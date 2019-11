Mascherano: "No podemos ovidar que somos jugadores de fútbol"

Javier Mascherano, jugador del FC Barcelona y de la Selección Argentina de Fútbol, ha concedido una entrevista a Onda Cero, cadena radiofónica española, en la que ha respondido abordando diversos temas, como son la situación actual del Barça, el Mundial 2014, sus compañeros Leo Messi y Gerard Piqué o sus exentrenadores, Pep Guardiola y Gerardo 'Tata' Martino.

"Hay que pasar cualquier situación que nos toque"

Antes del parón por compromisos internacionales, el FC Barcelona de Luis Enrique estaba encadenando una mala racha que ha resaltado debido a los buenos resultados a los que el equipo había acostumbrado a sus aficionados. Además, en el ámbito presidencial y directivo del club, los rumores no son escasos.

"Las otras cosas pueden distraerte pero no te pueden afectar dentro del campo"

Mascherano ha asegurado que los futbolistas deben centrarse en su trabajo y que los problemas que puedan rodear el club no son de su incumbencia: "No podemos olvidar que somos jugadores de fútbol. Las otras cosas pueden distraerte pero no te pueden afectar dentro del campo. Hay que pasar cualquier situación que nos toque. Las cosas que pasan en el club tienen que solucionarlas la gente adecuada".

Luis Enrique, técnico actual del club, lo ha vuelto a alinear, en ocasiones, al mediocentro del campo, posición que ya ocupaba en el Liverpool, club de procedencia antes de su fichaje por el FC Barcelona. El '14' del Barça asegura que "Eso son decisiones de los entrenadores. Tengo que sumar dónde el entrenador decida. Es una opción más. Mi posición natural es la de mediocentro".

"No jugamos un fútbol maravilloso pero supimos competir"

El jugador azulgrana, que se encuentra actualmente concentrado con la Selección Argentina, ha querido hacer balance del pasado Mundial, disputado este verano en Brasil, en el que la albiceleste se quedó a muy poco de llevarse el título.

"Lo del Mundial fue muy bueno. No jugamos un fútbol maravilloso, pero supimos competir. Era algo que le faltaba a la selección argentina" decía un Mascherano que se queda con lo positivo después de todo, y es que los resultados en las fases eliminatorias no brillaron, pero les sirvieron para avanzar poco a poco hasta llegar a la final. Añade, también, que esta cita en Brasil fue especial para él: "el Mundial me ha marcado mucho. Me preparé de manera diferente, llegué con una madurez diferente. Mis hijas lo pudieron ver".

Pero de todo se aprende, y parece que la selección que ahora dirige 'Tata' Martino quiere idear un nuevo estilo de juego. "Con la llegada del Tata ha cambiado la idea del juego. Jugamos con extremos y un nueve fijo. Un poco más a la idea que practicamos hace tiempo en el Barcelona" decía Javier Mascherano.

"Guardiola es quien me ha marcado más"

Desde que fichó por el FC Barcelona en 2010, Mascherano ha podido contar con entrenadores que le han hecho madurar su estilo de juego, como son Pep Guardiola o Gerardo 'Tata' Martino.

En la entrevista a Onda Cero, el argentino ha asegurado que Guardiola, quien los llevó a ser el mejor equipo de la historia, es quien más le ha marcado: "Guardiola es quien me ha marcado más. No sólo me marcó como entrenador, también me marcó por la edad en la que llegué y la experiencia que tenía".

Javier Mascherano es un jugador fundamental en el equipo y que siempre deja con buen sabor de boca a espectadores, técnicos y compañeros. Pep Guardiola lo ha dicho en muchas ocasiones, para él Mascherano es un ejemplo a seguir. El argentino ha asegurado que: "que Pep hable bien de mí me reconforta. Sobre todo en la parte humana y personal".

"Tuvimos una temporada muy extraña"

Su compatriota, 'Tata' Martino, también tuvo su lugar en el FC Barcelona, aunque fue breve. "Lo de Martino fue muy rápido y muy extraño. Llegó en medio de una pretemporada con la plantilla prácticamente cerrada. En unas condiciones muy extrañas para trabajar" decía Mascherano.

La temporada del técnico argentino fue marcada por no conseguir ningún título y por la versión que dio el equipo en momentos cruciales. El '14' del Barcelona ha salido al paso de su ahora técnico en la Selección, diciendo que: "Martino ha hecho un gran trabajo. Tuvimos una temporada muy extraña futbolística y extra futbolísticamente".

Además, Benítez, quien lo fichó del West Ham cuando su papel era de suplente, le habló de su proyecto con el Nápoles, pero Mascherano no dejó al Barcelona: "con Benítez hablo normalmente y hablamos sobre la posibilidad de ir al Nápoles. Existió la posibilidad, pero no hubo una oferta del Nápoles. Benítez me ha ayudado muchísimo. Me fichó del West Ham cuando no jugaba. Mucho de lo que soy hoy se lo debo a que él confió en mí".

"Los número uno tienen una cabeza diferente al resto"

La relación Messi-Mascherano es extraordinaria dentro y fuera del campo, no cabe duda. Si el Barça encadena ahora una mala racha, las críticas van referidas, en gran parte, a su estrella, Leo Messi. Mascherano ha querido defender a su amigo y compañero diciendo que: "el día de mañana, vamos a darle la dimensión real a Messi. El día a día, hace que nos perdamos la noción de lo grande que es Messi y de todo lo que está haciendo".

Ser el mejor del mundo cuesta, y eso bien lo sabe Mascherano. Trabaja codo con codo con Messi y si ser futbolista del FC Barcelona ya conlleva mucha presión, ser el referente la aumenta un poco más: "ganar cuatro balones de oro, ser el jugador más laureado a título individual de la historia... Para mantener esa presión, hay que tener una cabeza privilegiada".

"Yo no podría estar en la piel de Leo Messi"

Además, eleva la responsabilidad que Leo Messi tiene por ser el mejor del mundo: "yo no podría estar en la piel de Messi. Los número uno tienen una cabeza diferente al resto. Cuando la gente habla del número uno de los deportes me da vergüenza. Yo no estoy preparado para vivir las situaciones que se le presentan a menudo Leo Messi".

"Si Piqué está bien es de los mejores centrales que hay en el mundo"

Mucho se comenta de la situación de Gerard Piqué. Ha encadenado tres suplencias consecutivas tras la derrota del Barcelona en el Bernabéu, y muchos hablan que su mejor versión, la del central que llevó al equipo a la gloria, ya ha pasado.

Mascherano, que comparte posición con él, asegura que: "se le cuestiona por situaciones que se han dado en la última etapa y no son justas. Si Piqué está bien es de los mejores centrales que hay en el mundo. Es un placer jugar con él y se aprende mucho". Además, no encuentra justo que no se le juzgue únicamente por su profesión: "lamentablemente muchas veces a los jugadores se los juzga no solamente por la profesión."