más. Así que será complicado.

P. La temporada pasada fue elegido mejor lateral derecho de Tercera. Si juega Cristiano, ¿cómo puede parar al actual Balón de Oro y mejor jugador de la temporada pasada?

R. Pues la verdad es que no sabría cómo decirte. Tiene potencia, tiene regate... Es muy habilidoso. Sale por la izquierda, por la derecha, va bien por arriba… Cristiano es casi perfecto. Será muy complicado, pero ya veremos en el campo qué sucede.

P. Y si no juega Ronaldo, saldrá Isco, James… mucho talento, ¿no?

R. Sí. Juegue quién juegue, estamos hablando del Real Madrid. Fíjate que está Sami Khedira siendo suplente y es Campeón del Mundo. Así que imagínate… Salga el que salga va a ser complicadísimo porque todos tienen un nivel muy alto.

P. El Real Madrid llega lanzado (9 victorias consecutivas y consiguiendo goleadas). ¿Han entrenado algo en especial?

R. No. La verdad es que no. Tras el partido del domingo, el lunes hicimos recuperación y hoy no hemos hecho nada fuera de lo normal (se ríe).

P. Hemos hablado de Cristiano, Isco, James, de su pegada… pero atrás también son muy buenos. En el juego aéreo tienen a Pepe, Varane, Ramos, Nacho…

R. Es un equipo muy potente también en ese aspecto. Tenemos que ir con cuidado e intentar hacer las menores faltas posibles y centrarnos en defender los córners. Tanto defendiendo como atacando son unas bestias. Será muy difícil marcar un gol a balón parado. Pero se intentará. A lo mejor no tienen su día. Es difícil, pero lo intentaremos.

El Real Madrid línea a línea

P. ¿Nos podrías analizar línea por línea al Madrid?

R. Sí, claro.

P. Defensa

R. Pues qué decirte. Tienen al mejor portero de la temporada pasada (Keylor), que es un porterazo, al igual que Casillas. Y luego, defensivamente... cuando hay que ser contundentes lo son, son agresivos, tienen muy buena salida de balón… Y no solo eso, sino que los laterales se incorporan muy bien al ataque.

P. Centro del campo

R. Tienen mucha calidad. Es un equipo que puede jugar al toque, porque tienen calidad para hacerlo, o pueden jugar más directos… Trabajan mucho, que es muy importante. La verdad es que el equipo está muy bien compensado.

P. Ataque

R. ¿Arriba? Pues qué decir… que son tres auténticos puñales. Tanto por arriba como por abajo van bien, además, son rápidos, fuertes… y de eso hace constancia los goles que lleva el equipo, no solo en esta temporada, sino todo lo que van haciendo.

Joel: "La presión que hace el Madrid es asfixiante, te crean muchos problemas"

P. Hablaba de la compensación del equipo tanto en defensa como en ataque, pero una cosa que les caracteriza es la presión desde arriba...

R. Sí, hacen una presión bastante adelantada y eso hace que el rival no pueda salir con el balón controlado o que jueguen en largo y se la lleven por arriba. Hacen una presión asfixiante, no te dejan pensar y crean muchos problemas.

P. Sergio Aguza, jugador del Madrid Castilla, salió del Cornellà. ¿Alguien le ha llamado?

R. Que yo sepa, a día de hoy nadie se ha atrevido (se ríe). Personalmente no le conozco. Sí que he escuchado de él, especialmente, cuando fue convocado por el Madrid, que había jugado con algún compañero mío… Pero nadie se ha atrevido (se ríe). Es más, tampoco creo que nos hiciera falta mucha información. Sabemos cómo juegan y el equipo que es.

P. ¿Entonces la victoria es más factible, no?

R. (Se ríe). No, no. Al revés. No hay ningún misterio. El Madrid es cómo es y van a jugar así. Sabemos cómo van a jugar porque siempre siguen la misma línea, pero es complicado. Aunque estudies su juego, van a hacerlo igual. Son rápidos y si te tienen que sobrepasar, lo harán. Por ejemplo, tú sabes cómo sacan los córners ellos, y por mucho que lo estudies, como son muy fuertes físicamente es difícil. Creo que a todo el mundo al que le gusta el fútbol sabe cómo juega el Madrid, el Barça…

P. Se estrenó como goleador en Segunda División B en Zaragoza. ¿Se imagina marcando a Keylor?

R. ¡Sí que me lo he imaginado! Ojalá tenga la oportunidad y pueda marcar. Sí que es verdad que últimamente estoy jugando de extremo y tengo la portería más cerca (como pasó en Zaragoza). Pero sí que normalmente juego de lateral derecho y es más normal dar algún gol que marcarlo. Pero ojalá surja la ocasión.

P. Y si lo consigue, ¿tiene preparada alguna celebración?

R. Pues la verdad es que no. Ya me pasó en Zaragoza, que no me imaginé que marcaría y lo celebré como me pilló el cuerpo (se ríe). Nunca se sabe qué puede pasar, pero no tengo nada pensado por si ocurre.

P. Después de 90 minutos de entrega por parte del equipo, sacrificio… ¿A quién le va a cambiar la camiseta?

R. No lo he pensado. Casi todo el equipo ha dicho a quién le gustaría, pero yo me conformo con cualquier jugador. Sí que me gustaría, por ejemplo, cambiársela a Ramos, pero me conformo con cualquiera.

Joel: "Me gustaría la camiseta de Ramos, pero me conformo con la de cualquier jugador"

P. ¿Su familia no le ha pedido ninguna?

R. Sí, me han pedido las típicas: Cristiano, Casillas, Ramos, Benzema… pero no sé si vendrán (se ríe).

P. ¿Y su familia, que es muy futbolera, le ha transmitido algún mensaje en especial?

R. Los amigos, familiares… Todos me han dicho lo mismo. Que esto es un premio que no todo el mundo tiene, que intente disfrutarlo de la mejor manera posible y que hagamos las cosas como sabemos hacerlas. Que disfrutemos de este partido y del Bernabéu.

P. Y para acabar… ¿un sueño?

Pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Es difícil, pero lo vamos a intentar.