Nico Pareja y Gerard Deulofeu, en 'A Balón Parado'.

Gerard Deulofeu, junto a Denis Suárez, están siendo el protagonista de la semana, ya que el sábado el Sevilla visitará el Camp Nou. Aunque el gerundense asegura que sólo piensan y defienden un escudo en estos instantes: "Estoy en la misma línea que Denis, ya lo dije a principio de temporada, no quiero hablar mucho del Barça porque estoy en el Sevilla, no me hace falta hablar de otro Club. A día de hoy mi club es el Sevilla, estoy centrado en el Sevilla, estoy aprendiendo aquí, y el año que viene pasará lo que tenga que pasar”.

Sabe de la dificultad pero insiste sobre las intenciones del equipo: "nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ellos tienen jugadores muy buenos, pero es lo que hay. Barça y Madrid hacen los mejores fichajes, pero estando concentrados, se le puede hacer daño. Es un partido más, no le damos mucho bombo, sé que es un partido diferente, pero estoy tranquilo y vamos a jugar como sabemos”.

Reconoce que a pesar de ser un partido más, será especial regresar al Camp Nou, aunque esto no le exime de exigirse y dar lo máximo de sí mismo: "estoy preparado, es una semana especial pero son tres puntos más que vamos a intentar sacar como en otro partido cualquiera, es complicado, pero haremos todo lo posible para sacarlo adelante”.

El extremo tuvo tiempo de hacer autocrítica y tratar, el que se presume, como uno de los principales motivos por el que Luis Enrique decidiera que Gerard buscase un equipo donde seguir aprendiendo y creciendo como futbolista: "sé que me faltan aspectos defensivos. Emery está teniendo mucha paciencia conmigo, está muy encima de mí. Me va a venir muy bien este año aquí, estoy cogiendo muchos aspectos nuevos, estoy aprendiendo mucho con Emery, me gusta cómo juega el Sevilla. Estoy contento, quiero jugar más minutos, pero poco a poco”.

Sobre la afición, el de Ruidaneras se muestra sorprendido y a la vez, agradecido: "A nivel humano, estoy muy bien, los aficionados te apoyan en el día a día. En Inglaterra también son efusivos durante determinados momentos, pero aquí están todo el partido animando. No creo que haya ni en Inglaterra ni en España una afición como ésta”.

Mientras que sobre los objetivos para este año, Deulofeu se mostró realista: “yo veo muy lejano el título de Liga, no hay nada imposible, pero es muy complicado competir con Madrid y Barça. Nos proponemos quedar lo más arriba posible en Liga, intentar revalidar el título de la Europa League, pero estamos tranquilos, no queremos ir más allá de lo siguiente, paso a paso”.

En el turno de Pareja, el argentino se mostró ambicioso y seguro de las posibilidades que tiene el Sevilla de dar las sorpresa en Barcelona: "si no pensara en que podemos ganar, me quedaría en casa. Creemos en que podemos hacerlo, confiamos en nuestras posibilidades tendremos que hacer un partido muy completo, casi perfecto, pero podemos ganar”.

Para conseguir la victoria, como ya lo hizo el Celta en el último partido liguero que disputo el FC Barcelona en su campo, Nico apela por: "hacer nuestro partido, es uno de los mejores equipos de Europa, pero con nuestras armas y las ganas que tenemos de que llegue el sábado, ganar en el Camp Nou sería muy importante. El Barça tiene una identidad muy clara, tendremos que hacer un partido fuerte, rocoso, con líneas juntas, y sabemos que arriba hay jugadores que pueden hacer mucho daño, pero habrá que tener muchas precauciones”.

Dentro del análisis de los jugadores del rival, el central destacó uno de los que seguramente le tocará cubrir e intentar "maniatar" este sábado: "Luis Suárez es uno de los mejores delanteros del mundo, él tiene mucha motivación. Si me toca marcarlo, lo haré como con otro cualquiera, tensión máxima y hacer todo para que no pueda sacar sus virtudes”. Aunque más allá de la calidad individual que atesoran los jugadores del FC Barcelona, Nico asegura que: "el sábado espero al mejor Barça a todos los niveles, vamos a tener que trabajar mucho. Será un lindo desafío enfrentarse al FC Barcelona, pero más que hablar de ellos, tenemos que centrarnos en nosotros”.

El argentino, presumió de ya haber conseguido lo que pretende hacer su equipo, el Sevilla FC, el próximo sábado: “Con el Espanyol éramos colistas ganamos al Barça de los seis títulos. Ser colista era algo circunstancial, sabíamos que en cualquier momento podíamos ganarle a cualquiera. Fue un partido durísimo que lo planteamos bien, jugamos nuestras armas”.

Para el central, la unión y el factor humano dentro del grupo, son aspectos claves para poder cumplir tus objetivos. Ejemplo claro de ello, fue el trabajo realizado por la plantilla la temporada pasada: “después de lo que ocurrió el año pasado, creo que un vestuario sano supone un 80%, del buen hacer de un equipo. Tenemos un vestuario espectacular, privilegiado. Me ha tocado estar en muchos vestuarios y aquí en el terreno de juego se nota la unión. En los momentos malos, uno levanta al otro, el equipo siempre tiró para adelante y se vio en el cambio de dinámica que tuvimos”.

El ex del Espanyol, es muy feliz vistiendo los colores del Sevilla y pudo hacerlo incluso antes, como confirmó en A Balón Parado: “cuando me llamó Monchi le dije que pensé que iba a llegar antes de irme a Rusia, estuve de vacaciones en Argentina y por lo que escuchaba, creía que iba a estar aquí pero por las pretensiones del Espanyol no fue posible. El Sevilla es un club grande y uno siempre tiene la intención de jugar en un grande y en una liga como la española, y a todo el que le llegue la oportunidad, es muy apetecible".

Su vuelta a la albiceste: "Yo daría cualquier cosa por volver a la selección, es el sueño de siempre, ahora que no me toca estar sigo trabajando, mi cabeza hoy sólo pasa por hacer las cosas bien con el Sevilla que eso siempre te abra las puertas para ser convocado de nuevo. Me alegré mucho por Ever cuando volvió a las últimas convocatorias. Pero siempre centrado en este equipo que es el que me ha permitido volver a sentirme futbolista”.

En el Espanyol sufrió lo que en su día sufrió toda la familia sevillista, la pérdida repentina de un compañero, el malogrado Dani Jarque. Para el que tuvo unas palabras de recuerdo: “Tengo una camiseta en la taquilla con su nombre y su número. Jarque como futbolista y persona me marcó mucho, y lo voy a llevar conmigo siempre, por eso elegí el dorsal 21”.