Entrevista. Iker Rodellar: "Creo que este año se puede aspirar a cotas altas"

El jugador donostiarra, uno de los jugadores con más experiencia del equipo, con más de 230 partidos en Segunda B en su haber, y uno de los jugadores clave de la plantilla actual, cumple su segunda temporada en el club fronterizo. Llegó al Real Unión junto con Gabilondo (jugador con el que ha coincidido hasta tres veces en su carrera profesional), Sagastibeltza y Azkoiti, y eran los primeros fichajes en una temporada que el Real Unión no espera volver a repetir, ya que hasta el 31 de agosto la plantilla no se cerró por completo. Fue uno de los valientes de la pasada campaña que intentó sacar el club hacia adelante, deportivamente hablando, y logrando una salvación en la penúltima jornada ante el Fuenlabrada en el Stadium Gal. Aquella temporada estuvo formidable, y al parecer, esta temporada tiene la confianza de Zulaika, ya que cuenta con muchos minutos con el azpeitiarra.

Pregunta. Comenzó a jugar en la UPV, de Tercera División, con dieciocho años ¿Cómo fue ese salto de juveniles a Tercera División?

Respuesta. Me sirvió de mucho porque es un salto grande. Pasar de juveniles, cuando todavía eres un niño, a Tercera, que es una categoría donde juegas con gente con mucha experiencia, me sirvió de mucho

P. Las dos siguientes temporadas jugó en el filial txuri-urdin, junto con jugadores como Agirretxe, Zubikarai, Balenziaga… que ahora están en Primera División. ¿Se les veían maneras?

R. Recuerdo que teníamos un equipazo aquella temporada. Si es verdad que ellos destacaban y tuve el placer de poder estar con ellos en el vestuario. Esa temporada me la llevo como experiencia.

P. Su primera experiencia fuera de casa fue en el Ciudad de Lorquí. Contaba para Beto, el entrenador, y quedaron en una buena posición al final de la temporada. Pero también fue su primera experiencia con los impagos. ¿Cómo vive una situación como esa un jugador de 21 años?

R. Fue un año de contrastes, porque como tú dices, en la clasificación estuvimos bien, jugábamos bien, Beto confiaba en mí… Pero tuve la mala suerte de los impagos, que últimamente tanto hay, y al final es desagradable porque estas fuera de casa, lejos de tu familia, y encima, si te falta dinero, pues mucho más desagradable.

P. Finalmente llegaron a un acuerdo con el club y volvió a Donosti, donde se ñe comunicó que no continuaría en la Real Sociedad ¿Encajó bien la noticia?

R. Si, porque no era una cosa que no me esperara. Era una cosa hablada de antes, por lo tanto, ya lo esperaba.

P. Después jugó en el Mirandés y en el Osasuna B. ¿Por qué un jugador que ya ha pasado de un filial a un primer equipo, decide volver a un filial?

R. El año de Miranda fue muy bonito, ya que logramos los objetivos. En el año del Osasuna, al final eres un jugador joven. Creo que venía haciendo buenas temporadas y ellos se fijaron en mí y me pareció una buena opción.

P. ¿Llegó a Tajonar con la ilusión de jugar en el primer equipo?

R. Sí, claro que sí. Todos los jugadores jóvenes que están en equipos filiales tienen esa ilusión de dar el salto, aunque finalmente no tuve esa oportunidad.

P. Después de jugar otra temporada lejos de casa, en Alcalá de Henares, se incorporó a la selección AFE para disputar el torneo FIFPro ¿Qué diferencia hay entre un equipo profesional y una selección de jugadores en paro?

R. La diferencia está en el vestuario. Cuando tienes un contrato hay profesionales que van a hacer un buen papel para conseguir el año que viene algo mejor. En la AFE, sin embargo, éramos todos una piña, ninguno peleabamos por una posición o por otra, simplemente éramos una cuadrilla de amigos que intentábamos hacerlo lo mejor posible.

P. Recibió la llamada del Peña Sport y se incorporó a las filas de los de Tafalla. Consiguieron el objetivo y además, jugó la mayoría de los encuentros. ¿Por qué decidió no renovar e incorporarse al Real Unión?

R. Tuve la opción de venir al Real Unión, que fue un salto muy importante para mí. Con todos los respetos hacia la Peña Sport, el Real Unión es un club de mayor talla y era una evolución en mi carrera, además tampoco dudé cuando me lo ofrecieron. Siendo de Guipúzcoa, siendo de Donostia, el Real Unión me llamaba mucho, desde siempre, siempre había querido jugar en un equipo de mi tierra y lo tuve bastante fácil para decidirme.

P. ¿Sabía que podía tener problemas para cobrar?

R. Sí, veníamos avisados, pero es esa ilusión de jugar en un equipo de Guipúzcoa, defender unos colores que los sientes prácticamente como tuyos la que me hizo fichar por el Real Unión. Pero eso es secundario porque finalmente cobramos sin problemas y esperemos ayudar al Real Unión con este hecho.

P. Fue una temporada dura, donde el club logró la salvación en la penúltima jornada y los impagos a los trabajadores y a los jugadores fueron los protagonistas. ¿Cómo vivió esa situación la plantilla?

R. Fue un año muy difícil en ese sentido porque si estás sin cobrar, siempre hay alguien que está en una situación más difícil que otro, y la verdad es que si fue un año difícil. Parecía que al principio, deportivamente hablando, la temporada iba a salir bien, pero al final, entre una cosa y otra, mentalmente no estábamos metidos al 100% y eso afectó en lo deportivo.

P. Entonces, logran la permanencia y renueva ¿Por qué?

R. Pues, como te he dicho antes, me ilusiona tanto estar en el Real Unión y estar tan cerca de la familia, de los amigos, de la novia… La verdad es que estoy muy agusto, y ojalá siga en el Real Unión por más años.

P. ¿Ahora viven con más tranquilidad, o siguen teniendo miedo de que en algún momento de la temporada dejen de cobrar?

R. De momento estamos al día, parece que la cosa se está estabilizando y parece que el club está saliendo adelante. Yo espero que la cosa siga así y que el Real Unión sea un equipo fuerte de Segunda B, como lo era antes.

P. ¿Cree que el Real Unión cuenta con la cantera?

R. Si, claro que sí. Yo llevo dos años en el Real Unión y siempre hay chavales entrenando con nosotros. Este año hay unos cuantos del filial del año pasado y muchos hacen pruebas con el primer equipo en pretemporada, y creo que es una buena noticia para ellos.

P. ¿Qué opina de Aitor Zulaika?

R. Es un entrenador muy exigente, que está muy encima del jugador, habla con el jugador. La verdad es que es un entrenador bastante completo

P. ¿Cual es el objetivo del Real Unión esta temporada?

R. Aunque no haya un objetivo claro establecido, con los jugadores que tenemos yo creo que se puede aspirar a cotas altas. Es verdad que no hay que hablar antes de tiempo, hay que pelear mucho, porque los puntos no vienen por si solos, pero haciendo un buen trabajo y mentalizandonos todos yo creo que se puede estar arriba.

P. Tuvieron un inicio de temporada muy complicado, donde el equipo encajó diez goles en cinco partidos, pero que dio la cara en todos los partidos. Perdieron algunos puntos en el descuento y en algunos encuentros se ha notado que al equipo le faltaba chispa al comienzo de ellos, entre otros cosas. ¿Qué balance hace del comienzo de temporada?

R. Yo creo que el balance es positivo, aunque es verdad que no hemos sacado todos los resultados que queríamos, el juego ha sido bastante vistoso, quitando algún partido, pero el conjunto del juego ha sido bonito. Nos hemos compenetrado bien los jugadores, estamos haciendo las cosas bien y debido a eso el balance está siendo positivo. Creo que los pequeños errores individuales no han penalizado mucho, pero el balance es positivo.

P. ¿Con qué sensaciones acabaronal término del encuentro ante el Socuéllamos?

R. Por una parte estamos contentos por el resultado, pero somos conscientes de no fue nuestro mejor partido. Ganar cuando juegas mal es positivo porque cuando juegas bien es más fácil ganar, por lo tanto es muy importante esta victoria

P. La próxima jornada les espera un rival duro como es el Real Madrid Castilla, que lleva ocho jornadas consecutivas sin perder ¿Cómo piensan contrarrestar la calidad individual de los jugadores del Castilla?

R. Tienen muy buen equipo, tienen muy buenos jugadores, no vamos a descubrir ahora al Castilla. Pero nosotros también somos un buen equipo, y si estamos muy juntos en el campo y nos hacemos muchas ayudas podremos sacar un buen resultado.

P. Como local solamente han perdido un partido y han ganado los cuatro restantes. Por otra parte, el Real Unión solamente ha conseguido una victoria fuera de casa ¿Tienen presión por ganar fuera de casa?

R. No, no tenemos presión. Es verdad que tenemos que dar un pasito hacia adelante fuera de casa, pero no lo llamaría presión. Los puntos fuera de casa son muy importantes; en casa estamos siendo muy fuertes y si además, sumamos fuera de casa nos va a dar mucha moral para estar arriba.

P. Durante las últimas jornadas hemos visto un cambio significativo en los esquemas de Zulaika. Ha sido en la portería, ocupandola Tena en las cuatro últimas jornadas con grandes actuaciones. ¿Cree que al equipo le ha venido bien este cambio?

R. Somos un equipo muy competitivo, en el que entra un jugador por otro y lo hace bien. Xixa lo estaba haciendo bien y Tena en estas últimas jornadas también lo está haciendo bien. En ese sentido yo creo que está muy bien cubierta la portería.

P. Jorge Galán está en un momento de forma increíble ¿Cree que seguirá en este estado de forma lo que resta de temporada?

R. Esperemos que sí, porque eso nos ayudará a nosotros y ayudará al Real Unión a dar ese pasito hacia adelante. A ver si sigue la racha (risas).

P. De momento, en la Copa RFEF, el Real Unión ha logrado ganar la fase autonómica, pero ¿el Real Unión se plantea seriamente ganar esta competición?

R. Si, claro que sí. Porque es una competición que al Real Unión le dá dinero, juega gente que habitualmente no participa mucho los domingos, y al final, esta competición hace que el grupo siga unido y con esa agresividad de jugar cada cuatro días.

P. Para terminar, ¿un titular para final de temporada?

R. El Real Unión asciende a Segunda.