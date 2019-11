El Once de Bronce: Segunda División B, jornada 11

PORTERO:

Limones - FC Cartagena (9)

Uno de los que ya repite parece además que viene para quedarse. Con enorme presencia bajo los palos en Cartagonova, el portero manchego volvió a salvar tres puntos para su equipo. Esta vez además, sus paradas se conviertieron en un auténtico 'show' para el deleite de la hinchada murciana. Espectacular en el vuelo.

DEFENSAS:

Rafa Navarro - Real Betis 'B' (8)

El lateral derecho hispalense se disfrazó de carrilero durante todo el partido. Con intervenciones defensivas realmente sólidas para su equipo, no se conformó tampoco con no dejarse ver en ataque. Sino más bien todo lo contrario, sus aportaciones ofensivas no tuvieron techo y fueron, en gran parte, las artífices de una nueva victoria para el cuadro verdiblanco, esta vez en casa en el derbi en pequeño, en la frenta ante el Sevilla Atlético (1-0).

Álvaro Tejedor - CYD Leonesa (7)

Un todoterreno defensivo. Comenzó jugando de central y anotó el gol que daba la victoria momentáneamente a la Cultural frente al líder Logroñés. Cumplió con creces en el eje de la zaga y, por circunstancias, tuvo que jugar los últimos 25 minutos de lateral derecho, donde también rindió. Un empate en el último minuto de su rival aguó la fiesta de los leoneses cuando ya la tocaban con la mano.

Dani Gómez - Guadalajara (7)

El ex del Leganés cuajó un sólido partido en defensa y fue clave para la victoria alcarreña. En una de sus contadas subidas al ataque enganchó un zurdazo que mandó a la lona a un Fuenlabrada que les estaba superando en todos los aspectos. Ese gol puso el 1-2 en el marcador y marcó la diferencia en el Fernando Torres, que resolvió el partido con un gol más incluso para hacer pudiente su victoria.

Herrero - Trival Valderas (8)

Con presencia también en todos los ataques de su equipo unida a una perfecta labor en sus ocupaciones en la zaga del cuadro madrileño, sus lanzamientos a la meta rival defendida por Diarra para la Real Sociedad 'B' merecieron un botín mayor que el cosechado esta jornada. El partido, que se despachó con resultado de 1-1, no satisfizo a un Trival Valderas que bien contó con repetidas ocasiones de hacer gol. El guante del lateral en los sucesivos saques de esquina y faltas que él mismo se encargó de ejecutar llevaron el susto al cuerpo de su rival pero no le llevaron al premio mayor de los tres puntos.

CENTROCAMPISTAS:

Valiente - CD Olimpic de Xàtiva (8)

El joven jugador, que debuta en Segunda B esta temporada, con el paso de los partidos se está adaptando muy bien a la categoría. Ante el Zaragoza dotó de equilibrio al equipo, sobre todo con el marcador favorable para el Olímpic, puesto que el filial maño comenzó a ejercer más el dominio del esférico. El partido estuvo muy abierto pero Valiente hizo un trabajo incansable también en la faceta defensiva. Además fue capaz de amoldarse a los cambios tácticos del rival para dotar de mayor seguridad a una línea defensiva que volvió a mantener la portería a cero otra jornada más. La balanza del Olímpic, pese a su juventud, se ha convertido ya en un jugador de peso para los valencianos.

Garrido - Cádiz CF (8)

De nuestro once, el trabajador. En el puesto más rezagado del centro del campo, la cantidad de balones que robó en favor de su equipo fue infinita. En su zona de labor no tuvo rival, labrando para hacer efectivo el trabajo de todos sus compañeros. Tuvo premio, no obstante, con una solvente victoria por 4-0 ante el San Roque de Lepe.

DELANTEROS:

José Gaspar - SD Huesca (9)

Auténtico partidazo del interior en propiedad del equipo oscense. Dos goles llevaron su firma, pero no se acomodó hasta el punto de brindar también una asistencia para dar la victoria al Huesca ante el Atleti B, con resultado de 3-2. Fue clave en los tres tantos de su equipo. Sin su presencia, el resultado no habría sido el mismo seguro.

Juan Villar - Cádiz CF (9)

'The Man Of The Match'. El Hombre del Partido. Su tributo en ataque fue inclaculable: hizo dos goles y participó en todas las jugadas de su equipo, tanto en campo contrario como dentro de su propia área de defensa. De repente lo veíamos en el área despejando saques de esquina como al punto aparecía en el otro lado para buscar el tanto. La escasez de su partido no impidió que se fuera ovacionado por la grada, que apreció con unanimidad la grandiosa labor de su delantero. Una lesión lo apartó a la media hora del choque, momento en el que su equipo decayó para concluir el partido sumando un solo gol a la cuenta que ya había iniciado Villar. Enorme.

Miguel Linares - Real Oviedo (10)

Otra vez Linares. No se cansa el delantero oviedista de aparecer en cada uno de nuestros onces semanales, aunque si bien es cierto, se lo está ganando a pulso. Tres goles más hizo para sumar a su cuenta de quince esta temporada. El tándem que conforma con Héctor Font es ya una sociedad ilimitada al servicio de un candidato perfecto al ascenso. Un 'killer' en estado puro.

Jason - Villarreal 'B' (9)

Y por último Jason. El interior derecho del filial del submarino es el acabado perfecto para uno de los onces más disputados de lo que va de temporada. Nueva exhibición del gallego desbordando y dejando en tierra a los defensas una vez tras de otra. Todo el peligro se producía por su carril derecho. Como resultado de su brillante actuación quedaron los dos pases de gol que brindó. El tercer gol del partido también llevó su sello.

Banquillo del Once de Bronce, jornada 11

Marcos Pérez (Badalona)

Servando (Cádiz)

Héctor Font (Oviedo)

Raúl de Tomás (Real Madrid Castilla)

Florín Andone (Cordoba 'B')

*El número que aparece al lado de cada jugador corresponde a la 'Puntuación VAVEL' respecto a su actuación en esta Jornada 11.

El entrenador de la Jornada 11

Roberto Aguirre - Zamora CF

Aguirre parece haber dado con el equipo perfecto perdiendo el complejo atacante y dando la solidez defensiva que tanto exprime en sus equipos. Debido a lo que trabaja los espacios, estos dos últimos partidos ha demostrado que los campos pequeños se les hacen favorables. La inclusión finalmente de Kurbus, Cristian y Gavilán en el once han sido todo un acierto para la progresión del equipo este último fin de semana en O Vao. Además de la confianza en jugadores como Arkaitz, Carrillo o Carlos de la Nava. Su mágico despertar este pasado domingo les brindó una merecida y solvente victoria ante el Coruxo, en un partido que se saldó con resultado de cero a tres.

El 'Once de Bronce' de la Jornada 11