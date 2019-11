Girona FC - UD Las Palmas: a la reconquista del liderato

El Girona jugará este sábado un partido muy complicado con el claro objetivo de ganar y volver a conseguir la primera plaza en la tabla de Segunda División, que después de dos jornadas seguidas en el puesto número uno, el pasado domingo un arrollador Valladolid le arrebató el liderato. Para conseguirlo, tendrá que batir al enorme Las Palmas, que después de ganar al Albacete en la pasada jornada (2-1), se queda a un solo punto de su rival de hoy, y a dos del líder, por lo tanto también postula a conseguir el primer puesto de la clasificación.

Aunque la herida del pasado domingo fue dura, los de Machín tienen el suficiente valor y potencial para ganar el duelo en Montilivi. Su línea de 23 puntos, en once jornadas, demuestra que este equipo es el rival a batir en todos los aspectos, y que el equipo canario no tendrá ni mucho menos un partido plácido en la lucha por los tres puntos.

Montilivi, la fortaleza gerundense

Después de la trepidante aventura en Pucela, el Girona vuelve en esta duodécima jornada a Montilivi, dónde siempre –salvo el partido ante el Betis– se ha proclamado claro vencedor del encuentro, el último de ellos –ante el Mirandés–, demostró que el equipo de Machín, con un tsunami de futbol, es el equipo revelación de la temporada, y que su trayectoria no será un simple espejismo de inicio de liga.

Aunque el Girona presente una línea excelente, el pasado partido en Valladolid, dejó un regusto amargo en la boca de todos nosotros, ya que el partido se decidió en la efectividad de cara a portería que supo definir a la perfección el cuadro del técnico catalán, Rubi. A parte de esto dato, el partido estuvo igualadísimo en el campo, el Girona fue un equipo incansable, que aunque hubiera marcado el rival, su presión arriba era interminable. Por lo tanto, aunque no se consiguiera puntuar en territorio vallisoletano, el carácter de los de Machín fue el de un equipo ganador.

Tras no conseguir el objetivo frente el Valladolid, lo importante de esta jornada es puntuar, y así mismo lo dejó claro Pablo Machín ayer en rueda de prensa, "Firmo hacer un mal partido con el Las Palmas y ganar. Sería importante para nosotros poder estar doce jornadas entre los mejores de la clasificación". Así lo analiza el técnico soriano. Quedó orgulloso con el ritmo en Valladolid y el juego de sus hombres, el resultado final (2-1) no fue de su agrado, así que prefiere ante todo volver al camino de las victorias para seguir compitiendo en lo alto de la Liga Adelante. El rival de esta jornada, el todopoderoso Las Palmas, que visita hoy el Montilivi. "Nos enfrentamos a un equipo que nos supera ampliamente. Pero el dinero no lo es todo en este deporte y hasta ahora hemos demostrado que podemos competir con ellos".

"Esperamos que así siga". Pablo Machín, destaca que los canarios disponen de una plantilla mucho más poderosa que la suya." Si están arriba es porque están haciendo bien las cosas. Tienen un entrenador -Paco Herrera- con mucha experiencia y el club ha conjuntado a un muy buen equipo. El tópico habla de un Las Palmas que suele ser virtuoso pero blando detrás. Creo que no nos encontraremos esto. Es un conjunto rocoso y muy intenso que saldrá a competir como cualquier rival. Ahora, nosotros presionaremos desde el primer minuto y seremos fieles a nuestros rasgos característicos".

Las Palmas, un rival débil lejos de las Canarias

La meta de hoy sábado ochode noviembre, para los amarillos, es conseguir su segundo triunfo fuera de casa. Después de tres desplazamientos sin hacerlo, los de Paco Herrera lo darán todo para conseguir los tres puntos en tierras gerundenses, e intentar recuperar el liderato de la Liga Adelante. Como expuso el propio técnico, "debemos ser ambiciosos ante un rival directo". Con estas palabras, quiso decir que hay que estar al 100% ante un rival de este nivel como es el Girona. Con solo una victoria hace ya dos meses en Santander, no ha conseguido nunca más tres puntos lejos de la isla.

Cuando el equipo amarillo inicie su partido en Montilivi ya conocerá –igual que el Girona– el resultado del choque Valladolid – Mirandés. Un empate o derrota de los de de Pucela, daría posibilidades a los de Herrera de volver a la cima de la 2ª División, como hizo ya en su momento. Pero los de Pablo Machín también estarán en las mismas, por lo tanto se presentará un duelo trepidante entre dos de los mejores clubes de la Liga Adelante.

El cuadro canario visita Girona en uno de sus momentos más débiles de la temporada. Las sanciones y las lesiones dejan con pocos efectivos al técnico catalán. Así es que cumplirá su segundo partido de sanción, el centrocampista Nauzet Alemán, pero Paco Herrera podrá contar de nuevo con el lateral Ángel López, que no pudo jugar en Albacete por tener que cumplir el primer ciclo de tarjetas en esta temporada. En cuanto a lesiones, la más destacada es la de Hernán Santana, –habitual en el once inicial–, tendrá que ocupar la enfermería amarilla, durante al menos tres semanas problemas musculares.

Sin Ramalho, la defensa del Girona descolocada

Después de tener des del inicio de esta temporada, una defensa casi intocable, Pablo Machín, hoy tendrá que mover ficha en el eje defensivo. Uno es obligado por la lesión de Jonas Ramalho, que en su lugar lo ocupará el joven Pablo Íñiguez, pero el desgaste de tantos partidos seguidos, dejan a los otros miembros de esta posición casi en reservas, por tanto podríamos ver algún otro no habitual en el once de hoy en Montilivi.

Ayer en rueda de prensa, el mismo soriano pudo alegar sobre el tema que, "Juncà y Lejeune descansaron ayer –jueves– y aunque entrenarse hoy –ayer viernes– arrastran algunos problemas físicos. Cifu ha tenido una pequeña torcedura". Si lo analizamos, podría ser el típico discurso de alarma, pero Machín prefirió mantener la calma y mirar hacia adelante.

Además quiso remarcar que, "son duda, pero creo que podrán jugar. Han descansado por precaución. Confío en la honestidad del futbolista y en el trabajo de los fisioterapeutas, que trabajan para intentar recuperar a todos", además quiso apuntar que, "si ellos me dicen que están bien pero yo tengo dudas, no los haré jugar si no me pueden aportar el 110 por ciento. Un jugador que piensa más en las molestias que tiene que en lo que tiene que pensar, no es un futbolista apto para competir".

La balanza más equilibrada que nunca

Los precedentes entre los dos equipos en Segunda División A apuntan a una estabilidad clara entre ellos. Des de la temporada 2008/09, catalanes y canarios se han visto las caras 12 veces en liga, y solo la temporada pasada, su puso la balanza al costado amarillo de una forma clara, con una victoria de más que los rojiblancos.

Si nos fijamos a fondo en las visitas de Las Palmas en Montilivi, ha visto hasta ahora los tres signos posibles, a partes iguales, en estas seis. La pasada temporada venció por 0-2, pero las dos anteriores encajó de forma aplastante los resultados de 4-2 (2011/12) y 5-0 (2012-13).

El partido de esta tarde podría equilibrar del todo la báscula si consigue los tres puntos el Girona, o aumentar más la diferencia si vencen los amarillos. Pero el más importante de hoy es ganar para poder conseguir el liderato. Emociones fuertes aseguradas, hoy a las ocho de la tarde en Montilivi.

Posible once