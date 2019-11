Zürich - Villarreal: Europa como bálsamo

El Villarreal acude a su cita europea de este jueves con dos intenciones claras: la primera, y más evidente, conseguir una victoria que acerque un poco más al liderato, e incluso, si el MGladbach vence al Apollon, asegure la presencia del submarino en dieciseisavos. La segunda, borrar del recuerdo las dos últimas derrotas ligueras.

No es un equipo el de Marcelino acostumbrado a encajar dos derrotas seguidas. No sirven de consuelo ni el buen juego, ni que se produjeran ante dos aspirantes a Champions como Sevilla y Valencia. Lo cierto es que el Villarreal ya se siente uno más entre ese selecto grupo de equipos, y estar a cinco puntos de la sexta plaza en Liga BBVA, se quiera o no, crea nerviosismo. Incluso Gio, jugador franquicia y hasta ahora sagrado para la afición, recibía algún pito desde la grada el pasado domingo al abandonar el campo.

Por ello, resulta primordial recuperar las buenas sensaciones este jueves en cuanto a resultados, y encauzar además una competición como la Europa League que a partir de este año tiene premio gordo para el ganador: plaza para la Champions League.

Así las cosas, son más que sobrados los alicientes de los groguets para salir al cien por cien desde el minuto uno y seguir con su inmaculada trayectoria europea, en la que tan solo han cedido un empate en casa del MGladbach, principal rival en la lucha por la primera plaza.

Habrá rotaciones

Como viene siendo habitual en esta competición, Marcelino hará bastantes cambios respecto al once habitual; además de las bajas de Jaume Costa y Uche, que se quedan en casa por descanso, y la de Cani por un esguince, es casi seguro que salgan del equipo hombres como Asenjo, Mario, Trigueros, Cheryshev o Gio, dejando paso a Juan Carlos, Marín, Rukavina, Jonathan, Espinosa, Vietto y Gerard, teóricos suplentes que están dando un grandísimo nivel en este inicio de temporada.

No es un equipo el Zürich del que fiarse pese al resultado hace dos semanas en el partido de ida (4-1); ya fueron capaces de arañar un empate en su feudo frente al Borussia Mönchengladbach, mientras que en su liga son líderes por delante de un conjunto Champions como el Basilea. No obstante, todo lo que no fuera una victoria de los castellonenses, se consideraría no haber hecho los deberes.

La convocatoria, de 19 futbolistas, es la formada por: Asenjo, Juan Carlos, Aitor; Mario, Rukavina, Marín, Víctor Ruiz, Gabriel, Dorado; Bruno, Trigueros, Jonathan dos Santos, Pina, Espinosa, Moi, Cheryshev; Gio, Gerard y Vietto.

El Zürich, a apurar sus opciones

Los suizos, invictos en su campo hasta el pasado fin de semana, cuando perdieron en Super Liga ante en colista, se aferran a la esperanza de convertir Letzigrund en un fortín y vencer en los dos partidos en casa que les restan, frente a Villarreal y Apollon. Así las cosas, y con un solo punto, no les vale ante los amarillos otro resultado que no sea la victoria, con lo que se prevé un equipo que salga a por todas. De hecho el Zürich aglutina a los hombres más importantes de su plantilla en la zona ofensiva, y no es un equipo acostumbrado a especular con el resultado. Su sistema de juego con tres defensas, lo deja bien a las claras.

Todo apunta por tanto a un partido abierto, movido, y con numerosas ocasiones.

Posibles onces: