Entrevista. Ángel Viadero: “La grandeza de un profesional está en reconocer cuando se equivoca”

Un paseo matutino por los parajes de su Cantabria natal, desconectando de la rutina semanal de entrenamientos para preparar el partido del domingo, parece el mejor escenario para conversar con Ángel Viadero, entrenador del Sestao River, que de forma afable y sincera demuestra en sus declaraciones no haber variado un ápice el tono y contenido de un discurso humilde pero optimista que ha conseguido devolver al club de Las Llanas a la pole position de la categoría de bronce.

PREGUNTA. Estando en la semana previa del derbi y sin saber si VAVEL es el primer medio que va a requerir su atención, ¿cómo valora desde su perspectiva la expectación que rodea a nivel informativo este tipo de partidos? ¿No echa de menos un seguimiento más proporcional del equipo y de la categoría más allá de estos encuentros puntuales?

RESPUESTA. De momento nadie más me ha llamado así que ahora mismo sois los primeros. No sé cómo transcurrirá con los días pero no cabe duda de que es una semana intensa en muchos sentidos. Como es el deseo de cualquier deportista, ojalá tuviéramos partidos importantes como éste. Es un derbi, con todas las connotaciones de rivalidad que trae consigo, con algo más expectación que el resto, aunque en el fondo no son más que tres puntos.

P. ¿Qué pesa más en el estado anímico de la plantilla del River, haber perdido la condición de invictos en casa esta última jornada, o el hecho de seguir en lo alto de la clasificación y por delante de la mayoría de rivales en la lucha por los playoffs?

R. Sin duda el estar arriba, por encima de los demás equipos. En una competición con máxima igualdad, con tantos equipos separados por un margen muy estrecho de puntos, y en el que una pequeña racha de dos partidos ganados o perdidos te mueve de un lado a otro de la clasificación, somos conscientes de nuestra humildad y de la dificultad que entraña estar y mantenerse donde estamos ahora mismo. La derrota del domingo es una buena muestra de que el día que estamos desacertados nos cuesta muchísimo sacar el partido.

P. Hablando de ánimos, ambos equipos llegan a la cita tras sendas derrotas en su último compromiso liguero, aunque la dinámica negativa del Barakaldo es ciertamente reseñable. ¿Se puede decir por ello que los dos tienen mucho que ganar, pero ellos más que perder?

R. No estoy de acuerdo. Los dos equipos tenemos mucho que perder y también que ganar: si vencemos son tres puntos que nos pondrán más cerca del primer objetivo, que es llegar a los 45 que supuestamente confirman la permanencia; si perdemos, significa quedarnos como estamos. Es un partido importante, por las connotaciones que adquiere para nuestra gente, pero no determinante.

P. Es el tercer derbi vizcaíno que afronta el River de forma consecutiva por capricho del calendario. Si en el primero se hizo historia al vencer en Lezama después de nueve intentos, y el segundo propició que el Amorebieta se impusiera en Las Llanas tras quince años sin hacerlo, entenderá usted que la gente en Sestao piense que puede ser la primera vez que el Sestao River acabe con esa maldición que le impide puntuar en Lasesarre.

R. Ojalá sea así, que podamos conseguir la victoria y romper esa racha, aunque no creo mucho en las estadísticas o el historial. Lo importante es ganar para irnos a 24 puntos, mantenernos arriba y dar otro paso hacia la salvación. Pero es un derbi, con dos equipos vecinos, que estamos a cinco minutos de distancia; nos conocemos demasiado bien y es algo que siempre dificulta el juego y complica estos partidos.

P. Hablando del último partido, reconoció en la rueda de prensa posterior la superioridad física del Amorebieta, y se refirió a la “incomodidad” de su equipo tanto en defensa como en ataque. ¿Comparte la opinión de que el planteamiento inicial del Sestao no se adaptó a la propuesta de juego del rival? ¿Sirven estas derrotas tan contundentes para corregir y enfocar mejor próximos partidos que a priori pueden repetir el guión de lo visto el domingo?

R. No tengo ningún problema en reconocerlo: yo fui el primero que dijo en la rueda de prensa que no había estado fino, y así se lo manifesté luego a los jugadores en el vestuario. Yo creo que la grandeza de un profesional está en reconocer cuando se equivoca porque te va a hacer mejorar. El domingo perdimos por una parte por los méritos que contrajo el Amorebieta, pero también porque no funcionó la idea que traté de plasmar sobre el campo con mis jugadores. Tuvimos un día malo y hemos analizado el encuentro para corregir los errores. No soy necio, soy crítico y es sano reconocer los errores propios, pues al fin y al cabo soy uno más al servicio de este club. Debemos acostumbrarnos a responder ante las adversidades, y las derrotas no sólo sirven para quejarse sino para ayudarte a saber cómo eres, qué dificultades has tenido y qué debes saber hacer si vuelve a pasar. Hay que pensar en el futuro, y saber solventar los problemas que nos pongan equipos como el Amorebieta.

"Quejarse no es práctico; lo interesante es buscar soluciones"

P. Los éxitos de la temporada pasada no sé si han hecho olvidar las limitaciones y adversidades que ha sufrido su segundo proyecto en Las Llanas: perder a la mitad de los puntales de la temporada pasada, sufrir en pretemporada la lesión de Cabero, su jugador más utilizado, y, como gota que colmó el vaso, la marcha del capitán del equipo Josu Hernáez con la liga ya comenzada y a punto de cerrar el mercado. Sin embargo a Ángel Viadero no se le ha escuchado quejarse, ni lamentarse al menos en público.

R. Ni se me va a escuchar lamentarme en público ni en privado. Me gustan los retos, las adversidades te hacen ser mejor. Son momentos donde uno de verdad sabe de qué pasta está hecho, ya que te obligan a sacar lo mejor de ti o rendirte. Quejarse no es práctico; lo interesante es buscar soluciones y hacerlo convencido, de ti y de tu plantilla. Yo confío en mis jugadores, sea cual sea el proyecto. El año pasado fue muy bueno y este año está empezando y tiene muy buena pinta.

P. Por si fuera poco, en Fuenlabrada el Sestao pierde por lesión a su pichichi y absoluta referencia ofensiva, Jito Silvestre. Ya son cuatro partidos sin él, y aunque el equipo ha hecho puntos y goles, no sé si se estima utilizarlo como Cid Campeador y acelerar los plazos de su recuperación tal y como se presenta este tramo del campeonato.

R. No vamos a forzar para nada, no vamos a arriesgar si no tenemos claro que está totalmente recuperado. Hay que decir que la herida ya está cicatrizada y Jito ha empezado a trabajar con el grupo. En principio esperábamos un par de semanas más, pero, aunque hay que ser prudentes y esperar a su recuperación total, serán las sensaciones del propio jugador las que fijen el plazo de su regreso.

P. A este respecto, cabe recordar que el Sestao River dispone aún de una ficha libre para incorporar un jugador si así lo precisa el cuerpo técnico. Con 19 en plantilla es fácil entender que Alfonso Del Barrio y usted mantengan la política de no precipitarse y aguardar la oportunidad propicia en el mercado.

R. Apenas hace siete días veníamos de ganar y ser líderes y estábamos contentos con la plantilla. Ahora hemos perdido con el Amorebieta y seguimos igual de contentos con lo que tenemos. Hay que ser maduros, objetivos, no dejarse llevar por la dinámica de los resultados, y aprender a confiar en los jugadores, incluso más de lo que a veces confían en sí mismos. La ficha que tenemos libre es porque en su momento no encontramos nada mejor en el mercado, y ya demostramos la temporada pasada que fuimos campeones, que sabemos desenvolvernos con una plantilla corta de 18 o 19 jugadores. No se puede descartar nada, y si aparece un jugador capaz de mejorar lo que tenemos y ayudarnos a crecer se podría incorporar, aunque si no hacemos cambios de aquí a final de liga será señal de que se hicieron bien las cosas durante el verano.

P. Sea como fuere, creo que tal y como quedó demostrado el año pasado, este equipo parece crecer en la adversidad y el sufrimiento, y a veces del recurso hace una solución. Nos referimos, en concreto, al cambio táctico que posiblemente más ha llamado la atención entre los aficionados, y es el desplazamiento de Fernando Resines al puesto de central. Apareció de titular el primer partido por las bajas de Cabero y Jaio, pero luego se ha mantenido ahí salvo el partido que se perdió por lesión.

R. Yo creo que con Resines hemos ganado otro buen central. Él ya había jugado en esa posición en las categorías inferiores del Racing, de hecho cuando lo conocí como futbolista lo hacía de central, aunque luego lo desplazaran a banda cuando pasó a amateur. Creo que se adapta muy bien a esa posición por su inteligencia táctica, su velocidad y su capacidad de anticipación. Forma una buena pareja con Cabero, y es una muestra más de la polivalencia que Alfonso y yo buscamos en nuestra plantilla para tener recursos suficientes en caso de lesiones o sanciones.

"Hay que confiar en los jugadores, incluso más de lo que a veces confían en sí mismos"

P. Dentro de la política mantenida por la secretaría técnica del club. de apertura del radio de acción en el mercado de fichajes, este año destaca la presencia en la plantilla de hasta tres jugadores de origen galo. ¿Se ha visto obligado a refrescar sus conocimientos en francés para esta temporada?

R. No ha hecho falta. Ellos han puesto mucho de su parte, y entre todos creo que hemos intentado ponerles las cosas fáciles . Además Yanis es como si fuera de aquí y Yacine ya conocía el idioma de su etapa en Getafe y Gijón. Guillaume es un chico inteligente que salió joven de su país y que ha sabido adaptarse con facilidad a un idioma diferente.

P. Volviendo al derbi, la necesidad del Barakaldo por salir de la crisis de resultados, el factor campo, el peso de la tradición, la motivación de los exjugadores que hoy visten de gualdinegro…¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

R. Mi principal preocupación somos nosotros mismos, dar con la tecla y acertar con la idea que tratemos de poner en Lasesarre, transmitir tranquilidad, confianza y fe en el campo. Eso no quita que haya que analizar al rival para ponerles las cosas difíciles, pero es más importante estar bien nosotros, que no se repita la imagen del domingo pasado, y responder bien a las exigencias del partido.

P. Ya para finalizar le pedimos una valoración general de este grupo segundo en el que ha vuelto a quedar encuadrado su equipo, y al que, recientemente, otro entrevistado como Alain Barron no dudaba en tildar como “desconcertante”.

R. Se trata sin duda de un grupo duro y sobre todo complejo. Hay una gran variedad de formas de juego, equipos de capitales pero también de ciudad o barrio, diferentes climas, muchos filiales, etc. Ganar se hace difícil, los resultados son muy igualados y los partidos se resuelven por pequeños detalles. Es rara la jornada en la que algún equipo de la parte baja no sorprenda a los de arriba. Presiento que este año va a estar muy caro todo, tanto la clasificación para los playoffs como la lucha por la permanencia.