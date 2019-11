Entrevista. Javi Álamo: "Con este equipo aspiramos como mímino al playoff"

Javi Álamo (Las Palmas, 18 de agosto de 1988) afronta su tercera temporada con el Real Zaragoza de una manera muy diferente a las otras en el conjunto aragonés. Después de un primer año en el que no entraba en los planes del entrenador en un primer momento, poco a poco fue adquiriendo protagonismo pero una grave lesión frenó esa proyección. El equipo descendió, lo que generó una salida masiva de jugadores, algo que no sucedió con Álamo que permaneció en Zaragoza. Aun así, tardó bastante en entrar en los onces debido a la lesión y cuando se recuperó, tampoco tuvo demasiada continuidad.

Para la temporada 2014/2015, se espera que el extremo de un paso hacia delante y demuestre su verdadero potencial, algo que no ha podido demostrar hasta este momento. El jugador ha concedido una entrevista a VAVEL.com para hablar de todo lo que ha vivido y lo que espera vivir en el club aragonés.

Pregunta. ¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol?

Respuesta. Empecé en el Gáldar, el equipo de mi pueblo de Las Palmas. Ahí pasé toda mi carrera de joven hasta los diecisiete años que firmé por el Universidad Las Palmas en Segunda B, me fui a la Cultural Deportiva Leonesa, al Mallorca B, al Real Unión de Irún, al Recreativo de Huelva y por último, al Zaragoza.

P. En el Recreativo de Huelva tuvo un papel importante, siendo incluso nominado como jugador revelación de la Liga Adelante. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo le sirvió de cara para dar el salto a Zaragoza?

R. El Recreativo de Huelva fue el equipo que me dio la oportunidad en el fútbol profesional, a jugar en Segunda División ya que venía de cinco años en Segunda B. Álvaro Cervera, sobre todo, fue el que influyó para que firmara con el Recre, que fue el entrenador que tuve el año pasado en el Real Unión de Irún. La verdad que muy contento ya que el primer año no esperas que te salgan las cosas tan bien porque necesitas adaptarte y por unas cosas u otras me sentí cómodo, me salieron las cosas muy bien, me nominaron a jugador revelación y gracias a Dios me sirvió para poder llegar a Zaragoza y cumplir el sueño de cualquier futbolista de llegar a Primera División y a día de hoy estoy muy contento.

P. Sus inicios con el Zaragoza fueron un poco complicados con Manolo Jiménez. ¿Cómo se sentía en esos momentos?

R. Llegué a Primera con mucha ilusión. Es verdad que cuando llegué me costó un poco adaptarme a la categoría, Manolo Jiménez no contaba conmigo mucho al principio pero luego cambió bastante. Al principio de diciembre también empezó a contar conmigo para la Copa del Rey, me puso de titular, luego hubo una época, el último mes antes de lesionarme que era un cambio fijo y me iba dando más minutos pero cuando mejor me encontraba en Primera y con el equipo, vino la lesión y se truncó todo.

P. ¿Notó mucho el cambio de Segunda a Primera respecto a la intensidad, ritmo de competición,…?

R. Yo sí que lo noté. Venía de un año en Segunda después de haber estado muchas temporadas en Segunda B, por lo que no había sido un jugador que hubiese estado mucho tiempo en Segunda antes y me costó mucho, también por el hecho de que cuando vine a Zaragoza fui un fichaje que llegó tarde y venía de prácticamente 10-15 días en los que había estado parado y los primeros meses me costó muchísimo, no hice pretemporada, no me encontraba físicamente bien y eso me afectó, pero luego en diciembre y después de las Navidades me encontré mucho mejor.

P. Cuando se lesionó el equipo estaba en un momento bueno deportivamente pero a partir de febrero-marzo la situación se fue complicando mucho con varias derrotas consecutivas. ¿Cómo vivió la situación siendo que estaba lesionado y no podía ayudar a cambiar la situación del equipo?

R. Lo pasé muy mal. En un año viví lo mejor del fútbol al debutar en Primera y lo peor que fueron la lesión y el descenso, una de las peores cosas que me han pasado futbolísticamente. Fue un descenso raro porque nos fuimos de vacaciones de Navidad en el puesto once o doce, pero volvimos y no sé qué nos pasó que estuvimos tres-tres meses y medio sin ganar un partido, lo pasamos mal yo y todo el equipo. La forma de la última jornada, la gente,… una experiencia que no gusta recordar.

P. Cuando se produjo el descenso hubo una desbandada de jugadores por problemas económicos. Usted, en cambio, se mantuvo en Zaragoza e incluso se bajó la ficha para permanecer en el club, lo que demuestra su compromiso.

R. Es verdad que uno de los motivos fue que por mala suerte me cogió la lesión de rodilla de por medio y era una situación difícil porque me quedaban tres meses de recuperarme. El club me dijo que económicamente no estaba bien y que hiciera un esfuerzo en bajarme la ficha. Yo estaba contento y también entre la lesión y todo, pues un poco todo influyó, me quedé y aquí sigo.

P. La temporada pasada en Segunda fue complicada porque desde un principio se creía que el equipo era candidato al ascenso y se iba a subir sin problemas pero esta categoría es muy difícil.

R. Lo has resumido bien porque fue así. Fue un año en el que cuando se hizo el equipo todo el mundo pensaba que íbamos a ir sobrados, que el equipo iba a subir seguro y fue totalmente todo lo contrario. Lo empezamos mal, estando al principio incluso en puestos de descenso, nos costó muchísimo y el equipo no terminaba de arrancar. Luego cambiamos de entrenador y hasta las últimas jornadas sufrimos para permanecer. Fue un año totalmente difícil, espero que esta temporada cambie y nos metamos arriba.

P. Este año además es uno de los capitanes del Real Zaragoza. ¿Qué se siente al tener esa responsabilidad de toda la afición y ser una de las caras visibles del proyecto?

R. Estoy contentísimo de ser capitán del Zaragoza. Me ha tocado un poco por veteranía por la desbandada que ha habido, que desde que llegué hasta ahora igual quedan cuatro compañeros y la verdad es que es un orgullo. Nunca había sido capitán en mis anteriores equipos, también porque solo he repetido dos años en un equipo, aquí ya es mi tercero y espero hacerlo bien y llevar al Zaragoza a donde tenemos que estar.

P. Además esta temporada ha adquirido un papel más principal que en otros años, lo cual debe de ser una satisfacción.

R. Si, papel principal porque de las tres temporadas que llevo es la mejor por todo. En primer lugar por hacer la pretemporada con todo el equipo, porque el míster está confiando muchísimo en mí, me está dando muchas oportunidades y la dinámica del equipo está siendo buena. Espero seguir así y que el equipo acabe arriba.

P. La situación este verano fue complicada para el futuro del Real Zaragoza con la venta, no venta,…. ¿Cómo la vivieron en el vestuario?

R. La recuerdo y fue complicada. La verdad es que aquí poco nos decían, veníamos a entrenar y poco sabíamos, lo poco que decía la prensa que también leía por informarme,… Luego el hecho de que llegué a Zaragoza y casi no teníamos jugadores, solo ganamos un partido de pretemporada porque teníamos cinco juveniles, diez del filial y no tenía buena pinta. Gracias a Dios ha entrado gente con ilusión, han hecho buenos fichajes y se ha solucionado todo. Aun así lo que han hecho es complicado porque que un equipo se adapte tan rápido, esté jugando así y se sitúe arriba es difícil. Espero que se solucionen los pequeños problemas que están teniendo ahora y al final que se consiga lo que queremos todos, que el equipo funcione, esté en Primera y ahí irá todo mejor.

P. Aunque no estuvieran muy al tanto de la situación, ¿realmente tenían esa confianza de volver a jugar con el Real Zaragoza? Porque los aficionados estaban convencidos de que no iban a ver a nadie más jugar en el Zaragoza ya que consideraban que estaba abocado a la desaparición.

R. Personalmente tenía la confianza de que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un club que se llama Real Zaragoza, en un club importante y que siempre lo ha sido, con trofeos de prestigio y solo por eso sabía que en algún momento y alguien lo iba a solucionar.

P. Comentaba antes que has estado en multitud de clubs. Ahora está en el Zaragoza, ¿diría que es un club bien organizado estructuralmente desde arriba hasta abajo?

R. Sí. La verdad es que cuando llegué no había ningún problema, el año de Primera iba todo rodado y los conflictos vinieron después. También por desgracia es un club en los que ha habido muchísimos problemas, hubo una época en la que cada semana aparecía algo nuevo y casi se hablaba más de lo de fuera que lo propiamente deportivo. Ahora con lo que está pasando del ERE y los problemas de Hacienda se empieza a hablar un poco pero la verdad es que el año había comenzado bien. Se hablaba mucho del proyecto deportivo, de los fichajes, jugadores y espero que se solucione lo antes posible para que se vuelva como al principio.

P. En el plano personal contra el Sporting conseguió marcar tu primer gol con la camiseta del Zaragoza. ¿Qué sintió en ese momento, aunque no se pudiera conseguir la victoria?

R. Estoy muy contento por haber podido conseguir el gol que me ha costado ​ muchísimo. Me hubiera gustado que llegara antes pero era un momento ideal porque este año estaba siendo bueno, con continuidad y quizás lo que me faltaba este año era eso, un poco de, como decía la gente al principio, finalizar mejor las jugadas, asistencias, marcar goles,… Por lo menos ya me llegó el primero y a ver si ahora puedo marcar muchos más.

P. ¿El objetivo de este año es el ascenso directo o con llegar a la promoción ya es suficiente?

R. No sé cuál es, nadie nos ha puesto un objetivo sobre todo porque sería una locura después de todos los problemas que hemos pasado en verano decir que queremos ser primeros, sería ir en contra de nosotros, pero es verdad que con el equipo que tenemos aspiramos a estar arriba, mínimo en el playoff y ojalá que estemos mejor ya que todo el mundo quiere subir directo y no jugar la promoción pero bueno, poco a poco, que el equipo siga luchando como hasta ahora y estemos arriba.

P. Comentó Fernando Torres en una ocasión que, cuando llevaba varios meses en el banquillo, llegó a pensar en querer que su equipo perdiera. ¿En algún momento de su trayectoria ha tenido esa sensación?

R. Yo creo que eso lo piensa todo el mundo cuando es más joven, cuando empieza. No me considero un tío mayor que haya jugado muchos años al fútbol, pero si me lo preguntan a día de hoy yo desearía y haría toda la fuerza para que mi equipo gane, sobre todo porque a mí, en el plano personal, que el equipo gane también me ayuda. Si el equipo gana a lo mejor me va mejor porque tendré mejor contrato, estaremos jugando en Primera División, estaré otra vez donde quiero y eso solo lo puede hacer el equipo.

P. Hablando un poco de cantera, ¿cómo ve al futuro del Zaragoza, esos canteranos que parece que empiezan a tomar más protagonismo en el equipo? ¿Podría decir tres nombres de jugadores que estén destacando y los vea con futuro para llevar el proyecto?

R. Los hay, por supuesto. El Zaragoza ha hecho este año un equipo joven, con ganas y eso se ha visto en todos los jugadores que han debutado. Por ejemplo el nombre principal y al que a todos le llama la atención es Vallejo: solo 17 años, la selección española, empezó muy bien este año aunque por circunstancias el míster ha decidido que otro está mejor. Otro que está de moda ahora es Whalley, que también ha ido con la sub-21 y que está haciendo un año muy bueno y creo que eso es bueno para el club. Tierno, que este año no está teniendo muchos minutos pero la temporada pasada jugó las siete últimas jornadas por lo menos,… Eso es bueno para el club porque se van haciendo a la categoría, teniendo minutos poco a poco y seguro que luego serán jugadores importantes.

P. Cree que hay buen futuro, ¿no? Ya sabe que en todos los clubs a la gente le gusta ver a jugadores de la casa combinado con jugadores de calidad.

R. Sí, eso es bonito para la gente de aquí, como yo que soy canario y ahora que veo a la Unión Deportiva Las Palmas se dice que de once jugadores, diez son canarios y solo uno de fuera. Eso es lo que quieren todos los aficionados y a ver si el Zaragoza lo va consiguiendo poco a poco y cada vez van viniendo más jugadores de Zaragoza al equipo.

