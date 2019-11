El filial azulón despertó del letargo

A las 12:00h del domingo 9 de noviembre, arrancaba en el Cerro del Espino el partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Categoría de Bronce del fútbol español. Un choque de filiales en el que se enfrentaban Atlético de Madrid B y Getafe B. Fue el filial azulón el encargado de poner a rodar el esférico en primer lugar.

Parecía salir enchufado el Atlético de Madrid B, pues apenas en el segundo minuto de partido hacía su primera llegada al área rival aunque sin éxito. Presionaba arriba al conjunto colchonero y Lucas cometía la primera falta del partido en la frontal del área azulona sobre el capitán Álex Felip. Pasaban los primeros minutos del partido sin un claro dominio de la pelota o el juego para ninguno de los dos equipos.

Dominio azulón y un Atlético a la contra

A partir del minuto 10 comenzaba a despertar el Getafe B. Pablo Franco había alineado prácticamente al once de gala, aunque por primera vez coincidían en el centro de la zaga Vigaray y Robin, pues Alberto Carbonell cumplía castigo tras ver la tarjeta roja en el último encuentro. Empezaban las llegadas al área de David Gil a raíz de una falta sobre Mikel Orbegozo, que tocaba Ivi y lanzaba finalmente Emi Buendía, pero que se iba directa fuera. El filial rojiblanco empezaba a no sentirse nada cómodo. Héctor y Carlos Ramos intentaban crear peligro pero no lo conseguían. Una férrea defensa getafense con Carlos Vigaray y Robin en el centro de la zaga les frenaba todas las oportunidades. Aquino no veía el balón y cuando lo hacía se encontraba en fuera de juego.

El Atlético B esperaba en su campo para salir a la contra

Se afianzaba la confianza del Getafe B conforme pasaban los minutos con buenas llegadas al área rival, gran combinación entre sus jugadores que trataban con mimo al balón, buscando la posesión del mismo. Al Atlético de Madrid B no le quedaba más remedio que buscar la contra. Y así lo hacía en el minuto 26, tras una gran carrera de Carlos Ramos por la banda derecha, quien ponía un buen centro que no encontraba rematador y se paseaba por el área azulona pues Aquino no llegaba a tiempo de rematar. Volvía el esférico a ser del Getafe B y volvían los de Pablo Franco a crear peligro, pero el gol parecía no querer llegar. Otra ocasión para los azulones en el 28', esta vez de las botas de Pere Milla, pero tocaba en un central rojiblanco e iba a córner. Y otro saque de esquina que no se remataba.

Pasada la primera media hora de encuentro, tenía el Atlético de Madrid B su ocasión más clara de este primer tiempo. Tras una falta sacada en corto, el balón llegaba al borde del área pequeña para ser rematado por Héctor. Javier Olmedo, guardameta azulón que no había tenido gran trabajo hasta ahora, realizaba una importante intervención y paraba el chut. Saque de esquina para el Atlético y despeje de Vigaray.

Ya en los últimos minutos de la primera mitad, el Getafe B mantenía la posesión del balón y el dominio del partido, solo le faltaba efectividad de cara a gol. El filial rojiblanco, sin embargo, no parecía acabar de entrar del todo en el partido y no podía hacer si no esperar una contra milagrosa. Al filo del descanso, una falta sobre Mario Marín creaba cierto peligro en el área de Olmedo, pero Álex Felip despejaba el tiro de Carlos Ramos. Pitaba el colegiado el final del primer tiempo y a pesar del empate a cero, el Getafe B dejaba muy buenas sensaciones.

Faltaban los goles y acabaron llegando

No le había dado tiempo al Atlético de Madrid B a coger aire, cuando en el primer minuto de la segunda mitad, aparecía Ivi para chutar desde la frontal del área. El balón iba directo a las manos del portero. El canterano getafense no había hecho grandes alardes de calidad durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero tras el descanso parecía salir más enchufado que nunca. En el 48', él mismo hacía gala de sus buenas aptitudes con un gran centro que, desgraciadamente para los intereses azulones, el joven francés, Lucas, despejaba. Seguía el madrileño haciendo de las suyas y tras un mal despeje de la zaga colchonera, ponía el 0-1 en el marcador. Un bonito gol que adelantaba al filial azulón en el marcador en el minuto 51.

Ni con el gol en contra se manifestaba un Atlético B más que dormido, que no lograba encontrar su sitio, ni el balón. En el 55' casi lograba el segundo en la cuenta azulona Mikel Orbegozo, que se adelantaba en carrera a los defensas para coger el esférico y plantarse solo ante el portero. David Gil bloqueaba el tiro del delantero vasco y el balón se perdía por la línea de fondo.

La zaga azulona se mostraba segura e impasible

No estaba satisfecho Óscar Mena con sus pupilos y no era para menos. Comenzaban así los cambios en las líneas rojiblancas. El primero se producía en el minuto 56 aprovechando que el juego estaba parado por una falta a favor del Getafe B. Entraba en el terreno de juego Iván Alejo y se retiraba Carlos Ramos. Parecía ser precisamente Alejo el salvador de los rojiblancos, pues tras su entrada en el césped, despertaba el Atlético B. Tres saques de esquina a favor consecutivos aunque sin excesivo peligro por la gran actuación que estaba llevando a cabo la defensa azulona en estos minutos de achuche colchonero. En el 63' Samu Sáiz ponía una falta que era despejada, sin problemas de nuevo, por la zaga getafense. No cesaba de apretar el conjunto rojiblanco, pero le faltaban llegadas claras y precisión. Nuevo cambio del técnico del Atlético B: se retiraba Samuel y entraba Borja Galán (min. 69). Se producía una nueva llegada de peligro al área azulona, pero Aquino mandaba el balón fuera de la portería de Olmedo. Efectuaba en el 73' Óscar Mena su último cambio. Pierre por Ian.

Y tanto va el cántaro a la fuente, que al final... Se rompe. La intensidad de estos minutos que mostraba el Atlético de Madrid B tuvieron recompensa. En el 79', Héctor remataba a portería marcando un gran gol y todos corrían a abrazar al canario. Parecía haber un destello de luz al final del túnel en el que se habían adentrado los rojiblancos.

El Getafe B merecía la victoria

Tras el tanto que suponía el empate en el marcador, el Getafe B parecía aturdido. Era entonces cuando Pablo Franco movía filas. En el minuto 84 se efectuaba un doble cambio: se retiraban Álex Felip (el capitán) y Pere Milla, y entraban MBaka y Hugo. No tardó mucho en volver a atacar sin piedad el filial azulón, que no quería que los tres puntos se les fueran de las manos en el último suspiro tras un buen partido. Mikel Orbegozo, máximo goleador del filial, marcaba el segundo plantándose solo delante del portero y tirando raso desde la derecha al segundo palo. Volvía a adelantarse el Getafe B a escasos minutos del final.

El Getafe B despertaba del letargo en el que se había sumido las últimas cuatro jornadas

Apurando ya los últimos suspiros del encuentro, el técnico azulón procedía con el último de sus cambios. Se retiraba Ivi, autor del primer gol, y entraba John Pírez (min.88). Había una ligera tensión en el ambiente, el filial rojiblanco veía como se le escapaban los tres puntos y apretaba en busca del empate, mientras el Getafe B no tenía ninguna intención de dejar que eso pasara. A un minuto del final y tras una entrada de Emi sobre Mario Marín, esa tensión se liberaba en forma de una pequeña riña entre ambos que acababa con tarjeta amarilla para el argentino. Ya en el descuento, intentaba el Atlético de Madrid B conseguir la igualdad en el marcador, pero era demasiado tarde. El colegiado señalaba el final del partido. El Getafe B era el merecido ganador del choque en esta mañana de domingo. Un 1-2 que les devuelve a la senda de la victoria.

Los de Pablo Franco se colocan quintos en la clasificación, un punto por debajo del tercer y cuarto puesto y a solo dos de los dos primeros clasficados. El próximo fin de semana, el filial azulón viajará a Huesca, tercero en la tabla, para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada XIII.

