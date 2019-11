Granada CF - Real Madrid: la tormenta perfecta llega a Los Cármenes

Llega a Granada una de las citas más esperadas del año por el aficionado rojiblanco. El sábado, a las 16 horas, el equipo más laureado del balompié español y mundial visita Los Cármenes: el todopoderoso Real Madrid. Un Granada en busca de sus señas de identidad tendrá ante sí el difícil reto de hacer bueno el punto conseguido en Ipurúa ante el Eibar y, de paso, cortar la inmaculada racha del equipo merengue.

Olvidar un octubre nefasto

El Granada solo consiguió un punto en Octubre Esa es la consigna en el vestuario rojiblanco. Tras un arranque liguero apto para lo más soñadores, el décimo mes del año ha dejado al Granada tocado, muy tocado. Tan solo un punto han conseguido los pupilos de Joaquín Caparrós en Octubre y fue el cosechado el pasado sábado ante el Eibar, que servía para poner fin a una nefasta racha de cuatro derrotas consecutivas.

Noviembre llega al reino nazarí con muchas dudas y con nubarrones al frente. A priori, el calendario no es el propicio para que el Granada se reencuentre a sí mismo y vuelva a ser ese equipo que venció en San Mamés, allá por Septiembre. A la visita del Real Madrid, el equipo más en forma de la Liga, le sigue el desplazamiento a Vigo para enfrentar a un Celta que sueña con Europa. Posteriormente habrá un nuevo parón liguero por la disputa de selecciones y, tras este, los rojiblancos recibirán al Almería en Los Cármenes. Ese encuentro se antoja como vital en mitad del maremágnum. Para cerrar Noviembre, derbi andaluz en la ciudad hispalense: Sevilla – Granada. Sin lugar a dudas, los más agoreros ya se ven venir lo peor pero, por suerte, el fútbol vive de sorpresas.

Un tifón desatado

El Real Madrid vive en una situación diametralmente opuesta a la del Granada. Los blancos acuden a la ciudad de la Alhambra tras vencer en el clásico a su más eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Los de Ancelotti se han puesto a un punto del liderato y se encuentran en un estado de forma espectacular. En las últimas seis jornadas, el Madrid ha vencido todos sus encuentros, ha anotado 28 goles y ha encajado cuatro. Números de record en la entidad blanca. Sus últimas salidas se han saldado con un 2-8 al Deportivo de La Coruña, 0-2 al Villarreal, 0-5 al Levante; en ámbito Champions, un contundente 0-3 en Anfield, al Liverpool y, en Copa del Rey, 1-4 al Cornellá. Números para echarse a temblar.

Parte de culpa del estado de forma del club merengue la tiene Cristiano Ronaldo. La bestia de Madeira se encuentra, probablemente, en su mejor momento desde que llegó a la capital de España. El portugués suma ya 16 goles en lo que va de Liga (21 en todas las competiciones) y amenaza con batir la marca de 60 tantos que consiguió en la temporada 2011/12. A su lado juegan Karim Benzema, que está recuperando el olfato goleador; James Rodríguez, que empieza a maravillar al madridismo tras un inicio dubitativo e Isco Alarcón, el malagueño que viene de cuajar varias actuaciones sobresalientes y que pone en serio riesgo la titularidad de Gareth Bale. A todo esto habría que sumarle la brillantez y precisión de un centro del campo formado por Luka Modric y Toni Kroos. Un engranaje perfecto.

Destruir para construir

Joaquín Caparrós, que de este mundo ya sabe un rato, es consciente de las limitaciones de su equipo para enfrentar a un gigante como el Real Madrid. Por ello, y a tenor de lo ensayado a lo largo de la semana, se espera que su equipo sea algo más defensivo de lo habitual (algo que, por otra parte, ya es difícil). El técnico utrerano medita colocar de inicio a Iturra junto a Héctor Yuste en la medular y desviar a Javi Márquez ligeramente a la banda, pero ejerciendo tareas defensivas. El catalán será el encargado de suplir la baja de Fran Rico y de intentar nutrir de balones a Jhon Córdoba e Isaac Success, los hombres más adelantados.

Es de esperar que el Granada invierta el orden al dicho de “la mejor defensa es un buen ataque” y utilice la destrucción como principal arma para combatir a los blancos. Estar ordenados atrás, impedir que el Real Madrid corra, tapar todos los espacios y desfondarse al 200 por 100 serán las claves para rascar un resultado positivo. A partir de ahí, aprovechar la velocidad de Córdoba y Success para sorprender a la defensa madridista. Caparrós es especialista en complicar la vida a los equipos grandes cuando visitan el feudo del equipo al que dirige y seguro que intentará no ser menos en esta ocasión.

Se cae Piti y se estrena Larsson

Joaquín Caparrós ofrecío en la mañana del viernes la lista de convocados para el partido del sábado. En la misma no podrá estar Piti, que no se ha recuperado de la sobrecarga que arrastraba en los últimos días. Es previsible que su puesto en el once lo ocupe Rubén Rochina, que lleva dos encuentros partiendo desde el banquillo. Además, como ya se sabía, Fran Rico deberá cumplir ciclo de amonestaciones y no podrá estar a las ordenes de Caparrós. La última ausencia respecto al partido de Ipurúa es la de Alfredo Ortuño, que se pierde el choque ante el Madrid por decisión técnica.

La gran novedad en la lista es la inclusión, por primera vez en la temporada, de Daniel Larsson. Superados todos sus problemas y tras ponerse a tono, el sueco disfrutará de su primera oportunidad en una convocatoria rojiblanca. Además, vuelven Juan Carlos y Héctor Yuste, ausentes en Eibar.

La lista de 18 convocados la conforman: Roberto, Oier, Nyom, Babín, Murillo, Mainz, Foulquier, Sissoko, Iturra, Héctor Yuste, Rochina, Javi Márquez, Eddy, Juan Carlos, Larsson, El Arabi, Success, Córdoba.

Caparrós: "No regalo nada, ni a mi padre" Además, la rueda de prensa dejó un hecho curioso. Joaquín Caparrós destrozaba una portada del diario MARCA en la que aparecían unas supuestas declaraciones del mister utrerano afirmando lo siguiente respecto al partido ante el Madrid: “Solo pido que no nos pasen por encima”. El entrenador rojiblanco, muy molesto con lo que consideraba una manipulación, comentaba: “¿Ustedes se creen que yo puedo hacer estas declaraciones?, ¿De que forma puedo yo motivar a mis futbolistas y a mis jugadores?. Los que me conocen saben que no regalo nada ni a mi padre, que es lo que más quiero”.

Bale no llega a tiempo

En el cuadro merengue, Carlo Ancelotti no podrá contar con Gareth Bale para el enfrentamiento del sábado. El galés se lesionó hace dos semanas en un entrenamiento y se ha perdido las dos últimas jornadas de Liga, ante Levante y Barcelona. Por tanto, esta será la tercera oportunidad liguera consecutiva que tenga Isco, el genio de Arroyo de la Miel, que está aprovechando la baja de Bale para lucirse y ponerle las cosas difíciles a Ancelotti a la hora de decidir quién será titular cuando vuelva el galés.

Además de Bale, Fabio Coentrao y Jesé son también baja por lesión. Los que si estarán disponibles para Ancelotti son Pepe y Modric. Tanto el portugués como el croata han sido duda hasta última hora pero ambos completaron sin problemas el entrenamiento del viernes y han entrado en la convocatoria.

La lista de convocados la componen: Iker Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Carvajal, Marcelo, Arbeloa, Nacho, Kroos, Modric, Kedhira, Illarramendi, Isco, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Chicharito, Benzema.

No es misión imposible

Si nos atenemos al historial de encuentros disputados entre Granada y Real Madrid en la ciudad nazarí descubrimos que no es una quimera pensar en un empate o victoria rojiblanca. De las 20 veces que ambos equipos se han visto las caras en Granada, en cinco ocasiones venció el equipo local, seis acabaron en empate y nueve finalizaron con victoria blanca. En total, 24 goles a favor de los rojiblancos por 29 para los vikingos.

Otro dato para la esperanza granadina es recordar la primera y última vez que el Real Madrid jugó como campeón de Europa en Los Cármenes. En la temporada 66/67, un recién ascendido Granada recibía en su feudo al Madrid de los Pirri, Zoco o Amancio, que se había proclamado rey del Viejo Continente la temporada anterior, en Heysel Park. En aquella ocasión, el Madrid no pudo meterle mano a los nazaries y el partido acabó con empate a uno.

El Granada también sabe lo que es ganarle al Madrid en los últimos años. Lo hizo, concretamente, hace dos temporadas. En el curso 12/13, los rojiblancos recibían al club merengue estrenando a Lucas Alcaraz en el banquillo tras la destitución de Anquela. Aquel encuentro quedará en la historia del club andaluz pues, gracias a un infortunado despeje de Cristiano Ronaldo hacia su portería, el Granada se llevó los tres puntos sin realizar ni un solo tiro a puerta.

La temporada pasada tuvo poca historia el enfrentamiento entre ambos equipos. Un solitario tanto de Benzema al inicio del encuentro le dio los tres puntos a los blancos. La anecdota del encuentro fue la titularidad de Diego López en detrimento de Iker Casillas, que aún no ha debutado en Los Cármenes con la camiseta blanca.

Posibles onces titulares