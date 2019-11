Pedro León: "Si tengo que estar hasta 2016 sin jugar, es problema del Getafe"

A pesar de haber obtenido la tan ansiada cautelar que le permite volver a jugar un partido oficial con su club, el culebrón del caso Pedro León no ha llegado a su fin ni mucho menos. Esta mañana, jugones (LaSexta y Cope, han recogido unas suculentas declaraciones del extremo azulón en las que informa de su situación y lanza algún que no otro dardo envenenado.

“Con el presidente está todo hablado desde el uno de septiembre”, ha asegurado. Por tanto, continúa la guerra dialéctica entre el presidente del Getafe, Ángel Torres, y el 14 azulón. Desde que comenzó este entuerto ambos protagonistas no han desaprovechado ni un momento para cagar y echar la culpa de esta situación a su “oponente”.

Con la cautelar en mano, Pedro León y el Getafe deberían estar tranquilos. Pero nada más lejos de la realidad. La LFP ayer emitió un comunicado oficial en el cual dictaminaba que el futbolista sigue sin poder ejercer su profesión, y que sí Cosmin Contra lo decide alinearlo, el Getafe tendría una sanción. El enredo sigue y cada vez es más difícil deshacerlo.

“Tengo ficha, ahora está en manos del Getafe”

El jugador en todo momento ha mantenido la calma. Así lo ha demostrado en sus declaraciones y comentarios en Twitter. Hoy tampoco se ha mostrado dubitativo: “El juez va a ordenar que se me vise la ficha, ahora depende del Getafe. Yo no tengo miedo ni al presidente, ni al Getafe ni a nadie”, declaró. Un tono algo desafiante que demuestra la tensión que se vive entre ambas partes por esta situación.

Pedro León se ha estado entrenando con el equipo: “Siempre he entrenado como un profesional. Lo han dicho públicamente. Estoy apto desde el 1 de septiembre” y muestra su disposición a seguir en la entidad azulona a pesar de que ésta decida que no está “apto” para jugar: “Si no quieren que juegue, aquí seguiré entrenando. Pedro León no se va a ir del Getafe mientras no juegue. Si me quieren tener aquí hasta 2016 sin jugar, es problema del Getafe” dijo.

El entrenador del Getafe, Cosmin Contra, le ha defendido públicamente y no dudará en utilizarle una vez que sea posible. El murciano se ha referido en estas palabras a su entrenador: “Cosmin me ha dicho que cuando esté apto cuenta conmigo, lo ha dicho públicamente” declaró, dejando una puntilla: “Cada uno es dueño de sus palabras, no tengo que hablar nada con él”.