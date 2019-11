Eibar - Real Madrid: David contra Goliat

Tras el parón internacional, la Liga BBVA vuelve a escena. La SD Eibar recibe al Real Madrid en el que será un partido histórico para los de Ipurúa. El conjunto armero, que debuta esta temporada en Primera División, acojerá por primera vez, en un partido liguero, al vigente campeón de Europa. Para el partido ante el Madrid, Garitano no podrá contar con su once de gala debido a las lesiones. No obstante, el técnico de Derio espera poder seguir la buena racha del inicio de temporada. El Real Madrid, por contra, tiene la obligación de sumar una nueva victoria y meter presión a sus perseguidores, en el que está siendo el mejor inicio goleador de la historia blanca.

Khedira, Isco y James luchan por dos puestos

Históricamente, el parón internacional siempre ha sido una losa para el Madrid. Tras disputar los compromisos con las selecciones, numerosos jugadores blancos han regresado a la capital lesionados. El último que ha protagonizado esta mala noticia para el club ha sido Luka Modric. El croata sufrió un arrancamiento del tendón proximal del recto femoral izquierdo -como confirmó el propio Madrid- en el encuentro clasificatorio para la Euro 2016 ante Italia. Dicha lesión hará que esté de baja, aproximadamente, unos tres meses.

Con la baja del internacional croata, el abanico de posibilidades para la medular se abre. Con Cristiano, Bale y Benzema en punta y un marcado 4-3-3, Ancelotti deberá decidir quién ocupa la posición de Modric en el centro. Toni Kroos es indiscutible para el italiano. La rápida adaptación al equipo del germano, unida a la enorme clase que corren por sus botas, han hecho que el madridismo olvide a Xabi Alonso. El tolosarra, que ha estado envuelto en una polémica a raíz de unas declaraciones en las que aseguraba que Neuer era el mejor portero, de largo, con el que había entrenado, parece agua pasada. El liderazgo y el control del equipo por parte de su reemplazo en el mercado veraniego está sorprendiendo a todas las esferas del club blanco y el puesto en el 11 lo tiene asegurado.

Khedira e Isco tienen todas las papeletas para salir en el 11

En los acompañantes de Kroos es donde Ancelotti tiene el 'problema'. La irrupción de Isco en los últimos partidos, mostrando destellos de su calidad tanto en el Madric como en la Selección, ha hecho que el italiano esté contando con él. A pesar de ello, el malagueño no parece tener sitio fijo en el equipo titular, pues la vuelta de Bale tras su lesión -y su elevado precio- relega al español al centro del campo. Y ahí es donde no valen errores. Por otro lado, el colombiano James está en constante batalla consigo mismo y con el malagueño por un puesto por delante de Kroos. La zurda del cafetero está progresando a años luz, y Ancelotti confía en él. Pero por si fuera poco, esta semana Ancelotti ha sorprendido con unas declaraciones. En ellas, el técnico italiano sopesa la opción de juntar a Khedira con Kroos. "Khedira-Kroos es la pareja campeona del mundo y me gustaría probarla", aseguró el de Reggiolo, al que no afectan los rumores de que el alemán jugará el año próximo en el Bayern de Múnich. No obstante, el italiano también lanzó un mensaje de optimismo a Isco. "Ahora lo vamos a solucionar poniendo otro centrocampista como Khedira, Illarramendi -lesionado- o Isco, que aunque no está acostumbrado a jugar en esta posición pero creo que lo puede hacer en algunos partidos. Lo vamos a probar", añadió.

Meter presión al FC Barcelona

Los buenos resultados están cayendo uno tras otro. Tras el mal inicio liguero con derrotas ante Atlético y Real Sociedad, el conjunto madridista no ha vuelto a tropezar en ninguna competición. Ni un solo empate en los últimos 14 encuentros. El equipo de Concha Espina está mostrando un nivel de maduración enorme tras la consecución de la Décima. El éxito del título europeo no ha afectado a ningún jugador de la plantilla, que se muestra cada vez más hambrienta. La voracidad con la que llegan al área contraria se está traduciendo en goles y más goles. Goleadas en prácticamente todos los encuentros, incluido al Barça, y un nuevo record batido. Y es que el Madrid de Ancelotti tiene un promedio de 2,58 goles lejos del Bernabéu, por lo que Ipurúa puede ser una nueva víctima.

Y es que la racha goleadora les ha aupado al liderazgo de la Liga BBVA, dos puntos por encima del FC Barcelona. Y es por eso que los de Ancelotti necesitan sumar los tres puntos. Al jugar a las 18 horas, el Madrid lo hará antes que el Barça (20h), que recibe al peligroso Sevilla de Emery. De ganar, los blancos se pondrían cinco puntos por encima de los culés, y la presión por no perder fuelle en la parte alta de la clasificación puede ser un arma de doble filo para los de Luis Enrique. Además, Valencia, Atlético y Sevilla -si saca algo del Camp Nou-, pueden verse descolgados.

Segundo duelo en Ipurúa

A pesar de debutar esta temporada en la máxima competición, Eibar y Real Madrid ya se han enfrentado en una ocasión. En la temporada 2003-2004, cuando el conjunto armero estaba en Segunda División, la suerte quiso que ambos conjuntos se enfrentaran en los octavos de final de la Copa del Rey. En aquella ocasión, el 'Madrid Gálactico', con Casillas, Guti y Solari en escena, no logró pasar del empate en Ipurúa. En el partido de vuelta, ya con Zidane, Ronaldo y Figo en el once, el conjunto entrenado por Queiroz derrotó al Eibar 2-0, accediendo así a los cuartos de final.

Han pasado 10 años desde el primer enfrentamiento, pero el encuentro del sábado no deja de ser histórico. La SD Eibar, al debutar en Primera División, acojerá al equipo de Ancelotti por primera vez en esta competición. Los Casillas, Ramos, Kroos, Ronaldo, Isco y Bale intentarán mejorar el resultado cosechado por sus predecesores en el 2004.

Las bajas se apoderan del Eibar

Si Carlo Ancelotti tiene únicamente la baja de Modric en la medular, Gaizka Garitano tendrá que recomponer el once. En el encuentro ante el Madrid, el de Derio no podrá contar en la ni con Raúl Navas ni con Lillo, ya que deberán cumplir sanción tras la expulsión en la Rosaleda y acumulación de tarjetas, respectivamente. Además, Dídac Vilà, que todavía no ha podido debutar con el conjunto armero, parece estar en una nube de malas noticias y esta semana ha tenido que pasar por quirófano.

Pero no solo en defensa tiene bajas el conjunto guipuzcoano. En la punta de ataque, el italiano Piovaccari no parece recuperado de la rotura de fibras que se produjo el 25 de octubre ante el Granada, por lo que Garitano podría optar por Manu del Moral como pareja de Arruabarrena en la punta de ataque.

Garitano elogia a Ancelotti y al Real Madrid

Garitano: "Es el mejor Real Madrid que he visto"

Para el entrenador vizcaíno, el encuentro de mañana también será histórico. Con el presupuesto más bajo de Segunda, consiguió crear un equipo sólido tanto en defensa como en ataque y ascender a Primera. Ahora, tras un inicio de temporada asombroso -ocupan la décima posicion-, Garitano y sus jugadores tendrán el lujo de recibir al Real Madrid, un equipo que viene con la moral por las nuves y en racha. "Le hemos visto todos los partidos y lo hemos vuelto a repasar. Todo el mundo conoce cómo juega el Real Madrid y a pesar de eso es difícil contrarrestarlo por la calidad que tienen y la velocidad. Están en el mejor momento de los últimos años, es el mejor Real Madrid que he visto", aseguró el técnico.

Si el conjunto madridista lleva esta dinámica de buen juego y resultados, para Garitano tiene un culpable: Ancelotti. "A mí me encanta el entrenador que tiene el Real Madrid. Aparte de que es de la escuela italiana, con un gran dominio táctico, y aunque no le conozco personalmente, transmite como persona y como líder de grupo. Desde fuera parece que lo que hacen es perfecto, y Ancelotti tiene mucha culpa de ello", reconoció Gaizka, que a lo largo de la semana no ha parado de decir que están preparando el encuentro "como si fuera otro partido, echando las mismas horas que con otros".

Convocatorias

Real Madrid: Casillas, Keylor Navas, Pacheco; Varane, Pepe, Ramos, Coentrao, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho; Kroos, James, Bale, Khedira, Isco y Medrán; Cristiano Ronaldo, Benzema y Chicharito.

SD Eibar: Por confirmar

Posibles onces