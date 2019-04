Oltra: "Vamos a volver a ser nosotros"

Dubitativo se encontraba el técnico valenciano al que le preocupa la racha negativa pero que tiene plena confianza en la plantilla al saber que son capaces de demostrar mucho más y poder competir mejor.

Para Oltra, el partido del Numancia, es una excepción. "La semana pasada perdimos porque el rival fue superior, no por estas circunstancias. Mi intención es que el equipo compita bien el domingo como lo había hecho hasta ahora. Que la gente sepa que tiene un grupo comprometido y esforzado. Cada uno tiene que asumir su deber y a nosotros nos toca entrenar bien y competir lo mejor posible y a otras personas buscar soluciones".

El entrenador del Decano ha hecho hincapié en la próxima salida del Recreativo en El Toralín frente a la Ponferradina. "El otro día nos superan en aspectos que no nos habían superado hasta ahora. No me preocupa llevar tres partidos sin ganar, porque el equipo no había dado malas sensaciones salvo en el último partido. He visto a los jugadores con ganas de revertir esta situación y de volver a estar cerca de arriba. Espero una mejor entrada en el campo, más concentrados que en el último partido, también quiero que volvamos a ser nosotros que habíamos sido un equipo con corazón, con alma y con cabeza también", ha subrayado.



Oltra: "No me preocupa llevar tres partidos sin ganar" El técnico valenciano cree que el fútbol tiene rachas y al conjunto onubense le está tocando pasar por una negativa. "El fútbol es de dinámicas y de inercias pero tenemos que volver a la dinámica buena. Mentiría si dijera que no me preocupa, porque igual que cuando todo sale estás incluso por encima de tus posibilidades, cuando dejas de ganar no sabes ni cómo salir ni por qué te pasa. A mí el equipo no me da la sensación de que vaya a tener largas rachas malas, sobre todo sin competir. Si volvemos a la senda de competir tendría más seguridad de que no va a ocurrir".

Acerca del próximo rival liguero, la Ponferradina, Oltra hizo un pequeño análisis en rueda de prensa sobre lo que pronóstica que puede encontrarse. "Vamos a un campo complicado, donde solo ha cedido un empate. Como local anda con unos números espectaculares, te achuchan mucho y son muy rápidos en las transiciones y tendremos que estar rápidos. Es cierto que tienen una baja notable, pero he visto jugar a la Ponferradina sin Pablo Infante y tiene muchas alternativas que son jugadores desequilibrantes, pero tienen un buen plantel y tienen buenos jugadores para suplirlo".

Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron esta campaña en la Copa del Rey, partido que venció el Decano en el Nuevo Colombino. Dicho partido dice poco para el míster el cual cree que cualquier similitud con aquel enfrentamiento será casualidad. "El partido de Copa servirá de muy poco como referencia, no tiene nada que ver, es otro campo, otros jugadores en la mayoría de los casos".

Quizás el factor más importante con el que ha de tener cuidado el Recreativo de Huelva por su plantilla son las bajas que, según Oltra, el único jugador que se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica es Jósmar Zambrano. "El resto es por lesión o por causas ajenas. Respecto al último partido no van a jugar los mismos, sobre todo porque hay más jugadores disponibles. Pero el planteamiento será parecido porque no quiero que nuestras virtudes cambien", finalizó.