Platas: "Pepe Mel es un entrenador de Primera división y el Betis es un equipo de Segunda"

Con semblante alicaído aparecía Manuel Domínguez Platas ante los medios congregados en la puerta de cristales del Estadio Benito Villamarín, que aguardaban con impaciencia respuestas por parte del Club.

El ya ex dirigente bético explicaba: "El consejo ha decidido que ante la difícil situación deportiva que atraviesa el Club no resulta lógico que las personas que estamos en puertas de irnos, en la Junta del 9 de diciembre, tomemos esas decisiones gruesas, que van a tener un espíritu de permanencia en el tiempo, las decidamos los que ya nos íbamos a ir a la vuelta de diez días.

"Ese nuevo consejo será el que tome las decisiones necesarias"

Asimismo, argumetaba el porqué de los ceses: "Por lógica y coherencia hemos decidido anticipar esa decisión y en un consejo que se ha programado para mañana, porque no podemos dimitir si no hay inmediatamente un nombramiento por cooptación porque el consejo se quedaría con menos de siete miembros que es el mínimo, pues dimitiremos y entrarán otros cuatro miembros porque se cubrirá la plaza de Sebastián Alabanda que no se había cubierto. Ese nuevo consejo será el que tome las decisiones necesarias para el bien del Betis y revertir la situación".

Habrá que esperar hasta este martes para conocer quién será el nuevo presidente de la centenaria entidad de La Palmera: "Eso lo decidirá el nuevo consejo mañana (hoy martes. Lo lógico es que se nombre presidente, vicepresidente y un secretario porque es lo preceptivo. Estepa estará o no estará pero hay que nombrar un presidente y un vicepresidente. Yo no conozco a todos los miembros del nuevo consejo", reconocía.

Sobre Julio Velázquez ha dejado entrever su más que cantada destitución: "No sé si han tenido contacto con otros entrenadores pero me imagino que cuando el equipo no va bien se tendrían contactos. Yo no sé cuales han sido porque no ha hecho falta preguntarles por entrenadores en ningún momento. Nos han contado su opinión y en base a eso volverán a hablar con el nuevo consejo y tomarán las decisiones oportunas".

El nombre más deseado para ocupar el banquillo es el de Pepe Mel, sobre el que opinó: "Eso dependerá de lo que decida el nuevo consejo. Primero dependerá de si deciden destituir al entrenador y después de que Pepe Mel quisiese venir, pueda venir y que el Real Betis pueda pagar el caché de Pepe Mel. Pepe Mel es un entrenador de Primera división y el Real Betis, desgraciadamente, es un equipo de Segunda".

Por último e insistiendo en el relevo de entrenador, precisó: "No siempre se trae al que uno quiere, no olviden que hay una situación delicada y hay entrenadores, en el caso de destituir a nuestro entrenador, pues a los que no se llega".