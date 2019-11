N'Diaye: "He perdido kilos y me siento fuerte y rápido"

Alfred N'Diaye atendió en la mañana del martes a los compañeros del departamento de comunicación de la entidad verdiblanca con la intención de deslizar tanto sensaciones personales como colectivas.

El parisino no encuentra una explicación convincente a lo que ocurrió el pasado domingo en Pamplona: "Vi un muy buen equipo en la primera mitad, el mejor tiempo de lo que llevamos de temporada. Podíamos haber ganado con más ventaja, por tres o cuatro goles incluso. Tras el descanso ya no era el mismo equipo. El primer gol nos hizo mucho daño porque perdimos la confianza".

Achaca a problemas mentales el principal déficit que arrastra actualmente el plantel: "Cuando se encaja un gol no podemos bajar la cabeza, no podemos tener miedo. Creo que eso es lo que nos falta, más carácter. Si encajamos un gol no podemos tener miedo y hay que continuar jugando. Si vamos ganando no nos podemos relajar porque se ve muchas veces en el fútbol, ganábamos por dos goles en el descanso y perdimos el partido. Cuando encajamos un gol no nos puede entrar el pánico".

"Tengo que empezar a jugar con continuidad y mostrar mi verdadero nivel"

El jugador africano, ctiticado por el estado de forma, admite que ha tenido una "pretemporada difícil", pero que ha empezado a recuperarse: "Llegué al Betis muy tarde en el mercado de verano, no estaba bien físicamente y he debido recuperarlo. He trabajado físicamente con el Club, también sobre mi peso. Ahora me siento muy muy bien, he perdido kilos y me siento fuerte y rápido. Tengo que empezar a jugar con continuidad y mostrar mi verdadero nivel, el que se me conoce en Sevilla".

El ex del Sunderland aboga por hacer un buen partido ante el filial blaugana y exhibir un cara positiva: "Estoy en mi mejor momento físico desde hace tiempo. Durante los últimos mes y medio o dos meses hemos trabajado duro con los preparadores físicos, que me han ayudado mucho. Hemos trabajado sobre mi peso y me siento muy bien. He recuperado mi resistencia, que es una de mis cualidades. Si juego lo haré con mucha fuerza para ayudar al equipo. Si el Betis invirtió en mí para cinco años es para mostrar mi mejor nivel, como el año pasado, no el que he tenido desde el inicio de la temporada", sentenciaba.

"No podemos esperar y jugar como un equipo pequeño"

N'Diaye, como el resto de los futbolistas béticos que comparecen volvió a ensalzar y arropar la labor del técnico, Julio Velázquez: "Trabajamos en los entrenamientos para hacerlo mejor. El entrenador se esfuerza por hacernos trabajar y rendir. Los aficionados pueden estar desilusionados por el resultado, pero con el buen trabajo en los entrenamientos vamos a cambiar esa dinámica".

La buena primera mitad que hizo el Betis en Pamplona es el camino a seguir para el centrocampista senegalés: "Llevamos un tiempo jugando mejor, aunque no hayamos ganado todos los partidos. Contra Osasuna no logramos ganar, pero sí hemos jugado mejor. Hemos sacado el balón de atrás. Hay que continuar sobre esa base. El Betis en Segunda división es un equipo que debe hacer su juego. No podemos esperar y jugar como un equipo pequeño, debemos hacerlo como uno grande. Y enseñarlo en cada partido y no solo durante la primera parte como en Pamplona", esgime el verdiblanco.

Por último, tuvo palabras para el próximo rival liguero, el Barça B: "Es un equipo joven, hay que enseñarles que enfrente tienen un equipo de hombres. No pueden venir aquí a jugar y a divertirse, a hacer pases. Hay que mostrarse más agresivos que ellos, que queremos ganar en nuestra casa. Esa es la diferencia", finalizaba.