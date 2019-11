Mikel Orbegozo: "Tenemos que corregir los errores para ganar al Atleti B"

El Getafe B empató este fin de semana frente al Toledo en la Ciudad Deportiva. Un punto valioso, pero que no pone fin a la racha de partidos sin conocer la victoria. El partido, muy disputado por ambos equipos, se puso cuesta arriba desde el inicio de la segunda mitad, pero un penalti transformado por Mikel Orbegozo casi al final del encuentro hizo que el filial azulón no se fuera de vacío del césped.

El delantero vasco analizó el encuentro tras la finalización del mismo: "El partido ha estado muy igualado, pero Olmedo, que venía haciendo unos partidazos, ha tenido mala suerte en el gol que nos han encajado y se han adelantado. Luego nos ha costado empatar".

"Me han pitado el penalti que no era y el que era, no"

Mikel también tuvo palabras para el rival: "Para mí, el Toledo ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí, con las ideas muy claras y que juega muy bien al fútbol. Nosotros hemos salido a por todas, con dos delanteros y dos mediapuntas, hemos corrido mucho".

El 9 azulón vio la tarjeta amarilla durante el partido por protestar un penalti que no le pitaron. El delantero cree que este lance pudo afectar al resultado final: “El penalti que no era es el que me han pitado y el que era, no me lo pitaron. Quizás si el árbitro hubiese señalado el primero, habríamos tenido más tiempo para remontar el partido en caso de haberlo marcado".

"Estamos atravesando un bache, como los que hay en cada temporada. Con entreno, volverá la confianza y frescura"

El Getafe B de los últimos partidos no está siendo el que sorprendió las primeras jornadas. Mikel le quita importancia a la mala racha que están sufriendo: "El equipo está atravesando un bache, que los hay todas las temporadas. Nos falta confianza y un poco de la frescura de los primeros partidos, pero con entreno volverá. Espero que pronto podamos conseguir otra vez tres puntos, a ser posible en el próximo partido contra el Atletico de Madrid, lo que nos daría esa confianza que falta".

Durante lo que se lleva disputado de la temporada, el Getafe B viene mostrando una gran imagen frente a los filiales a los que se ha enfrentado. El delantero hizo referencia a esto: "Nosotros trabajamos igual durante la semana independientemente de que el rival sea filial o no. La verdad es que, excepto con la Real B, hemos jugado bien frente a filiales. Es un partido díficil, están muy bien, tienen buenos jugadores. Tenemos que corregir nuestros errores y a ver si podemos hacer un buen partido”.