Coke: "No hemos sabido matar el partido"

Victor Machín "Vitolo", no ha podido evitar mostar su desontento por el resultado final a pesar de haber sido el autor del gol sevillista: “Estamos fastidiados porque se nos han escapado dos puntos importantes. Individualmente me he encontrado mejor. Después de varias semanas es difícil coger el ritmo. Estaba claro que todos conocemos al Levante, un equipo duro. Basan cada partido en jugar al máximo. Hay tres compañeros que casi van al hospital. Sabíamos que se emplearían con dureza. Lo importante es que seguimos sumando pero ahora es bueno el parón para que descansen los que llevan muchos minutos".

El canario, no ha querido finalizar su intervención sin antes destacar la actitud y la entrega de los aficionados: “Lo de la afición es algo espectacular. Ha habido un momento del partido que se me han puesto los vellos de punta. Si miras cómo estamos con los 23 puntos en liga, primeros en Europa League y el partido de Sabadell en copa, el balance es positivo. Hemos hecho bien las cosas y todos lo hubiéramos firmado antes de empezar”.Concluyó el ex de Las Palmas.

Mientras que Coke, si ha sido más autocrítico en su propio análisis del partido ante el Levante, equipo que con este es el cuarto año consecutivo que sale indemne del Ramón Sánchez Pizjuán. Para el madrileño: "fue un partido muy físico, ellos proponían mucho músculo en el centro del campo, nos han puesto muchos impedimentos y hemos tenido muchas pérdidas. No controlábamos del todo el juego, no conseguimos meterlos atrás, es muy difícil meterle mano a este equipo. Nos hemos puesto por delante, pero no hemos sabido matar el partido, no hemos estado muy acertados en el pase… Era un partido para tener mucha paciencia con el balón, a lo mejor nos ha faltado un poco eso, pero por momentos lo hemos logrado. No hemos tenido todas las ocasiones que quisiéramos, pero las que hemos tenido nos las hemos sabido aprovechar”.

El capitán insistió en lo que cree que ha sido la clave que les ha faltado para poder llevarse la victoria, pero no da por malo el punto aunque sabe que en este encuentro se han perdido dos puntos más que haberse ganado uno: "No hemos tenido ese mando, pero por ganas de ganar, ambición y por querer no va a ser nunca. Lo positivo es que seguimos sumando un punto y ahora tenemos un parón para recuperar”.