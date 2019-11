La Brújula de San Mamés: Espanyol

El Athletic no despegó con demasiado buen pie a inicio de temporada y el equipo, plagado de dudas respecto a su fútbol, no conseguía remontar el vuelo y las victorias seguían sin llegar. La eliminación en la Champions tampoco fue plato de buen gusto y eso hizó mella, más aún si cabe, en la moral de conjunto rojiblanco. Sin embargo, en lugar de mantenerse en el fondo del pozo, los bilbaínos tiraron de casta y ya encadenan cuatro partidos sin perder, con dos empates y dos victoria que suponen una inyección de moral para jugadores y aficionados. Ahora, tras un nuevo parón liguero por selecciones, al Athletic le toca verse las caras con rival que nunca pone las cosas fáciles; un Espanyol que la temporada pasada fue el encargado de romper la inexpugnabilidad de los vascos en La Catedral, al impornerse por 0-1. Esta vez, mismo contrincante, mismo escenario, los rojiblancos lo darán todo para evitar repetir el resultado del curso pasado y lograr sumar otro encuentro sin conocer la derrota.

En horas bajas, pero no menos peligrosos

El Espanyol, que llega situado en la parte media de la clasificación, tan sólo ha logrado dos victorias en lo que va de temporada, mientras que suma seis empates y cuatro derrotas. A priori, los catalanes no llegan en su mejor momento a San Mamés, un estadio donde siempre cuesta ganar y frente a un equipo que se crece ante el apoyo incondicional de su afición. Pese a ello, el conjunto barcelonés es muy impredecible, algo característico en él, y tras un mal partido, los blanquiazules son capaces de redimirse y pasar por encima de su siguiente rival como una apisonadora. Buenos jugadores no le faltan y a pesar de contar con un plantel muy renovado, nuevo técnico incluido, mantiene los cimientos sobre sus piezas clave como Sergio García en la delantera, Javi López en defensa o Kiko Casilla en la portería.

''Pese a los refuerzos, el equipo no termina de arrancar''

Aún con todo esto, es cierto que los catalanes aterrizarán en Bilbao con muchas dudas por despejar. El estilo de Javier Aguirre, que tras su marcha se sigue utilizando, no está dando los frutos esperados y el equipo sigue sin reaccionar disputadas once jornadas de Liga. No obstante, el Athletic deberá salir con toda la artillería, pues el ritmo sincopado de los blanquiazules, capaces de estar arriba una jornada y abajo del todo en la siguiente, se convierte en un arma de doble filo al no poder prever sus intenciones.

Caras nuevas, misma personalidad

Los blanquiazules terminaron la temporada pasada al borde del abismo y nof ue hasta la última jornada cuando pudo respirar tranquilo al alcanzar la salvación. Más de una ocasión en la cuerda floja, el Espanyol es un equipo acostumbrado a sufrir y por ello, capaz de resurgir de sus propias cenizas para mantenerse vivo en Primera División otra campaña más. Aún así, el club decidió que era momento de mover ficha y el pasado verano inició un lavado de imagen que comenzaba por la destitución de Javier Aguirre como entrenador y que terminó con una amplia remodelación de la plantilla. Salieron casi tantos jugadores como los que llegaro: Capdevila, Córdoba, Thievy, Cristian Gómez, Tejera, Christian Alfonso y David López abandonaron la disciplina perica y en su lugar aterrizaron: Arbilla, Salva Sevilla, Caceido, Álvaro, Montañés, Lucas Vázquez, Cañas y el canterano Clerc. Por su parte, la vacante de Aguirre fue cubierta por Sergio González, que hasta el momento habá sido preparador físico del filial espanyolista y ex jugador del club.

''Fiel a su estilo, a pesar de las nuevas incorporaciones''

Pese a tanta variación, el estilo de juego de Aguirre, el 4-4-2 en un equipo que suplía la carencia de gol con una defensa sólida, no se tocó. Esa era su base y esa sigue siendo. Una zaga consistente que no concediera ocasiones al rival, para un equipo cuyo lema era el de no ser goleado, a pesar de no golear. Y durante la época de Aguirre, el sistema funcionó a la perfección, concediendo a la afición perica la tranquilidad de mantenerse una gran parte de la temporada, sin sufrir excesivamente. A pesar de esta filosofía, el Espanyol es un equipo que presiona intensamente al rival, pero que combina poco y que espera los momentos de lucidez de jugadores como Sergio García, para sorprender y marcar. Es cierto que con la llegada de los nuevos jugadores, los catalanes se han reforzado en todas las líneas, excepto en la portería, donde Kiko Casilla se ha convertido en irremplazable, pero el grupo no se siente cómodo, no termina de encontrar la clave del éxito y muestra de ello es que suma más goles encajados, que los que lleva a favor. Un equipo lleno de altibajos, que espera dar la campanada a la más mínima oportunidad.

Las bazas del Espanyol

Aunque pueda parecer que es un rival asequible dada la trayectoria de este histórico, llena de nubes y claros, sería un error menospreciarlo a las primeras de cambio. Tras reforzarse el pasado verano y manteniendo sus piezas clave, el Espanyol cuenta con jugadores muy rápidos en sus filas, a los que si concedes el mínimo espacio, son capaces de hacerte mucho daño. Sergio García y el recién llegado Felipe Caceido se entienden a la perfección. Ambos tienen gol y suponen un gran peligro ofensivo, además, suelen intercambiar sus posiciones durante un mismo partido, con el objetivo de desorganizar a los defensas rivales. No debemos olvidarnos de Cristhian Stuani, que ha sabido ganarse la confianza del nuevo técnico pese a los nuevos fichajes, gracias a un gran rendimiento goleador.

Los jugadores de banda como Victor Sánchez o Lucas Vázquez y Paco Montañés, ambos fichados en el mercado estival, cuentan con velocidad y mucha llegada al área contraria e incluso se atreven a lanzar a puerta si cuentan con esa opción, aunque este último, aquejado de unas molestias, es duda para medirse al Athletic el próximo viernes. Por su parte, una defensa compacta y segura de si misma, que en estas primeras jornadas se halla en horas bajas, hacen complicada la tarea de arribar hasta la portería perica. A todo esto, se suma la calidad de guardameta Kiko Casilla. El cancerbero espanyolista ha ido mejorando año tras año, hasta combertirse en indiscutible bajo palos y que se ha asentado como uno de los mejores de la Liga BBVA.

A tener en cuenta

Sergio García: Es sin lugar a dudas, una de las piezas principales del equipo. Velocidad, desmarque y gol, son la virtudes del delantero catalán, capaz de desequilibrar un partido a la más mínima ocasión. Indiscutible para cualquier entrenador, habilidoso en el mano a mano, el capitán blanquiazul hace notar su ausencia cuando no está sobre el terreno de juego. A sus 30 años, sigue siendo el líder del equipo, gracias a unos registros que hablan por si solos.

Cristhian Stuani: Se podía pensar que con la llegada de Caicedo, el uruguayo caería a un segundo plano, para ceder protagonismo a la dupla del ecuatoriano con Sergio García, pero no ha sido así. Stuani supo encandilar de inicio a Sergio González, que conocedor de su calidad y garantía de gol, le tiene siempre muy presente. Su posición natural es la de delantero centro, aunque bajo la ódenes de Aguirre, demostró su capacidad para jugar por banda derecha y esta polivaléncia le hace determinante.

José Alberto Cañas: Llegó al club blanquiazul el pasado verano, tras las marcha de última hora de David López y hasta el momento no ha defraudado. El jugador jerezano se ha consolidado en el centro del campo por su trabajo a cada partido. Es de esos jugadores que se dejan la piel por su equipo y que hacen la vida más fácil a sus compañeros, liberándoles de tareas defensivas. Además, su capacidad para moverse por el terreno de juego, permite a jugadores como Sergio García, centrarse únicamente en el gol.

Javi López: Al jugador de Osuna le costó lo indecible demostrar su calidad en las categorías inferiores, pues las lesiones le torturaron una vez y otra a su llegada a Barcelona. Sin embargo, desde su debut en Primera, se convirtió en un fijo dentro de los esquemas de cualquier entrenador al mando del Espanyol y actualmente es el segundo capitán del equipo. Futbolista polivalente, puede jugar como lateral o interior por ambas bandas o como mediocentro defensivo, donde dada su solidez y hablidad, se convierte en una pesadilla para el avance del ataque rival.