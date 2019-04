Emery: “La Copa tiene que ser importante para nosotros”

Con el equipo empatado a puntos con el líder, Unai Emery podrá tomarse esta eliminatoria de Copa del Rey con un poco más de calma que la última ante el Racing. Precisamente, recordando esa mala experiencia, el técnico del Sevilla incidió en que no pueden relajarse: “Empezamos una competición donde el Sevilla tiene su lugar en la historia reciente haciendo felices a muchos sevillistas, siendo campeón en dos ocasiones. También tenemos una historia muy reciente con una de las mayores decepciones en mi estancia en Sevilla, que es la eliminación hace un año con el Racing de Santander”. A pesar de la teórica inferioridad del Sabadell, el vasco pidió respeto para el rival: “Nos encontramos a un Sabadell donde tenemos el máximo respeto y donde sabemos que en el momento que bajemos nuestras prestaciones nos pueden ganar y superar”. Por eso, los hispalenses miran esta eliminatoria “con responsabilidad”: “Mañana tenemos que estar presentes en Sabadell con la idea de crecer, y de que la Copa tiene que ser importante para nosotros”.

"Todos los futbolistas deben estar preparados para jugar" Sobre la alineación, Emery no descartó ni confirmó nada: “Yo quiero, mañana, tener rendimiento y hacer un equipo competitivo para ganar esta eliminatoria”. El mayor contratiempo, dijo, ha sido la lesión de Iborra: “Nos trastoca porque es un jugador implicado, competitivo, que siempre suma para lo que sea, etc. Lo vamos a notar en el sentido de lo que él aporta para el equipo”. Uno de los candidatos para volver a esa posición es Cristóforo: “Lleva tiempo sin jugar, pero está entrenando muy bien, tiene esa casta uruguaya, tiene ganas y lo demuestra. Yo sí lo veo preparado para entrar de inicio, pero tenemos que verlo esta tarde”. En cuanto a la portería, “hay que fortalecer muchísimo con Beto y con alternativas a él”. “Sergio jugó tres partidos, está a un nivel alto y está en mucha disposición para jugar mañana, pero todavía no lo tengo decidido”, agregó.

Sea cual sea la alineación, el entrenador del Sevilla aseguró que mañana deben ganar “con el equipo al completo”. Y añadió: “Tenemos que tener futbolistas preparados, para eso insistimos en dar partidos a jugadores que tienen que dar ya el rendimiento. Mañana es ese día, el día de ir a competir a Sabadell para ganar, darle importancia a la Copa del Rey y con futbolistas que tienen que dar ese paso de estar, y que yo confío en ellos porque nos van a ayudar en el futuro”.

Volviendo al año pasado, Emery recordó la situación de aquel equipo colista: “Siendo últimos estaba aquí igual y tenía que decir que teníamos base para crecer y que teníamos que creer en el equipo, entonces en la situación inversa positiva tengo que seguir con aquel mensaje”. Continuando con su mensaje, dijo: “Nos falta por crecer, el trabajo hacia mejoras no puede parar, tenemos que seguir adaptando futbolistas y queda mucha Liga; y, con todo eso, con 22 puntos mucho mejor”. Para el vasco, el primer puesto no es su lugar natural pero van a disfrutarlo: “No queremos renunciar al momento, es un lugar donde nos sentimos cómodos, felices, que es merecido, pero que no es más que el momento”.

Cuando le preguntaron sobre la victoria ante el Villarreal el pasado domingo, Emery aprovechó para explicar uno de los puntos fuertes de su equipo: “Tenemos que trabajar sobre inercias no positivas, adversidades en cuanto a dificultades del partido, y eso es una madurez que creo que el equipo tiene. El año pasado aprendimos a competir 120 minutos, eso es un asentamiento, pero la prueba va a estar en cada partido”. La importancia, según el entrenador, es la continuidad: “Quiero que mi equipo, vaya ganando o perdiendo, siga vivo en el juego en el minuto 85”. Cuando le hablaron sobre la suerte, el técnico sevillista sacó su propia teoría: “Uno ve el partido a primera vista y tiene que ver muchas cosas y a todo no llega. Pero a lo que nadie llega es a lo que llegan los técnicos y llego yo, en ver entre todos el partido hasta diez veces y de ahí buscamos sacar conclusiones y cosas que no vi el domingo las vemos ahora. La primera conlcusión es que hicimos un muy buen partido, hicimos méritos para ganar, y la diferencia estuvo en que ellos tuvieron mayor eficacia”.

"Quedé muy satisfecho del juego con dos delanteros" Para el vasco, la suerte es lo de menos: “Que hemos tenido suerte, buena suerte, cómo catalogarlo no de doy importancia; hay que refrendar lo que se hizo, tener más acierto en las situaciones últimas”. La otra conclusión fue el empujón final del equipo: “Creo que el equipo siente el empuje de la afición, en casa es más fácil hacer eso porque esos arreones de necesidad tienen que estar. Hay momentos que es muy importante utilizar la cabeza, pero hay momentos en los que solo tira el corazón y eso lo tuvo el equipo en los últimos minutos”.

Tras el experimento de jugar con dos puntas, Emery aseguró quedar “satisfecho”: “Yo nunca voy a criticar la actitud, y la actitud estuvo, pero faltó el acierto, aunque eso me preocupa menos porque el acierto, estando, queriendo y trabajándolo, llegará”. Quien más dudas dejó fue Gameiro, recién llegado de una lesión. El entrenador aseguró confiar en él: “Le falta adquirir sensaciones y confianza, eso también es una cosa que está ahí”. Para el vasco solo falta “ir creciendo y automatizando sobre dos puntas para tener esa alternativa”. Además, la confianza es primordial: “Me quedé satisfecho, pero va más en la confianza el hecho de que vayan teniendo minutos juntos Bacca, Gameiro y también Iago, tenemos que trabajarlo con los tres”.

Por último, habló de la situación actual de Iago Aspas tras el regreso del delantero francés: “Tiene una actitud muy buena, está implicado totalmente, le estamos preparando desde pretemporada para que, cuando esté en el terreno de juego, tenga rendimiento”. En general, Emery reconoció estar protegiendo al jugador gallego, e intenta “acertar en los momentos que juegue”. “Quiero ponerle cuando esté convencido de que esté bien. Cuando llegó en pretemporada, las conclusiones eran que le iba a costar entrar al ritmo que queremos que esté. Ha ido evolucionando, está cada vez mejor, pero quiero que esté preparado”. Emery reconoció que todavía no ha alcanzado el nivel óptimo: “Lo que ha jugado hasta ahora, hay momentos en los que ha estado mejor. Marcó en Rijeka, pero todavía no le hemos visto en el terreno de juego en las condiciones que queremos verle, y ojalá sea cuanto antes”.