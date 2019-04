Agapito Iglesias medita comprar los derechos del SAC, Hidalgo no vende

El 'erre que erre' de Agapito. El ex-propietario del Real Zaragoza, metido ahora en un enorme enredo de pleitos judiciales por el 'caso Plaza', persiste en su idea de no abandonar el negocio del fútbol, tras verse sin embargo salpicado por una infinidad de escándalos que derivan de su presencia en este deporte. No obstante, como decimos, el soriano valora la compra de varios equipos de nuestra Liga e incluso de Portugal, pero la idea que más fuerte vino pisando desde la tarde de ayer jueves fue, según se hizo eco el diario 'El Mundo', de la compra de los derechos federativos de la extinta Unión Deportiva Salamanca, ya en propiedad de la familia Hidalgo. Sin embargo, el empresario salmantino, fundador mayoritario de la empresa viajes Halcón, se niega irrevocablemente a vender.

Pocas personalidades del fútbol profesional se conocen con un porvenir tan turbio como el del señor Agapito Iglesias, cuyos derroteros manchados de escándalos deportivos lo conducirán casi inexorablemente a prisión. Así y todo, el antiguo dueño del Zaragoza no ha perdido el gusto por la pelota. Su último empeño habría sido el de probar con la compra de los derechos de la extinta Unión Deportiva Salamanca, en vías legales tras su desaparición hace dos veranos, provocada por fuerzas de ordenanza mayor, transformadas en un mar de deudas imposible de asumir incluso para su legítimo propietario, Juan José Hidalgo Acera.

La justicia respalda la intentona de Hidalgo

El poderoso empresario y máximo accionista del club en sus diversas etapas al frente del equipo, fue el que finalmente decretó la desaparición del ente salmantino, encontrándose de golpe y porrazo con nuevos opositores en su camino a la salvación de un club avocado por el endeudamiento al pozo del fútbol y que ahora se halla en proceso de repunte tras el espaldarazo recibido de manos de la Audiencia Nacional de Madrid (31 de julio), así como de igual forma de la Audiencia Provincial de Salamanca, allá por el mes septiembre.

Estos opresores fueron de un lado el sector más radical de la afición, que dieron su rechazo a un nuevo equipo que, a su juicio, no representaba la ideología del club extinto, y al que incluso tacharon de "engendro". Por el otro lado, los que realmente pusieron la zancadilla al proyecto fueron la Federación Española de Fútbol, cuyo presidente Ángel María Villar, que se creía 'amigo' de un Hidalgo al que finalmente negó la plaza, impidió de una parte la competición del nuevo club. Por igual procedió el Consejo Superior de Deportes (CSD), que refutó la conversión de la sociedad limitada Monterrubio S.L. en propiedad de Pepe Hidalgo en una Sociedad Deportiva bajo el seudónimo aunque todavía no definitivo de Salamanca Athletic Club S.A.D. Sin estos requisitos cumplimentados, el nuevo equipo fundado por Juan José Hidalgo Acera se vio instado a retirarse de la Segunda B, a la que tendría acceso por derecho judicial, pero que, como decimos, a causa de sus dos grandes caciques llamados RFEF y CSD no lo pudo llevar a la práctica.

Al hilo de las nuevas pretensiones del soriano Agapito Iglesias, cabe destacar que su intención no sería la de ponerse en persona al frente de su nuevo plan, sino delegar el cargo en su hijo Víctor Iglesias que, a sus 25 años ya cuenta con estudios cursados en dirección y administración de entidades deportivas.

Sorprende el afán de Agapito por el fútbol, tras verse obligado a desatender por presión popular y económica la presidencia del Real Zaragoza el pasado mes de junio. En la capital maña ya ha sido condenado a devolver más de 12 millones de euros en concepto de la venta irregular de un edificio a una sociedad del gobierno de Aragón. En estos instantes sigue también investigándose la compra ilícita del Levante-Zaragoza a la conclusión de la temporada 2011. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto amaño para que después posiblemente un tribunal de Valencia dictamine un fallo definitivo en el caso, del que Agapito es acusado por orquestamiento. Los delitos de los que se le imputa serían sobre todo el de la entrega de fondos a sus propios futbolistas para que posteriormente éstos se les hicieran saber a sus amigos del Levante en pos de garantizar su salvación en la categoría.

Agapito, de 51 años, confirmaba al citado medio haber negociado con el legítimo patrono de Globalia la compra de estos derechos. Hidalgo se hizo el pasado año con los restos de la Unión tras abonar más de 400.000 euros. Antes, Hidalgo había invertido más de tres millones de euros en la viabilidad de la Unión.

Hidalgo no vende: "No me planteo otra cosa que devolver el fútbol a Salamanca"

Sin embargo, el empresario nacido en la capital charra niega tanto las negociaciones con Agapito como haber tenido intención en algún momento de vender sus derechos a la presidencia del nuevo ente. Tras un eterno litigio judicial por el que se ha desvivido desde su desembarco en el nuevo proyecto, el de Villanueva del Conde explicó en conversaciones telefónicas con el diario de tirada internacional 'El Mundo' que "no valora otra opción que la de devolver el fútbol a Salamanca". Asimismo, manifiesta que "el camino seguido para llegar hasta aquí ha sido muy largo como para ahora dejarlo". Juan José Hidalgo, obstinado en sacar el proyecto adelante por todos sus medios, confirmó que asimismo "no ha tenido ninguna conversación con nadie, ni siquiera con la cúpula del expresidente del Zaragoza, y que así mismo no piensa en tenerla." "He invertido mucho tiempo y dinero y lo único que deseo es volver a ver al Salamanca jugando cada domingo".

Por este motivo, según advierten hoy las páginas del periódico salmantino 'La Gaceta de Salamanca', Agapito Iglesias se habría desmarcado del Salamanca Athletic, por lo que ahora intentaría probar con otros proyectos como el del Castellón (militante del Grupo VI de Tercera División), así como en Portugal, teniendo a su gran amigo Jorge Mendes como intermediario. Habría sido éste, además de un grupo de conocidos el que le habría aconsejado que ésta es su mejor opción, dada la deteriorada imagen que se tiene de él en nuestra Liga. El soriano ha querido sin embargo, "desear lo mejor al proyecto dirigido por Hidalgo" y afirma, se retira de las conversaciones "para no crear malestar en la afición de Salamanca".

Hoy por hoy, Juan José Hidalgo se mantiene a la espera de un recurso del CSD al Supremo, del que se supone, a todas luces, no prosperará en vista de las sentencias favorables de las Audiencias Nacional y Provincial. Este gran golpe atestado de manos del salamantino podría hacerse definitivo con la petición de una inscripción cautelar, un proceso que Hidalgo probablemente ya haya comenzado a fin de recibir la inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas Deportivas. Con un recurso que, como decimos, probablemente no prosperará, el camino se allana para el plan ejecutado por el presidente del grupo Globalia.