Entrevista. Gerardo Carrera: "Para el domingo habrá que dejar la amistad a un lado"

Gerardo Carrera Piñera es un delantero asturiano de 27 años que cumple su primera temporada en el Barakaldo. Formado en las categorías inferiores del Sporting, dejó Mareo para enrolarse en clubs asturianos como el Roces y el Siero, hasta que de la mano de su paisano Muñiz recibe la llamada del filial del Málaga en 2007. Con el primer equipo malacitano debutará en Segunda División, categoría en la que seguiría jugando la temporada siguiente en la UD Las Palmas. A partir de ahí, y con el paréntesis de media temporada en el Alcorcón, la trayectoria de Gerardo se desarrolla por distintos equipos de Segunda División B: Pontevedra, Teruel, Toledo, Noja y finalmente Sestao, club en el que ha completado la última temporada antes de llegar a Lasesarre.

PREGUNTA. Su reciente pasado verdinegro le convierte en uno de los focos de atención del derbi del domingo, no sólo para los medios, sino para el entorno en general que rodea este partido.

RESPUESTA. Sí, es verdad, el haber estado jugando en Sestao el año pasado hace que la gente se acuerde de ti esta semana. Va a ser un partido bonito, un derbi, y yo estoy contento y con ganas de que llegue ya la hora de jugarlo.

P. Su fichaje por el Barakaldo fue una de las grandes sorpresas en el mercado de verano del grupo segundo. Después de una temporada más que notable en el Sestao, y tras la renovación por el club de Las Llanas de Ángel Viadero, su cuarta temporada a las órdenes del técnico cántabro parecía cerca. Sin embargo no fue así y acabó firmando por el Barakaldo.

R. No. En Sestao me trataron muy bien todo el tiempo que estuve, y sinceramente les tengo que estar muy agradecido. Sin embargo este verano, a la hora de renovar, no se pudo hacer lo que yo quería y lamentablemente no llegamos a un acuerdo entre el club y yo. Entonces recibí la llamada del Barakaldo y acepté firmar con ellos.

"Tenía ya a la niña inscrita en el colegio y no quería salir a jugar fuera del País Vasco."

P. Parece lógico que un año viviendo en la Margen Izquierda le bastara para entender lo que suponía dejar el River para firmar por el eterno rival. Quizá la búsqueda de estabilidad familiar tras tanto ir y venir de un lado a otro fuera un factor decisivo para aceptar la oferta del Barakaldo.

R. Está claro. Yo ya tenía la niña inscrita aquí en el colegio y no quería salir a jugar fuera del País Vasco. El Barakaldo me lo permitía. Siempre es duro marchar al equipo rival pero tienes que mirar muchas cosas además de lo futbolístico a la hora de decidir tu futuro, y si lo tienes que hacer lo haces. Ahora estoy contento, pues me siento tan bien tratado como antes, y, aunque no le deseo ningún mal al Sestao, ahora debo mirar por esta camiseta, que es la que defiendo y por la que corro cada partido.

P. Sus números hasta la fecha con la camiseta del Barakaldo no se pueden decir que sean malos. Ha marcado dos goles y es uno de los habituales en las alineaciones de Intxaurraga, habiendo jugado todos los partidos de liga excepto el que se perdió tras su expulsión el día de la visita del Castilla a Lasesarre. ¿Satisfecho de su rendimiento hasta ahora?

R. Bastante. Para el entrenador soy un hombre importante y creo que está sabiendo sacar lo mejor de mi juego. Ojalá siga confiando así en mí y yo pueda seguir ayudando al equipo.

P. Usted ya había demostrados su polivalencia en Las Llanas, donde jugó indistintamente de delantero, segundo punta o escorado incluso a la banda derecha; Sin embargo en estos últimos partidos su actual entrenador le está colocando en la mediapunta por la izquierda, la única posición en la que no le habíamos visto jugar en toda la temporada pasada.

R. Últimamente el míster me viene poniendo en diferentes posiciones de ataque, en ambas bandas o de mediapunta. Como se suele decir, con tal de jugar estoy contento. Seguiré jugando donde me ponga el entrenador, ayudando a los demás e intentando dar el máximo para que los compañeros estén cómodos y los resultados salgan.

P. Como se apuntaba antes, Gerardo completó una gran campaña en Sestao, siendo titular indiscutible con 35 partidos disputados y 6 goles en su haber. Allí formó parte de un gran vestuario, tanto en lo deportivo como en lo humano, con el que es de suponer que aún mantendrá contacto. ¿Se jugará con alguno de sus excompañeros algo más que tres puntos?

R. No creo que nos juguemos nada, pero la verdad es que tengo una muy buena relación allí, porque como decías, el bloque que formamos en Las Llanas era excelente. De hecho me hablo con la mayoría de los jugadores que tenía como compañeros el año pasado, pero para el domingo habrá que dejar la amistad a un lado e intentar darlo todo para derrotarles.

P. No sólo dentro del club, sino fuera - ya que a diferencia de otros jugadores se instaló allí durante la temporada - el ‘Guaje’ congenió con la gente de Sestao, llegando a hacer ‘cuadrilla’. Ya que se le sigue viendo de vez en cuando por la localidad sestaoarra, ¿cómo se hace compatible mantener esa relación habiendo ‘cambiado de acera’?

R. Sin problemas. Me siguen tratando igual e intento ir a verles lo máximo posible, porque de verdad, tanto por mi parte, como por la de mi mujer, o la propia niña, hicimos amistades muy buenas en Sestao, que por ahora se portan bien conmigo y no me meten mucha presión.

P. Si permite un chascarrillo. ¿Sigue teniendo Gerardo esa forma tan pintoresca de solicitar alguna invitación al club para familiares y conocidos?

R. Eso se acabó (risas). La verdad es que aquí el tema de las entradas es más complicado; mis familiares y conocidos vienen a verme siempre que pueden pero no puedo andar con las mismas bromas.

"Lo de intentar la rabona es algo que va a seguir siempre conmigo"

P. Quizá uno de sus mejores momentos hasta el momento con su nueva camiseta coincidió con el gol que supuso la victoria ante el Huesca conseguido de rabona. Lo cierto es que ya la temporada pasada acostumbró al respetable de Las Llanas a ese tipo de filigranas que tanto gusta al espectador. ¿Se puede decir que es innato y consustancial a tu juego y que no estás dispuesto a renunciar a ello?

R. No, lo de intentar la rabona es algo que va a seguir siempre conmigo. Este año contra el Huesca surgió esa oportunidad, tuve la suerte de meterla, pero ya es una acción que quedó atrás. Intentaré seguir haciéndolas, y ojalá me sigan saliendo bien para que la gente disfrute un poco.

P. Centrándonos en el derbi que viene, y viendo la trayectoria previa de ambos conjuntos, ¿comparte la opinión de que es el Barakaldo el equipo que podría tener más que perder, por la responsabilidad de jugar ante su afición y hacerlo tras una racha de seis partidos sin ganar con sólo dos puntos conseguidos en ellos?

R. Hay que ser realistas y reconocer que nosotros estamos pasando actualmente por una racha muy mala. Sin embargo la mejor oportunidad que tenemos para acabar con ella es en nuestra casa y contra el mejor rival posible, el Sestao. Si ganamos les igualamos a puntos, y, con el grupo tremendamente igualado, nos ponemos de nuevo arriba en la clasificación.

P. Siendo Barakaldo y Sestao equipos tan cercanos y similares en muchos aspectos, quizá el mayor contraste que ha podido encontrarse a su llegada a Lasesarre es el cambio propiciado por la llegada de Intxaurraga al banquillo del Barakaldo, y que ha instaurado un nuevo horario matutino para optimizar los entrenamientos de la primera plantilla. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R. Muy bien, yo creo que se agradece y que se hace como más profesional. La gente lo está llevando muy bien y yo personalmente también. Te queda toda la tarde para descansar, para estar más tranquilo. En general las cosas dentro del club se están haciendo muy bien, con un objetivo claro como es el de alcanzar los playoffs, que ojalá con el trabajo de todos podamos conseguir.

"Las cosas dentro del club se están haciendo muy bien, con el objetivo claro de alcanzar los playoffs,"

P. Al hilo de los playoffs, Gerardo viene de un equipo como el Sestao que la temporada pasada, casi sin esperarlo, se clasificó brillantemente para ellos, a un Barakaldo que se ha marcado el mismo objetivo desde que se presentó su nuevo proyecto deportivo. ¿Entiende que esto es una presión añadida para los jugadores o, por el contrario, es de los que cree que es un motivo de superación ?

R. En esa situación cada jugador piensa una cosa, pero desde mi punto de vista el objetivo de los playoffs no supone ninguna presión sino un reto bonito. Por ejemplo el año pasado en el vestuario del Sestao, de puertas para afuera sólo se hablaba de mantener la categoría, pero sinceramente en el fondo también hablábamos de luchar por los playoffs hasta que al final se pudo conseguir.

P. Y ya que hablamos de retos, no lo es menos para su rival del domingo el puntuar por primera vez en un campo maldito desde que jugara por primera vez como Sestao River harán ya diez años. Usted que lo vivió desde dentro la temporada pasada, ¿se comenta este hecho y lo tienen presente los jugadores antes de saltar al terreno de juego?

R. Algo por encima sí que se escucha por el pueblo, por la calle, entre los compañeros se hacen comentarios, pero una vez que sales al campo todo se olvida, sales a conseguir los tres puntos, ganar y hacerlo lo mejor posible.

P. Este River que va a visitar Lasesarre ha cambiado mucho con respecto al que se procalmó campeón la temporada pasada, Faltan además de usted, puntales como Álex García, Josu Hernáez, Diamanka…además de la más que probable ausencia del lesionado Jito. ¿Cuál diría que es el mayor peligro del equipo verdinegro?

R. Creo que el River es un equipo muy rocoso, típico de esta categoría, que, por lo que he podido verles este año por televisión, juega con gran sentido colectivo y es muy competitivo. Va a ser un partido bastante duro en el que los dos equipos querremos salir a ganar porque es un derbi, aunque de todas formasyo prefiero centrarme en lo que hagamos nosotros y que de lo suyo se preocupen ellos.

P. No se puede concluir esta entrevista sin una de las preguntas de rigor cuando el anterior equipo es el rival. ¿Y si marca un gol este domingo…?

R. Pues si marco, lo celebraré.