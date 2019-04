Carlos Selfa: "Voy a seguir trabajando para poder repetir"

Carlos Selfa, jugador del filial almeriense ha comparecido en rueda de prensa, después de debutar con el primer equipo en el partido que les enfrentó al Granada. El centrocampista sustituyó a Soriano en la segunda mitad y tuvo una buena actuación. Con su ayuda a la defensa y su trabajo en plano ofensivo, fue partícipe del importante punto que sacó la UD Almería en Granada.

El joven jugador que se ha convertido en el segundo canterano en debutar esta temporada con el primer equipo ha dejado sus impresiones, su ilusión por dicho momento y como lo vivió. Un debut que le llega con un buen momento, y es que el filial rojiblanco, al que pertenece, se encuentra segundo clasificado en el grupo IV de Segunda División B.

Carlos asegura que entró en un momento complicado del partido y que solo hizo caso a Francisco: "Entré en una situación difícil y complicada, pero hice lo que me pidió el entrenador y lo di todo mientras estuve en el terreno de juego". Unas sensaciones que le costaba describir: "Es difícil explicar las sensaciones que se tienen cuando debutas en Primera División… fue una emoción tremenda, que no me cabía en el pecho".

Reconoce que no pudo evitar ponerse nervioso, pero sobre el césped se marcharon: "Cuando Francisco me dijo que iba a salir, me puse nervioso, pero una vez en el campo me asenté bien y me dedique a trabajar y a aportar mi granito de arena para sumar un punto que ha sido muy importante".

Francisco da oportunidades a la cantera y eso lo saben en el filial, para Carlos, lo importante es seguir trabajado para volver a jugar con el primer equipo: "Para cualquier jugador el poder debutar en Primera División es un sueño que yo lo he convertido en realidad, y quiero agradecer a Francisco la oportunidad que me ha dado. Voy a seguir trabajando para poder repetir, aunque sé que mi sitio está en el filial con el que estamos haciendo una gran temporada".

El trabajo es la única clave para este debut y se lo dedica a sus seres más cercanos: "Con trabajo y sacrificio se pueden conseguir muchas cosas. Se lo dedico a mi novia, que siempre está a mi lado; a mi familia, que se ha sacrificado por mí, a mis amigos y a todos aquellos que han confiando en mis posibilidades".

Agradece el trato que recibió por parte de toda la plantilla del Almería, que lo acogió muy gratamente: "Los jugadores del primer equipo se portaron muy bien conmigo, me dieron muchos ánimos y mucha confianza, algo que valoro de manera muy positiva".