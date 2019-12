Ranko Popovic presentado como nuevo entrenador del Real Zaragoza

El nuevo entrenador serbio Ranko Popovic ha compadecido ante los medios de comunicación tras ser presentado por parte de la directiva del club blanquillo. Acompañado por Carlos Iribarren, Christian Lapetra y Ángel Martín González, a los que Brako ha agradecido la ayuda y la confianza: “Es un honor sentarse aquí con la gente y agradecer a los consejeros por la confianza que me han trasmitido”; el nuevo entrenador del conjunto maño ha respondido a las dudas que la prensa tenia de esta nuevo entrenador: “Tenéis dudas porque viene un entrenador no conocido”.

Ranko se ha mostrado contento con la afición y la directiva, ya que ha visto la energía de esta afición e incluso de la directiva: “No tengo duda de lo que quiero y con la energía que he visto en directivos y la afición, se nota que este club no tiene solo afición, si no que esta afición vive con él y me gusta. Voy a dar el máximo para sacarlo adelante”. Ranko, como si fuese un aficionado más, ha confesado que va a defender con toda dignidad y pasión estos colores como lo hace la gente de aquí.

Los medios de comunicación dudaban de su carrera como entrenador, ya que no ha entrenado a muchos equipos y no es muy conocido por esa labor. Aun así, Ranko ha hecho un breve resumen de pequeña carrera como entrenador: “Mi carrera no es larga, pero tengo meritos con equipos que tenían problemas y los hemos sacado adelante y eso espero hacerlo aquí también”.

De esos problemas que ahora mismo afronta el Real Zaragoza ha hablado: “Esa racha que hay ahora con las lesiones estoy seguro de que va a parar. Estoy siguiendo el futbol español, me encanta. Este no es un buen momento ahora del club pero vamos a sacar el máximo que se puede sacar. Intentaremos cumplir el objetivo”. Al objetivo que se ha planteado también la ha dedicado unas palabras, donde ha dicho que el objetivo sigue siendo el mismo: “Si no tenemos objetivo para que trabajamos. El objetivo sigue siendo el mismo, pero hay que mirar la realidad. Vamos a trabajar al máximo para conseguirlo”

El serbio ha hablado sobre este sistema de juego y trabajo que va a utilizar para poder conseguir este objetivo ansiado por todos: “Nuestro juego será una forma bonita y lo más efectiva posible. Me gusta dominar el partido, tener un dominio total. Y es lo que vamos a hacer. Hay buenos jugadores, por lo que he visto en algún partido.”

Este juego se podrá reflejar en el partido del domingo ante la Ponferradina en su debut en La Romareda, donde ha admitido que ya tiene una idea del equipo titular: “Tengo una idea pero cuando vea al equipo la idea será más clara. Conociéndoles personalmente tendré más información personal del carácter y todo lo relacionado con los jugadores y que cada entrenador utiliza de forma distinta para sacar lo máximo posible”. Ranko ha afirmado que hay cosas que corregir del juego del equipo maño: “La regularidad. Hay muchos altibajos en el partido y eso da lugar a los resultados. Lo importante es dar regularidad al equipo y buscar un estilo propio y ponerlo, donde los demás se van a preocupar más por nosotros y es lo que vamos a trabajar”. Pero también le gustan cosas de este equipo: “Se ve que a los chicos les gusta jugar y se nota que de vez en cuando se olvidan de alguna cosa importante. Se nota la alegría en el juego y eso me encanta. Vamos a trabajar en eso para que no sea todo sufrimiento”

Refiriéndose a lo personal, Ranko Popovic ha admitido que se siente con fuerza para afrontar esta nueva andadura: “Si no me sintiera fuerte no me sentaría aquí. Si lo hago, hago todo que siento, confió y que veo para ver si puedo cumplir mi filosofía y mi pasión”.

Ranko viene con su ayudante de confianza, que le ha acompañado en su aventura en Japón y que le ayudará en estos primeros días con el equipo y para confeccionar el 11 titular del domingo. El resto del cuerpo técnico lo pondrá el club, pero Martín González ya ha asegurado que Andrés Ubieto será el preparador físico y que Mikel Insausti, será el entrenador de porteros.

Ranko Popovic dirigirá su primer entrenamiento esta tarde a partir de las 17 horas en la Ciudad Deportiva