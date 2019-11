Arribas: "No me acordaba de lo que había pasado"

Una de las grandes novedades de Emery en el once del pasado domingo frente al Levante fue la inclusión de Arribas por un Nico Pareja que sufría gastroenteritis. En uno de los lances del accidentado partido, el central sufrió un impacto que lo dejó conmocionado. En la radio oficial del club hispalense, él lo recuerda así: “Cuando me van a asistir estaba un poco grogui, no me acordaba muy bien de lo que había pasado, no sé cuando me desplomé ni nada. No me acordaba del gol del Levante, porque fue después del golpe. Lo tuve que ver en la tele".

Las ganas de un futbolista que le ha costado entrar en la dinámica del equipo se demuestran cuando tras el choque, Arribas quiere seguir a pesar de todo. "Quería seguir, pero el doctor consideró que lo mejor era que me fuese al hospital por si tenía algún golpe importante. De eso no me acuerdo, lo he visto en imágenes pero no me acuerdo de nada", explicó. A pesar del incidente está "muy contento por el debut en Liga".

El arranque liguero

El defensa quiso valorar, a pesar de los últimos resultados, el buen inicio de campaña de los hispalenses: "Estamos ahí con una buena dinámica, todos muy juntos. Ojalá que podamos seguir con esta racha, porque creo que lo estamos haciendo muy bien. Está todo muy apretado, muy justo, y creo que más que mirar la clasificación hay que mirar los puntos que llevamos, porque al final es que lo que te marca dónde vas a estar y creo que el equipo tiene muchos puntos a estas alturas".

La ayuda de Carriço

Es fundamental para la adaptación de un jugador que sus compañeros lo vayan integrando poco a poco tanto en la propia plantilla como en el sistema táctico, esta labor la está ejerciendo Carriço con Arribas, para el luso tuvo palabras de agradecimiento y afirmó: "Dani es un magnífico futbolista, me está ayudando mucho, en los dos partidos que he jugado me ha ayudado muy bien, está totalmente asentado, tiene mucha confianza y esa confianza me la transmite a mí".