UD Almería - FC Barcelona: en busca de la sonrisa

Niebla en el horizonte, con tan sólo la silueta del partido del próximo sábado para Almería y Barcelona vislumbrándose. Nada es más importante que puntuar ya que una derrota sumiría en una muy mala racha a cualquiera de los dos conjuntos.

Los locales vienen de una mala racha, ya que no consiguen los tres puntos desde el 0-1 en Riazor de la jornada número seis. Tras esa victoria, sólo han conseguido un punto de los últimos doce y ocupan la decimocuarta posición, a un solo punto del Levante que marca los lugares de descenso.

Pese a que ha perdido jugadores importantes que rindieron a buen nivel el año pasado, el conjunto andaluz sigue otro año más con la aspiración de no sufrir al final de la temporada para permanecer en Primera división. Es el caso de Suso o Aleix Vidal, que tras su gran temporada en tierras almerienses han salido del club, el primero volviendo a Liverpool tras la cesión y el segundo fichando por el Sevilla.

Los visitantes, por otro lado, vienen de ganar en Champions League al Ajax por 0-2 pero sin que la herida creada tras los dos últimos partidos de Liga quede cerrada. Las dos derrotas frente a Madrid y Celta encendieron las luces de alarma en el Camp Nou, ya que no sólo se perdieron puntos si no también signos identitarios. La situación azulgrana no es tan peligrosa como la del Almería pero cualquier resultado que no sea ganar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo será insuficiente.

Favoritismo visitante

El Barcelona es el favorito para llevarse la victoria en el encuentro liguero, tal y como ocurrió la temporada pasada. Era la jornada siete y el Barcelona batía el récord y firmaba su mejor inicio de la historia. Pero no todo fue coser y cantar. El partido acabó 0-2 con una notícia bastante preocupante: Messi tenía que ser sustituído en el minuto 25, poco después de marcar el 0-1. El calvario de las lesiones del argentino también pasó por Almería.

Con la diferencia de plantillas entre un equipo y otro, el Almería es consciente que es muy difícil competir contra el equipo de Luis Enrique, aunque pueden cojer el ejemplo del Celta que, con un equipo inferior, fue capaz de ganar en el Camp Nou.

De los diez partidos disputados en Primera entre ambos, el Barcelona ha ganado ocho y dos han sido empates. El Almería buscará romper la racha y ganar al Barcelona. Otro dato curioso es que los dos empates que han protagonizado Almería y Barcelona fueron en el feudo almeriense y con idéntico resultado: 2-2.

El problema, o virtud, del gol

El Almería está teniendo en este inicio de temporada uno de los problemas más comunes pero que más cuesta solucionar: la falta de gol. Con diez jornadas disputadas, el conjunto de Francisco tan sólo ha celebrado ocho tantos. En contrapartida, pese a no ser uno de los equipos más goleados, la cifra de goles encajados supera a la de realizados, con 12 goles en contra.

Tan sólo la irrupción del jóven Edgar Méndez ha podido compensar la falta de gol de sus arietes, en especial de Tomer Hemed y de Thievy.

En el caso contrario está el Barcelona, que es uno de los equipos más goleadores del campeonato. Igualado con el Valencia con 23 goles y con el Madrid muy lejos con 37, el Barcelona suele encontrar portería con facilidad. Y en la dirección opuesta, el equipo entrenado por Luis Enrique recibe pocos goles pese a que lleva cuatro goles encajados en los dos últimos partidos.

El Almería sin lesiones, el Barça con bajas

Francisco ha podido completar la convocatoria sin bajas de última hora y con todos los efectivos disponibles para preparar el partido. Los citados por Francisco son: Rubén, Julián, Dubarbier, Fran vélez, Mauro Dos Santos, Míchel, Trujillo, Ximo Navarro, Azeez, Corona, Edgar Méndez, Jonathan Zongo, Soriano, Thomas, Verza, Wellington Silva, Thievy y Tomer Hemed.

Luis Enrique tendrá las bajas de Iniesta, Vermaelen y Mathieu por sus respectivas lesiones. Tampoco podrá contar con Sandro Ramírez, que ha ido convocado con el filial. Finalmente, Lucho ha decidido llevarse a los 20 jugadores disponibles de la primera plantilla y Munir.

Los citados son: Ter Stegen, Bravo, Masip, Montoya, Piqué, Rakitic, Sergio, Xavi, Pedro, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Bartra, Douglas, Jordi Alba, Adriano, Dani Alves y Munir.

Luis Enrique: "No es un partido trascendental"

El entrenador quiso quitarle hierro a la situación actual del equipo que sitúa a los azulgranas cuartos en la tabla, dijo "no ser un partido trascendental". "Es un rival que aún no ha conseguido ganar en casa pero que está en una linea de mejoría respecto a la semana pasada. Nos intentarán complicar la vida en la linea de los partidos fuera de casa cerrando espacios", añadió sobre los andaluces. "Vamos a jugar fuera de casa. No valen excusas, hay que ir a por el resultado", afirmó contundente.

El partido llega justo antes de un nuevo parón por partidos de selecciones, pero el once del equipo no quedará condicionado. "Me centro en los partidos que los jugadores juegan con el Barça. Cuando vuelvan ya valoraremos su estado", ha asegurado Luis Enrique ante los medios.

Francisco Rodríguez: "El Barça no viene en horas bajas"

"El Barça no viene en horas bajas. Contra el Celta fue superior y tuvo muchas ocasiones de gol, la derrota fue un accidente. Viene de ganar contra el Ajax en Champions y quizá el peor partido que haya podido hacer en Liga sea el del Bernabéu. Hasta entonces era un equipo imbatido y del que todos hablábamos maravillas, así que no podemos engañarnos, vamos a sufrir mucho para poder sacar algún premio", ha dicho el entrenador del UD Almería en la rueda de prensa previa.

Regresando al esquema de juego que pondrá en liza, el preparador almeriense explicaba: "Hemos preparado el partido para defender muy bien en nuestro campo y a veces nos convertiremos en un equipo con cinco atrás y otras con tres. Estaremos tan juntos que va a ser difícil saber la posición de cada jugador".

Volviendo al partido de este sábado y comparando el Barça de Guardiola con el de Luis Enrique, el técnico almeriense precisaba: "Son equipos con filosofías diferentes, pero con modelos parecidos. Algunos conceptos son diferentes a los de Guardiola, pero yo creo que está haciendo las cosas muy bien y yo cada día aprendo de él".

Posibles alineaciones