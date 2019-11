Javi Varas: "Si el Valladolid asciende, hago el Camino de Santiago"

¿Qué le hubiera pasado al Real Valladolid si Javi Varas no hubiese rendido al nivel en que lo ha hecho en las últimas jornadas? Lo cierto es que el cancerbero sevillano ha dejado atrás las dudas iniciales sobre su rendimieto y ha dado un paso adelante para convertirse en un hombre clave para Rubi, siendo uno de los pilares que convierten al Pucela en el equipo menos goleado de la categoría.

En esta ocasión el portero de moda en Zorrilla ha destapado su lado más personal e íntimo en una entrevista realizada al club. El arquero ha recordado con ternura sus primeros pasos en el deporte rey: "Fue en Palma del Río, con nueve años. Me llevaba mi abuelo, que en paz descanse, recuerdo su imagen con el bocadillo detrás de la portería. Jugábamos en el patio del colegio, con porterías entre dos árboles, y los más duro llegaba en casa cuando a mamá le tocaba lavar la ropa después de un día de lluvia".

"Los porteros somos de otra pasta"

"Siempre he sido portero, iba a jugar de pequeñito con mi primo y mi hermano y como yo era el más pequeño y ellos querían meter goles, me tocaba estar de portero". Varas, como tantos otros, empezó casi obligado su trayecto bajo los palos, hasta el punto de tener curiosidad por lo que sería anotar un gol: "Debe ser una sensación indescriptible, muy diferente a realizar una buena parada. Solo los porteros sabemos lo que se siente al hacer una parada, estamos hechos de otra pasta, aunque siempre gustaría meter un gol en el último minuto".

A pesar de su excelsa actuación en el Camp Nou en 2011, donde detuvo un penalti a Messi, Javi cree que no fue su choque más importante: "El partido más importante siempre será el de mi debut, he tenido la suerte de jugar en todas las competiciones y categorías, son recuerdos imborrables, fue muy mediático pero no considero que fuese mi mejor partido.

Lado íntimo

¿Y qué hace el andaluz fuera del fútbol? "Soy una persona muy sencilla, me gusta estar con mi familia, somos gente trabajadora y recuerdo ver llegar tarde a casa a mi padre y darnos apenas un beso antes de irnos a dormir. Además me gusta perderme por la ciudad, hay futbolistas a quienes no les gusta, a mí me gusta vivir la ciudad, me he criado en la calle", explica.

En su día a día Javi Varas se esfuerza por cuidar su cuerpo, ya que no rehuye del trabajo físico: "Me levanto, desayuno y voy pronto a entrenar para estar en el gimnasio un rato, después del entreno también suelo ir un poco. Después de comer me echo la siesta con mi hijo en el sofá y cuando despertamos salimos de paseo o jugamos en casa".

"Mi hijo es la máxima prioridad de mi vida"

"La prioridad al nacer mi hijo es él desde que nace, por encima del trabajo está su felicidad". El ex del Sevilla quiere mucho a su hijo, de quién espera que "de mayor sea lo que quiera ser, no pienso influir". Varas sorprende al afirmar que le gusta mucho el tenis, aunque no suele practicar, pero le apasiona, puede estar muchas horas viéndolo. "En verano a veces juego al padel, pero no en temporada", añade.

Como buen aficionado a este deporte, su ídolo es Rafa Nadal: "Para mí marca un antes y un después, a nivel general, transmite unos valores que deberíamos tomar todos". En cuanto a su consejo a los más jóvenes, Varas no duda: "Que disfruten, son jóvenes y tienen que trabajar y no priorizar el fútbol sobre el resto de aspectos de la vida".

"La palabra tiene que cumplirse, por eso vine a Valladolid", asegura Varas sobre la promesa que le hizo a Braulio en verano cuando trataba de desvincularse del Sevilla. El andaluz está muy agradado con la ciudad: "Me gusta el casco histórico, ir de tapeo por la Plaza Mayor o de compras". Que se preparen los peregrinos este verano si el Pucela asciende, puesto que el guardameta tiene una promesa que cumplir al respecto: "Cuando nos salvamos con el Celta prometí que haría el Camino de Santiago, pero por circunstancias no pude hacerlo, así que si este año subimos, lo haré".

Imágenes: Real Valladolid.