Barrón y Lafuente: los “jugones” del derbi

Ninguno de nuestros protagonistas ha tenido que recurrir a su físico para hacerse un hueco importante en las plantillas de dos de los equipos fuertes de Vizcaya. El escaso metro con 64 centímetros de Ander Lafuente no le ha impedido forjarse una interesante carrera futbolística a este fino centrocampista de 31 años, y que será el segundo de la saga – su hermano Asier jugó en los juveniles del River y llegó a hacer pretemporada con el primer equipo - en vestir la zamarra verdinegra. Tras crecer en las categorías inferiores del Athletic, abandonó su filial en 2003 para alternar la categoría de bronce con la de plata en Cartagena, Granada, Ponferrada y Santander, hasta regresar a casa de la mano del Sestao nueve años después.

Esperar mereció la pena

A pesar de ser la última incorporación de los de Las Llanas, el de Santurtzi parece que confirma su proceso de adaptación al nuevo proyecto de Ángel Viadero tras estrenar su cuenta goleadora esta pasada jornada. Mereció la pena esperar hasta la undécima jornada para un futbolista no muy dado a marcar goles, y cuyo tanto en el minutos 89 de partido fue “mucho más que un gol” para su equipo, ya que suponía, después de ocho enfrentamientos previos, la primera victoria del Sestao River en Lezama. “Sinceramente no sabía nada; fue luego cuando me enteré de la anécdota. Muy contento sobre todo poque lo importante de los goles es que te sirvan para dar puntos” reconocía el jugador forjado casualmente en la disciplina rojiblanca.

Lafuente: "Siempre es importante durante la semana el ver a los demás por detrás en la clasificación"

Precisamente esos tres puntos conseguidos, en conjunción con la derrota al día siguiente del filial de Las Palmas en Socuéllamos, han permitido al River auparse al frente de la clasificación del grupo, un lugar de privilegio al que llegaron los vizcaínos en la recta final de la temporada pasada, pero que este curso sólo han tardado once jornadas en alcanzar: “Nunca es demasiado pronto, ojalá lo hubiéramos alcanzado antes” – matiza Lafuente – “Aunque no olvidamos que el único liderato que vale es el de la última jornada, para que el grupo coja confianza siempre es importante durante la semana el ver a los demás por detrás en la clasificación”.

No sólo el momento sino la forma del tanto merecieron destacarse en las crónicas del partido, que se cebaron en el error del defensor del Bilbao Athletic ante la presión del jugador verdinegro, que aportaba otro enfoque: “Está claro que no es una jugada elaborada pero el gol vale lo mismo. Es cierto que veníamos presionando la salida de balón de su defensa porque ya habíamos trabajado durante la semana el partido y sabíamos que ellos asumían ese tipo de riesgos en todas sus acciones. Fui con fe por ese balón, tuve suerte de que me saliera bien la presión, se me quedara el balón de cara ante el portero. El uno contra uno supongo que le pillaría algo desprevenido y me resultó más fácil colocársela a un lado”.

El tanto fue celebrado con algarabía por la representación de la parroquia verdinegra en la tribuna de Lezama, que ensalzaba el oportunismo del bautizado espontáneamente como “mini Jito” del River. Aunque el equipo ha sumado sendas victorias en los dos partidos que ya lleva de baja, su compañero no se olvida del pichichi catalán: “El equipo está bien, todos estamos aportando, pero no cabe duda de que Jito es un jugador que nos da muchos goles y esperamos que se recupere cuanto antes de su lesión”.

Una afición a la que su club sigue habituando a regalar buenos resultados en partidos igualados, inciertos y con dosis nada desdeñables de sufrimiento. El “loco” final de partido en Lezama, no sólo por el gol de Lafuente, así parece corroborarlo.”Los partidos duran 90 minutos, mejor dicho, hasta que no pita el árbitro, y así pudimos ver cómo después de marcar el gol, ya en el descuento, el Bilbao Athletic tuvo dos ocasiones en saques de esquina, además de la falta final ya sin Raúl en el campo y con Resines de portero. Lo cierto que en esos minutos finales, con los equipos más cansados, hay más margen de error para que se cometan errores en defensa y se creen oportunidades”.

Lafuente: "No vengo a hacer olvidar a nadie sino a que me recuerden por mí mismo.”

Echando la vista atrás se le aparece a Ander ese mes de agosto donde, tras quedar inesperadamente desvinculado del Racing de Santander, el equipo de Ángel Viadero le permitía entrenarse a la espera de una oferta acorde a sus intereses. La sorprendente marcha de Josu Hernáez, capitán y buque insignia del Sestao, con la liga ya comenzada, precipitaría los acontecimientos y pocas horas después el club de la Margen Izquierda reaccionaba a tan sensible pérdida anunciando la incorporación de Lafuente.

Cristalizaba así una operación de la que muchos aficionados dudaban, recordando la situación paralela protagonizada un año antes por el mismo Lafuente cuando se entrenaba en Lasesarre y que pudo haber propiciado el fichaje del santurziarra por el vecino rival de los de Las Llanas: “También la temporada pasada firmé con el Racing a finales de agosto, habiendo comenzado ya la liga, y no puedo quejarme de cómo me fue allí. Fuimos campeones de grupo, como el River, y conseguí mi primer ascenso a Segunda, una fantástica experiencia que ojalá pudiera repetir aquí. Por otra parte, vamos cumpliendo años, y la verdad es que, con una niña pequeña en la familia, ya tenía ganas de jugar en casa. El año pasado ya estuve a punto, y éste surgió la opción de hacerlo en Sestao. Aunque en Santander ya estábamos cerca valoramos mejor una oferta como la del River”.

El experimentado futbolista vizcaíno asume el reto de ocupar el hueco dejado tras la baja del carismático capitán, pero avisa: “Josu ha sido un jugador muy importante en el club, pero ésta es una plantilla de 19 jugadores y yo vengo como otro futbolista más, con sus características propias, dispuesto a trabajar e intentar hacerlo bien No vengo a hacer olvidar a nadie sino a que me recuerden por mí mismo”.

Sin duda el hecho de haber compartido entrenamiento veraniego con sus nuevos compañeros facilitó la rápida integración de Lafuente al grupo, así como la casualidad de coincidir con un viejo conocido de vestuario como Sergio Rodríguez.: “Jugué con él en Granada, también en Ponferrada, y ahora aquí. Me llevo muy bien con él, es tan buen jugador como persona, y ya he bromeado diciendole que nos vamos a convertir en vecinos”.

Todo ello, y las necesidades de la plantilla verdinegra, propiciaron su inmediato debut en la segunda jornada de liga. Desde entonces no ha faltado a ningún partido, bien como titular o como revulsivo desde el banquillo como esta pasada jornada. “Llevo jugando mucho tiempo en la banda izquierda, aunque este año y el anterior lo estoy haciendo más por la banda derecha, donde también me siento cómodo” apunta al ser preguntado por su posición preferida en el campo.

Volviendo a la más rabiosa actualidad, Lafuente acababa valorando el segundo derbi consecutivo que afronta su equipo: “Un derbi es siempre imprevisible, muy difícil de hacer una lectura, y además parece que dan agua seguro con lo que eso condicionará el choque. Va a ser un partido muy duro como todos los que está deparando esta liga tan igualada, donde nadie te regala nada. Pequeños detalles y un poco de suerte están decidiendo muchos partidos, pero nosotros lucharemos por la victoria e intentaremos seguir la línea que estamos llevando hasta ahora”.

Un partido especial

Al igual que su oponente, el de este año también supone el regreso a tierras vizcaínas de Alain Barron, actual jugador del Amorebieta, que, tras dos temporadas en las filas de la UD Logroñés, volverá este domingo a visitar la que también fue su casa durante dos años. “Las Llanas siempre va a ser especial, un campo donde se respira fútbol y siempre es bonito jugar allí”.

En efecto, a punto de cumplir 29 años, este futbolista vitoriano, que se formó en las categorías inferiores del Aurrerá, de donde pasó al filial del Alavés, y de ahí al Amurrio, dejaba Álava en verano de 2010 para arribar a Las Llanas, donde permanecería dos campañas antes de emprender rumbo a Logroño. Una tentadora oferta económica y una claúsula en el contrato permitió al futbolista vitoriano obtener la carta de libertad del Sestao previo desembolso de la cantidad estipulada.

Precisamente en un partido contra la UDL, apenas un año después, la grada de Las Llanas ya tuvo la oportunidad de recibir la visita de este habilidoso mediapunta zurdo, pero con capacidad para jugar a pierna cambiada, Y lo hizo con cariño, sin rencor, como recuerda Alain: “A pesar de que perdimos, guardo un bonito recuerdo de ese partido. Se daba la circunstancia de que era el final de liga y el River necesitaba la victoria para certificar la permanencia en la categoría. Me hizo mucha ilusión que, a pesar de que la gente quería que ganara su equipo, se acordaba de mi contribución al último ascenso”.

El extremo vitoriano no olvida la importancia que tuvo su periplo como verdinegro en su progresión como futbolista,: “Yo llegué al River cuando era uno de los aspirantes de Tercera a subir de categoría. Ascender no era nada fácil, y para hacerlo tuvimos que pasar unos playoffs donde jugamos las semifinales y finales con la vuelta fuera de casa. El año siguiente en Segunda B, con Sarriugarte en el banquillo, también fue muy bueno, y si hubiésemos tenido más regularidad y fortuna en los momentos importantes contra los equipos de arriba ese River podía haber luchado por entrar en playoffs”.

Sin duda los números de Barron despertaron el interés de varios equipos de la categoría en hacerse con sus servicios. Con un total de 18 goles en sus dos temporadas como verdinegro, amén de un número no inferior de asistencias, el entonces extremo izquierda del River recuerda su paradójica suplencia en el tramo decisivo de su primera temporada como verdinegro: “Venía jugándolo casi todo, pero el entrenador, Carlos Docando, decidió dejarme en el banquillo los dos partidos de la final contra la Montanyesa. Afortunadamente tuve la suerte de entrar enchufado al partido, y al poco meter un gol para remontar una eliminatoria que se nos había puesto complicada; y en el de vuelta, lo mismo para asistir a Sergio Francisco en el segundo gol que casi sentenciaba el ascenso”.

Barron: "Cuando regresé a Las Llanas la gente se acordaba de mi contribución al último ascenso"

Evidentemente, a la luz de los números, su progresión se vio frenada tras dos irregulares años en el club de Las Gaunas, del que incluso llegaron a invitarle a salir, por no contar para el entrenador, a final de su primer año de contrato, situación que rememora sin acritud: “Elegí un equipo que entonces parecía con muchas opciones, que conformó una plantilla con aspiraciones serias de playoffs, pero que después no consiguió moverse por encima de la zona media. Sin duda cada jugador a nivel individual no dio el rendimiento esperado y el mío no fue un caso distinto. Ahora en el Amorebieta el entrenador cuenta conmigo, sólo he dejado de ser titular en un partido y llevo dos goles. Creo que estoy volviendo poco a poco a recuperar mi nivel anterior”.

Preguntado precisamente por los pasos dados hasta firmar por el Amorebieta, y las posibilidades que pudieron haber surgido tras la remodelación de la plantilla verdinegra, con la banda izquierda vacante tras la marcha de Álex García, Barron aclaró sus deseos de cambiar de aires: “Mi prioridad era volver a Vitoria. No es que Logroño sea mala opción para vivir, pues en muchos aspectos se parece como ciudad, pero aquí tenía a mi familia, a mis amigos. Estudié los equipos que podían permitirme, por cercanía, jugar en la misma categoría y de los posibles fue el Amorebieta el club que puso más interés en contar conmigo. Cerramos pronto el acuerdo, y con el River no hubo nada, entre otras cosas porque estaban inmersos en playoffs en esos momentos y sus movimientos de plantilla estaban aún por definir y si llegaron yo ya había cerrado el acuerdo con el Amorebieta".

A pesar de ser una plantilla totalmente nueva el zurdo sigue manteniendo contacto con el club sestaoarra: “El River es un club al que coges cariño y no he dejado de seguirles. El año pasado hablaba con Josu, con gente de la directiva…Incluso fui a verles a Las Llanas en aquel partido de playoffs contra el Albacete. Fue algo sorprendente pero siempre es bonito que un equipo humilde pueda aspirar a los primeros puestos”.

Alain compara su etapa en Las Llanas con el actual momento que vive el Sestao cuando se le pregunta por los parecidos y diferencias entre su salida del club verdinegro y la que protagonizó su excampañero y amigo Josu Hernáez este mismo verano: “Son circunstancias muy diferentes a cuando yo me fui. El River ahora es muy competitivo, y no tiene nada que envidiar a otros clubes de la categoría, aunque en el caso de Josu la oferta era para marchar a una categoría superior. Tampoco es lo mismo hacerlo a principio de mercado, como fue mi caso, que al final. Sólo puedo decir que mi caso no resultó difícil y creo que se gestionó bien el asunto por todas las partes”.

Barron: "El River ahora es muy competitivo, y no tiene nada que envidiar a otros clubes de la categoría"

Preguntado por la irregular trayectoria del Amorebieta, así como por los objetivos que se marca un equipo con nombres muy contrastados en su plantilla, pero con un entrenador nuevo en la categoría, como Josué Atela, el extremo azul se mostraba prudente: “Hay muy buenos jugadores en la plantilla y el entrenador se está adaptando a una categoría en la que debuta y que no es fácil para nadie. Somos un equipo que puede aspirar a cotas altas, aunque lo primero es conseguir los 45 puntos para amarrar la permanencia. A partir de ahí sería clave para escalar posiciones hacernos fuertes en casa, que es nuestra mayor baza para sumar puntos".

Es inevitable señalarle como un jugador de perfil diferente, un “jugón”en Urritxe, con el rol similar al que tenía a Javi Casares en un equipo con una idiosincrasia tan definida estos últimos años como el Amorebieta, cuestión a la que nuestro entrevistado responde con humildad: “Es cierto que soy un jugador más de encarar, de intentar el uno contra uno, pero en campos como Urritxe, y, si me apuras, también Las Llanas, el otro tipo de jugador que precisamente abunda en nuestro equipo me parece muy válido para conseguir buenos resultados. Quizá Arriaga sea otro de los jugadores diferentes, como dices, con mucha calidad, pero insisto que para el tipo de juego que nos puede interesar tenemos los jugadores adecuados”.

En este sentido el vitoriano apunta alguna de las claves que pueden condicionar decisivamente este tipo de encuentro: “Va a estar igualado, pero para nosotros será clave mantener la portería a cero. En todos lo encuentros estamos consiguiendo generar ocasiones, y creo que gente como Orbegozo y Muniozguren aprovecharán alguna de las que tengamos. Si somos capaces de no encajar, creo que ganaremos porque sabemos jugar en este tipo de campo, y más si, como se comenta, aparece la lluvia, no creo que el River nos vaya a sacar ventaja en estas condiciones".

Barron: "Si somos capaces de no encajar, creo que ganaremos"

No se atreve a dar ningún resultado concreto como pronóstico, más allá de la victoria de los suyos en las condiciones antes expuestas. Tampoco se atreve a asegurar cómo festejaría ni a quién dedicaría un hipotético gol en Las Llanas: “Si marco lo celebraría pero con mesura, con menos entusiasmo del habitual, por el respeto que me merece un club que me ayudó a crecer como futbolista".

En definitiva Barron preve un derbi igualado, no menos de lo que están siendo la mayoría de partidos del grupo segundo: “Está siendo un grupo desconcertante, con resultados inesperados. Hasta cuando vienen a Urritxe no sabemos muy bien si el nivel del rival que nos visita corresponde a los de arriba o los de abajo. Es muy pronto aún para marcar diferencias, nosotros mismos si ganamos estamos a tiro de playoffs. Habrá que esperar por lo menos hasta final de la primera vuelta para que se definan algo las posiciones”.