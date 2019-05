Xavi Hernández: "Me siento útil e importante. Luis no me engañó"

Xavi Hernández compareció ante los medios para presentar el 'Campus Xavi World Tour', un campus de fútbol para niños que se realizará en El Cairo (Egipto). Durante la rueda de prensa, el mediocampista fue contundente en su mensaje de que el equipo sigue confiando en su técnico y que están en el camino correcto: "Hay que mejorar, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, y vamos por el buen camino. Hay veces que no salen bien las cosas, pero si no salen y ganas, mucho mejor". Sobre la confianza dijo, seco y contundente: "Sí rotundo, es una pregunta que se responde sola".

"En el Barça no valen los notables altos"

Al de Terrassa no le sorprendieron las críticas hacia el equipo, y añadió que está acostumbrado a este nivel de exigencia en el Barcelona: "Siempre hay críticas, y más en el Barcelona. Hay que aceptarlas, tenemos la humildad para ser autocríticos. En el Barça el notable alto no vale, todo tiene que ser excelente". "Estamos constantemente juzgados y criticados. Hay que aguantar, tragar y tratar de revertir la situación. Él tiene las ideas muy claras. Lo veo capaz de batir récords en el Barça este año", dijo en referencia a Luis Enrique.

Preguntado por la regresión en el juego del equipo, en el que parece que se ha ido atrás y se han perdido los aspectos positivos en los que ganó el equipo a principio de temporada, quiso defender que el cuadro azulgrana seguía haciendo bien las cosas: "Hay partidos en los que el Barça ha jugado muy bien a fútbol. Hay momentos para todo pero hay un margen de mejora importante".

Luis Enrique apenas ha repetido equipos titulares en las once jornadas de Liga que se han disputado hasta ahora. Cuestionado sobre si este hecho podría desorientar a los jugadores, Xavi afirmó que era algo positivo: "Las rotaciones son buenas, nos tiene a todos a tope. Todos somos útiles. Ya dijo que confía en todos los futbolistas y lo está aplicando". El azulgrana, además, afirmó que espera que la mejor versión del equipo "se vea ya, en 15 días".

Sentirse importante

Xavi fue uno de los nombres que más sonaron en los rumores diversos sobre salidas del equipo en la gran renovación que el club dijo que iba a realizar. A pesar de que finalmente no se fue, el mediocampista afirmó en una rueda de prensa que la idea le había pasado por la cabeza y que quería sentirse "importante y útil" para el equipo. Casi tres meses después, fue preguntado otra vez sobre cómo se sentía: "En todo momento la decisión de irme fue mía: Luis Enrique me dijo que sería útil e importante y no me ha engañado. A mi me tiene contento, estoy disfrutando de los partidos y los entrenamientos".

También desmintió la idea de irse en el mercado de invierno: "Me quedo, en ningún momento he pensado en marcharme en el mercado de invierno. Me comprometí con Luís a ayudar al equipo y eso haré. Cuando termine, ya veré. Intentaré apurar mi físico al máximo para ser futbolista".

Sobre cuánto esperaba jugar, dijo: "Siempre espero jugar todos los minutos, luego hay un entrenador que decide y lo respeto. Estoy contento, me siento útil e importante para el equipo. Estoy en un buen momento de forma, me encuentro bien físicamente".

Tridente ofensivo: Neymar-Messi-Suárez

La linea ofensiva de este equipo para la temporada cuenta con tres de los nombres más prestigiosos a nivel mundial en cuanto a delantera se refiere. Preguntado por si este hecho haría cambiar el estilo del equipo, saliendo más a la contra de lo habitual, afirmó que dependía del partido: "Si es un rival como el Ajax, se puede salir en la contra. Si es un partido como el Almería es imposible. Nos encontraremos más partidos como el del Almería que como el del Ajax".

"Los tres de arriba se pueden adaptar en cualquiera de las tres posiciones. Yo creo que se sienten cómodos, eso ya dependerá de la variante del entrenador o lo que busque el equipo en ese momento", añadió sobre el hecho de ver a Messi o a Luis Suárez jugando de extremos o tirados a la banda.

Uno de los temas que también salieron durante la comparecencia fue la consulta del 9N, en la que el de Terrassa participó: "Fue una jornada emocionante, que es lo que pedía Catalunya. Es un paso más para que haya la consulta y haya democracia". "Mezclar política con deporte es algo que no me gusta. No veo al Barça dejando la Liga pase lo que pase a nivel político", dijo sobre la posibilidad de que el equipo no pudiese jugar en la Liga española en caso de darse la independencia.