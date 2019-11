Atenazados lejos de Zorrilla

Nueva partido fuera de casa cuyo desenlace no es desconocido para el equipo del Pisuerga, un desenlace cimentado en la falta de fútbol y abocado al empate sin goles, el segundo en apenas ocho días, que evidencia un clara falta de gol de los hobmres dirigidos por Rubi.

En una nueva jornada de Liga fuera de casa el pucela volvió a sufrir para encontrar su juego, lo cual comienza a ser preocupante ya que cada partido alejado del Zorrilla se convierte en un partido complicado, trabado y en el que prácticamente no hay nada reseñable que contar. La falta de ocasiones es la tónica dominante durante los noventa minutos y en los últimos tiempos la buena labor defensiva que tanto se estaba alabando en los pucelanos, está comenzando a delegar sus responsabilidades en un Javi Varas que se encuentra en un gran estado de forma.

Portería pequeña

No se puede decir que por la Nova Creu Alta haya pasado un equipo que no desarrolló fases de bueno juego, sería injusto decir que el Pucela no disfrutó de veinte-veinticinto minutos en la primera mitad donde fue claro dominador, pero regresando al problema original, los castellanos no encontraron el camino del gol. La tuvo Timor con un tiro al palo, Samuel también estuvo cerca de saborear la miel del éxito y como no Óscar Díaz. El nueve madrileño sigue con su preocupante ceguera de cara a gol, no hay manera de que vea puerta y esta vez tuvo dos ocasiones que estuvieron cerca de convertirse el gol, pero el cerca no vale de nada. Sobre él planea la sombra de Guille Andés, que en vez de expolear a Óscar Díaz parece que está surgiendo el efecto contrario, a pesar de todo ello Rubi dice estar contento con el nivel mostrado en los entrenamientos, pero ese buen hacer de los entrenos no se está viendo reflejado en el tereno de juego.

Tras este tramo de buen juego, la segunda mitad evidenció lo que es el Pucela como visitante, un equipo que se deja dominar y que espera agazapado a las contras. La entrada de Bergdich cerca del minuto setenta favorecía este planteamiento y cerca estuvo de Rubi de dar en el clavo. Dos contras con clara superioridad albivioleta en el tramo final se presentaban como una opción de oro, pero Mojica ni pudo ni supo llevarlas a buen puerto. El colombiano eligió rematadamente mal y la zaga del Sabadell pudo despejar el peligro sin grandes problemas.

Jeffren y Óscar

No sería justo señalar a Mojica como gran culpable por no saber definir estas contras, Óscar y Jeffren jugadores que están llamados a marcar las diferencias no estuvieron ni mucho menos a la altura esperada. Con un gran inicio de temporada y siendo uno de los máximos goleadores, daba la sensación de que el salmantino estaba encontrando su sitio dentro del equipo, pero el partido en la Nova Creu Alta no hizo más que confirmar que no atraviesa su mejor momento de juego.

Jeffren tampoco se libra, tras un inicio irregular y acompañado de problemas musculares, Jeffren se volvió a sentir importante hace quince días donde fue uno de los artífices de la victoria frente al Girona. Veinte minutos duró el buen hacer del venezolano, ya que en Miranda del Ebro y en Sabadell estuvo muy lejos de un nivel aceptable para lo que se espera de un jugador de su nivel.

Javi Varas, protagonista

Más allá de los problemas individuales, da la sensación de que el Pucela está encontrando fallos en lo que hace un par de jornadas eran virtudes, la defensa. No es menos cierto que en estos dos últimos partidos el equipo no ha encajado ningún gol, pero Javi Varas está teniendo bastante más protagonismo que de costumbre. bien es cierto que la zaga es una de las líneas más azotadas por las lesiones, primero Marc Valiente y ahora Rueda están atravesando problemas físicos que están trastocando mucho los planes de Rubi.

Las conclusiones son claras tras este nuevo empate: evidente falta de gol y con ello quinto partido en lo que va de liga que el Pucela no encuentra portería. A parte de este gran problema también se confirma que los castellanos tienen dos caras bien diferenciadas, dependiendo de si juegan en casa o fuera y que el nivel defensivo está descendiendo en las últimas jornadas.

A pesar del mal juego del equipo la jornada no ha sido del todo mala para un Real Valladolid que ha visto que sus inmediatos perseguidores han empatado a excepción del Girona. Con ello hay un triple empate en la cabeza que hará muy atractivo, todavía más si cabe, el Pucela - Las Palmas del próximo domingo.