RCD Mallorca - AD Alcorcón: seguir sumando

El conjunto de Valeri Karpin podría igualar el récord histórico de victorias consecutivas en Segunda División. Hasta ahora, dos técnicos tenían el registros de seis victorias consecutivas. El primero, en la temporada 1965-65, es César Rodriguez y el segundo en el banquillo que igualó a César fue Serra Ferrer en la temporada 1988-89. Este último, conocido por todos los mallorquinistas, es uno de los consejeros que actualmente se coloca como máximo accionista del club mallorquinista, en una situación institucional, más que sabida, horrorosa.

Valeri Karpin: "los más normal del mundo es echar a un entrenador que no ha ganado en la séptima jornada"

El ruso acudió a los micrófonos de los periodistas para responder de cara al partido frente al Alcorcón de Bordalás. Hizo balance de cómo se pueden encontrar el rival y señaló la ausencia de Marco y su posible sustitución. Habló también del partido anterior, y como no, de los problemas institucionales que sigue padeciendo el RCD Mallorca.

"Lo más fácil para él hubiera sido destituirme, tal i cómo había aprobado el consejo y vino ha hablar conmigo", manifestó el técnico ruso en reférencia a su posible marcha en un pasado no muy lejano que estaba atada por el consejo. Un consejo que no quiso esclarecer la verdad sobre la posible destutución del entrenador del Mallorca, y el preparador contestó que "no entiendo porque ahora dicen que no querían destituirme si todo el mundo lo sabe".

El Mallorca roza el playoff con sabor a récord

Sobre la usencia de Marco, no aclaró quién era el sustituto y intentó quitarle hierro al asunto: "No va a ser un partido diferente porque no esté Marco Asensio, serán once contra once". Aún no sé quien jugará por él y Marco no se parece a nadie. No solo en el vestuario sino que no hay muchos jugadores como él en toda la categoría". A todo esto, el jugador que tiene más posibilidades para suplir a la estrella mallorquinista es el extremo izquierdo Fofo. También tuvo algunas palabras por el partido de la semana pasada en el Sardinero: "¿Si fuimos muy agresivos? Pues me gusta que digan eso en Santander. En la segunda parte supimos aguantar y eso tiene mérito". Para finalizar, s ele preguntó de cara al partido frente a los alfareros y mando un mensaje claro. "Si no trabajamos como en los partidos anteriores no haremos nada."

En cuanto a la convocatoría, es novedad absoluta la entrada de Javi Ros. Markovic entra otra vez después de no estar convocado contra el Racing de Santander. Por otro lado, Assulin vuelve opor segunda vez consecutiva en una convocatoría. No entraba, hasta el partido en Santander, desde la tercera jornada.

En el apartado de lesiones, no hay nadie en la enfermería. Sin embargo, Bigas puede tener molestias del último encuentro pero todo apunta que será pareja de centrales junto a Kasim.

El Alcorcón intentará agarrar algo positivo en Son Moix

El equipo de Bordalás viene de ganar por dos goles a cero a un Llagostera que actualmente milita en penúltima eposición. El Alcorcón, después de perder dos partidos conecutivos y de empatar frente al Alavés, ganó en Santo Domingo y en Son Mois intentará rascar algún resultado factible.

Los alfareros han encajado un total de veinte goles y solo ha dejado la puerta a cero en tres de los doce encuentros disputados. Bordalás tiene las bajas por lesión de Sergio Mora, Mikel Iribas y Bobley Anderson, más la de Djené, convocado con la selección absoluta de Togo. Una de las principales novedades será la vuelta del lateral izquierdo Ángel Sánchez y la duda en el otro lateral, entre Nagore o Charlie Dean.

Bordalás habló para los medios y dijo quen en Son Moix “nos enfrentamos a un rival que está en un buen momento de juego y resultados por lo que va a ser un partido atractivo y bonito”. También analizó el balance del equipo de Karpin y afirmó el cambio radical de la plantilla: "Un rival que empezó de manera irregular pero que se está mostrando intratable en las últimas cinco jornadas". "Nosotros afrontamos el partido con mucha ilusión y vamos a ver si somos capaces de sacar un buen resultado".

Convocatoria RCD Mallorca: Miño, Cabrero, Joao, Agus, Bigas, Bustos, Pereira, Scepovic, Javi Ros, Arana, Fofo, Martí, Truyols, Cendrós, Gulan, Markovic, Abdón y Kasim.

Convocatoria AD Alcorcón: José Bordalás dará la convocatoria uno hora antes del encuentro.

Alineaciones posibles