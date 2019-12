Las Palmas conquista Zorrilla

Duelo entre dos gallitos de la categoría en el Nuevo José Zorrilla, dos de los equipos llamados a luchar por el ascenso se vieron las caras en Pucela, en un encuentro que no decepcionó y que tuvo dos mitades perfectamente diferenciadas en lo que a dominio se refiere. Se daban cita dos conjuntos que llegaban empatados a puntos y que comandaban la clasificación junto al Girona, pero que tras la derrota de hoy y a expensas de lo que ocurra en Montilivi deja al Real Valladolid un poco descolgado de la lucha por las posiciones de ascenso directo.

Las expectativas de partidazo en Valladolid no decepcionaron, es cierto que se alternaron momentos de gran intensidad con minutos que se cocinaron a fuego lento, pero que en su conjunto no dejaron insatisfecho al espectador. El choque comenzó con gran ritmo y aunque en los primeros minutos no hubo grandes ocasiones de gol, ambos equipos llegaban con peligro a la meta rival aunque no se finalizasen las jugadas. Hasta el minuto diecieseis los guardametas no tuvieron que intervenir, fue Casto el que se vio obligado despejar a saque de esquina un potente disparo desde fuera del área ejecutado por Timor, pero la pelota salió muy centrada y Casto no tuvo mayores problemas para disipar el peligro y enviar a córner.

A partir de aquí el Pucela cogió el mando del partido y poco a poco fue ganando terreno, hasta que en el minuto veintiocho el Pucela tuvo la primera gran ocasión de gol. Tras una gran jugada personal de Jeffren, el hispano-venezonalo picó la pelota pero su sutil vaselina se estrelló en el palo, el balón salió rechazado hacia Óscar que en boca de gol estrelló de nuevo la pelota en la madera malogrando así la primera gran oportunidad para los castellanos. A partir de aquí el partido entró en una fase bastante lenta en la hubo demasiado mediocampismo y sin ninguna ocasión, hasta que el minuto cuarenta y tres un buen pase entre líneas para Nauzet obligó a Javi Varas a emplearse a fondo y salir de su portería para despejar el peligro, el rechace del meta blanquivioleta fue a parar a los pies del pichichi de la Segunda División, Araujo, pero su disparo volvió a toparse con Javi Varas que puso fin a la primera ocasión clara para los isleños.

Fin a la sequía

Esta ocasión de oro para Araujo fue la antesala del primer gol de los pucelanos, un balón largo que Jeffren controló de película, regateó a Javi Castellanos y le sirvió un balón de oro a Óscar Díaz que en el mano a mano superó sin problemas a Casto para hacer el uno a cero y poner fin a su larga sequía goleadora. Con el uno a cero se llegó al descanso de un partido sumamente igualado y que deparaba una segunda mitad de los más apasionante.

El segundo acto arrancó con un Pucela dispuesto a salir a la contra y precisamente así, gracias a un contragolpe llevado a la perfección por Óscar Díaz y Omar terminó con Jeffren solo delante de casto, pero el guardameta le ganó la partida al delantero blanquivioleta salvando a su equipo de una papeleta muy complicada de solventar. La entrada de Mojica dio al equipo más velocidad y verticalidad a los pupilos de Rubi, así lo mostró en su primera intervención donde tras una gran galopada no tuvo la precisión suficiente para enviar el balón hacia Óscar Díaz o Jeffren que estaban en una posición realmente ventajosa. El Real Valladolid marraba su segunda ocasión clara para asestar un golpe definitivo a Las Palmas y a la postre acabaría pagándolo.

Punto de inflexión

La remontada canaria comenzó a gestarse en el minuto sesenta y dos, momento en el que una internada en el área de Roque Mesa terminó con el jugador canario en el suelo tras una zancadilla de Peña, el colegiado no lo dudó, señaló el punto fatídico y amonestó al lateral blanquivioleta. Momo fue el encargado de transformar el lanzamiento desde los once metros, aunque no sin suspense ya que Javi Varas estuvo muy cerca de detener el penalti, pero finalmente la pelota se coló en la meta local.

A partir de empate los canarios llevaron el peso del partido, ante un Pucela que tuvo algún que otro acercamiento que no supuso ningún tipo de problema para Casto, que fue un espectador de lujo desde el momento del uno a uno. El dominio de los pupilos de Paco Herrera se vio recompensado en el minuto setenta y ocho, cuando una buena jugada de Guzmán en la banda derecha terminó en las botas de Vicente Gómez, que no se puso nervioso y definió con maestría en el mano a mano con Javi Varas. Se adelantaba la UD Las Palmas, que además se convertía en el primer equipo en anotar dos goles en el Zorrilla y prácticamente dio un golpe definitivo del que el Pucela no supo o no pudo reponerse.

Rubi, a la desesperada, retiró a Valiente del terreno de juego para dar entrada al jugador del filial Guille Andrés. Los castellanos se volcaban al ataque en estos últimos doce minutos, pero no pusieron en ningún aprieto al meta visitante, en gran parte por culpa del bueno juego elaborado por los jugadores dirigidos por Paco Herrera, que supieron gestionar con una gran madurez los últimos minutos del encuentro y no dieron opción a los locales.

Se llegó al final con el resultado de uno a dos favorable al UD Las Palmas, que se llevaban el duelo directo con los pucelanos y conseguía la primera victoria en suelo castellano en diecisiete visitas. Los tres puntos dejan a los isleños como líderes provisionales a la espera de lo que haga el Girona, que en caso de ganar les empataría en la cabeza de la tabla.

El Pucela se descuelga un poco de las posiciones de ascenso directo y ve como vuelan del Nuevo José Zorrilla los primeros tres puntos de la temporada, metiendo al equipo en una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Los blanquivioltas podrás redimirse y engancharse a la cabeza el Sábado, donde visitarán Butarque para enfrentarse al Leganés.

