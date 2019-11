Velázquez: "Tenemos un partido importante para refrendar sensaciones"

En la clásica y habitual comparecencia de los viernes, Julio Velázquez repasó de manera extensa y en profundidad los numerosos temas que sacaron a la palestra los periodistas congregados en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

Con la mente puesta en exclusiva en el envite del domingo, el preparador castellano admitía que "es un partido bonito ante un rival difícil". Asimismo, destacaba: "Un partido para seguir creciendo y demostrar que estamos ahí, que estamos intactos en el objetivo y que la ilusión está intacta".

El rival, el Real Zaragoza, fue alabado por el técnico heliopolitano: "Aspira a entrar en play off. Puede estar peleando hasta el final por el ascenso directo y han confeccionado una muy buena plantilla, con jugadores competitivos y complementarios. A pesar de los resultados, viene con una línea importante pero nosotros venimos de ganar, con una dinámica de crecimiento y vamos convencidos de competir y ganar".

El ex del Murcia espera que la dinámica positiva se consolide este domingo: "Esta semana no pensamos en la pasada, ni en la anterior. Después de haber ganado esta semana, de crecer en la dinámica de juego, tenemos un partido importante para dar ese paso adelante y refrendar esas sensaciones".

"La ilusión está intacta"

Velázquez, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado explicaba que desde la grada el transcurso del partido "se vive bastante fastidiado pero no pasa nada". Miguel Ángel Baltanás, su segungo, tomará el mando: "El trabajo del entrenador recae sobre la semana. En el partido, obviamente, lo más indicado es estar abajo, dirigiendo, pero no pasa nada porque los protagonistas son los jugadores. Baltanás es un fenómeno y de mi máxima confianza. La relación es diaria y sobre todas las situaciones. Es un profesional como la copa de un pino".

Al margen de temáticas coléctivas, el técnico de San Nicolás despejó dudas sobre varios jugadores del plantel.

Preguntado por el ariete Jorge Molina, que no está gozando de excesivos minutos esta temporada, indicó: "Está afrontando su situación fastidiado pero con una profesionalidad ejemplar y dando pasos adelante en sus niveles de eficacia. Estoy contento de cómo va evolucionando. Seguro que nos va a aportar al grupo. Es un profesional y eso lo dice todo. Actúa de la misma manera que cuando juega. Cuando está en el verde como cuando no. Eso siempre juega a favor de un profesional".

La lesión sufrida por Álex Martínez es un hecho que ha afectado al joven entrenador del Real Betis: "Lo primero es fastidiado porque tengo relación con él desde el año pasado. Es una persona formidable. Cualquier lesión es dolorosa. Estamos fastidiados en ese aspecto, es una baja importante porque es muy buen jugador y nos estaba dando mucho. Tiene ida y vuelta, buenas pierdas y nos estaba dando mucho. Deseo que salga todo bien el lunes y empiece la recuperación bien".

Ahora toca "buscar posibles soluciones", según el propio Velázquez: "Tenemos jugadores en la plantilla, en categorías inferiores y tenemos que valorarlo todo. Vamos todos de la mano y se verá cuál es la mejor solución; si incorporar, esperar… pero eso debe quedarse a nivel interno. Se está hablando y valorando y si alguien tiene que hablar son los componentes de la secretaria técnica, pero queda a nivel interno".

En un principio, se habló de subir a Varela al primer equipo, opción que no está descartada pero que de momento no termina de consumarse. Sobre el lateral del filial, Julio apostilló: "Es un chaval extraordinario, con un potencial muy interesante. Le conozco de categoría inferiores, aunque no estuviese yo en el Betis. Me merece todo el respeto del mundo. Cada semana, trabajamos considerando lo mejor para el equipo. Esta semana no lo hemos visto conveniente pero no quiere decir que no contemos con él. Contamos con todos pero siempre con la idea de aportar a la inmediatez. Es una opción más".

Además comentó la situación de varios jugadores más:

Estado de Xavi Torres: "Me quito el sombrero con él. Es un profesional extraordinario, ejemplo de compañero, de capitán. Está mejor que la semana pasada. No está al cien por cien pero estamos contentos de cómo ha asimilado las cargas. En convocatoria, entrará segurísimo y mañana decidiremos si va de inicio o no. Por su carácter, por su personalidad, por su inteligencia, te da muchísimo".

Molestias de Dani Giménez: "Todavía no sabemos si entrará. Mañana hará algo de trabajo para tener sensaciones más objetivas y poder decidir si entra o no. A priori, podría entrar pero hasta mañana no podemos decidir".

Sobre Jorge Casado: "Está comportándose con una profesionalidad excelente, dejándose la vida en cada entreno y afrontando cuando te ponen y cuando te quitan. Este chaval tiene unos valores tremendos".

La inexistente participación de Sergio Rodríguez: "Está trabajando bien. Creo que haciendo las cosas bien tiene potencial para ser un jugador importante en el centro del campo. Al final juegan once, van 18 y hay que tomar decisiones, las más beneficiosas para el grupo".