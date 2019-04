Rubi: "Tenemos un equipazo"

Simpatía, sensatez y transparencia. El entrenador del Real Valladolid acudió en el día de ayer al programa 'Planta Segunda' de Canal Plus y habló de absolutamente todo. Respondió sin tapujos a todo aquello que le preguntaron. Tocó todos los 'palos': su Real Valladolid, el Girona (su ex equipo y próximo rival), el último partido liguero frente al Albacete, el malogrado Tito Vilanova, la lesión de Roger, vivencias y experiencias personales… Casi media hora de programa que no tiene desperdicio y en la que nos dejó claro una máxima por encima de todo: se encuentra ilusionadísimo con el reto de intentar devolver al Pucela a la Primera División.

Los presentadores comenzaron la entrevista emitiendo un rótulo con la tabla de clasificación. En los puestos de ascenso directo se encuentran primero el Girona, ex equipo de Rubi y próximo rival de los blanquivioletas, y segundo el Real Valladolid. “Por mí que se acabe ya, que se quede así”, decía entre risas. “Me alegro muchísimo por el Girona. Además, creo que es un líder merecido porque juega con mucha confianza y viene ganando los partidos más de un gol de diferencia, algo que no es fácil en la Liga Adelante. Solo me queda felicitarles”.

Acto seguido se dio paso al resumen de la última jornada de liga ante el Albacete. En el Carlos Belmonte se echó en falta esa solidez defensiva de otros partidos. Se encajaron tres goles absurdos que bien pudieron costar un disgusto. Parecía que tenían el partido controlado y sin embargo terminaron pidiendo la hora. “Nos está costando un poco cerrar los partidos. Cuando parece que tenemos un encuentro encarrilado nos relajamos un poco y los rivales nos hacen sufrir. En el deporte, hasta que el árbitro no pita el final no hay nada ganado. Hay que mejorar eso”.

"Tito tenía un corazón enorme y una cabeza brillante para ver el fútbol"

Como no podía ser de otra manera, fue preguntado por la lesión de Roger y el míster pucelano reconoció la evidencia. “Venía para ser un jugador importante y además había entrado muy bien en el equipo. La lesión del cruzado es una lesión grave y estará mucho tiempo fuera. Claro que afecta. Pero a nivel de grupo incluso nos ha unido. El domingo nos vino a ver. Los que jugadores que están para sustituirle están totalmente implicados y yo espero que en Marzo esté a tope con nosotros y que los compañeros que están ahora hayan cumplido el papel de Roger”.

Cuando le preguntaron por su plantilla y sí era cierto que, junto con la del Betis, era la más potente de Segunda, esto es lo que respondió: “Yo estoy contentísimo con la plantilla. Creo que tenemos un equipazo. Pero pienso que eso no es garantía de nada. Es tanta la igualdad en la categoría que como no trabajes duro no haces nada. Simplemente te añade un poquito más de presión de mostrar que realmente es así. Al final un entrenador lo que tiene que hacer es sacar todo el nivel de su plantilla”.

Por último, habló de su paso por el FC Barcelona y se acordó de su amigo Tito Vilanova. “Fue una experiencia maravillosa. El mejor año en lo profesional por trabajar con esos jugadores, aunque la temporada no fue buena en cuanto a títulos. Todo lo marcó la enfermedad de Tito. Yo fui allí por él. Fue muy duro. Tito tenía un corazón enorme y una cabeza brillante para ver el fútbol. Tenía mucho que darle al Barça y el Barça tenía mucho que darle a él”.