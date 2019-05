Accidente blanquillo en Soria

Los blanquillos han perdido 2-0 contra el Numancia en un partido desastroso para los maños, que suman tan sólo un punto de los doce posibles en las últimas cuatro jornadas. Encuentro soso el que se ha vivido en Soria, donde ningún equipo ha dominado y que sin embargo, la suerte ha caído a favor de los locales. El Zaragoza disponía del balón en los primeros compases del partido, ya que los rojillos habían salido con un carácter conservador y esperaba en su campo a los visitantes. Inesperadamente, el Numancia se adelantaría en el marcador por medio del goleador Sergi Enrich con un cabezazo cruzado al palo derecho de Whalley, tras recibir un centro perfecto del ex-zaragocista Antonio Tomás. La segunda parte fue muy parecida a la primera, y los maños, lejos de recortar distancias, encajarían el segundo tanto conseguido Julio Álvarez que darían la victoria a los vecinos de nuestra comunidad.

El entrenador zaragocista, daba la oportunidad a los jugadores que habían revolucionado el partido la semana pasada contra el Betis. La jugada le salió mal a Víctor Muñoz que vería como sus pupilos no darían la talla esta vez. Los cambios oblligados de Mario en la primera mitad, y su compañero Jesús Vallejo en la segunda, dejarían en cuadro los planes del míster aragonés que no podría revertir la situación. Para más dolor de cabeza de Víctor, no podrá contar con William José para siguiente jornada ya que sería expulsado poco antes de la finalización del partido tras una doble amonestación. Mala fortuna para los aragoneses, que no cierran las heridas abiertas tras su mala racha y afrontarán el partido contra la Ponferradina en una situación complicada moralmente.

La mala suerte se ceba con los visitantes

Acababa de empezar el llamado derbi del Moncayo cuando el Zaragoza ya había perdonado un mano a mano fallado por su ariete Borja Bastón. El conjunto local pecaba de discreto y concedía el balón a los rivales. Las impreciosiones se sucedían y ambos equipos jugaban con las líneas muy juntas para no ofrecer huecos a las respectivas delanteras. El fervor del encuentro se vería más en las gradas, donde el poco atractivo del partido no impediría que las aficiones animasen a sus equipos, destacando la gran presencia del zaragocismo en las gradas de Los Pajaritos.

A mediados de la primera parte, comenzaba a intervenir la mala suerte en el fútbol y los visitantes encajarían el primer gol del encuentro en el minuto 21 a través del delantero numantino Sergi Enrich tras aprovechar un buen balón dirigido a su cabeza por Antonio Tomás. Golpe duro para el Zaragoza que por si fuera poco, el zaguero Mario Abrante tenía que ser sustituido por molestias, dando entrada al canterano Vallejo que también estaría obligado a retirarse del partido por un pinchazo en la segunda parte. El partido estaba abierto y los maños presionaban arriba buscando igualar distancias, el Numancia por su parte, estaba muy cómodo en el campo y esperaba a la contra al conjunto aragonés. Willian José era el jugador más destacado de la primera mitad creando peligro entre líneas y poniendo en ligeros problemas a los defensores locales, Borja Bastón no encontaría su sitio en todo el partido y la dupla fracasaría como tal.

El paso por vestuarios no sirvió para mucho, siendo la segunda mitad calcada a la primera. Ambos mediocampos seguían batallando por el control del partido pero ninguno lo conseguiría y el encuentro estuvo roto en casi todos tramos de los 45 minutos restantes.Valcarce sustituiría a Ripa en el conjunto local, y Jaime lo haría por un desconocido Eldin desaparecido últimamente. El extremo no cumpliría su papel de revulsivo y al igual que el resto del equipo no puso en serios problemas a los sorianos. En la otra banda, Pedro tampoco estaría en su mejor nivel, y se le vería acusado por el cansancio en muchas fases del partido. Corría el minuto 77 cuando el zaguero blanquillo Jesús Vallejo, se retiraba lesionado. Entraría Galarreta que dotó al Zaragoza de algo más de posesión y tampoco encontraría a la referencia blanquilla que estaba muy lejos de su mejor versión. Un minuto después, Julio Álvarez tras un libre directo y un error garrafal del portero aragonés, condenaría al Zaragoza ha perder el encuentro. En un partido que ya estaba muerto, el Numancia buscaría el tercero teniendo absolutamente controlado el partido en los últimos compases. Demasiado castigo para los aragoneses que veían como Willian José era expulsado por doble amonestación y no podrá estar en el encuentro ante la Ponferradina.

Paso atrás del Zaragoza y los sorianos se reinventan

La derrota deja a los de Víctor muy tocados y no son capaces de premiar el gran desplazamiento de la afición que empieza a mosquearse con los suyos. Sin embargo, el Numancia espera seguir con su juego, aunque no muy vistoso, sí efectivo y hace bueno el empate cosechado la semana pasada en el Mini Estadi frente al filial de Barça.

Los zaragozanos no cierran el capítulo de malos partidos y se posicionan octavos fuera de los puestos de promoción a esperas de lo que hagan los demás equipos, pudiendo caer en posiciones más bajas todavía.

Los de Anquela consiguen tres puntos muy valiosos que les permite alejarse de los puestos de descenso, los rojillos cogen confianza y ya se encuentran en la posición 15ª con la moral por las nubes.