Fran No al rescate

Los filiales de Real Valladolid y Celta de Vigo se citaban hoy en los Anexos con el mismo objetivo: recuperar las buenas sensaciones, vencer y mantener así la distancia con los puestos de descenso. Solo un punto separaba a ambos equipos en la tabla, por lo que se preveía un duelo compensando entre plantillas de similar nivel, y así fue. El Promesas llegaba con las bajas más que sensibles de tres pilares como son Jorge Hernández, Guille Andrés y Xavi Carmona, convocados con el primer equipo. Tanto locales como visitantes salieron a morder desde el primer minuto, aunque quizá demasiado. El tramo inicial fue brusco y con poco fútbol. Imprecisiones en los pases, patadas a destiempo, piques entre rivales… Tras diez minutos sin apenas nada destacable, el Celta B se hizo con el partido.

Primero Jordán se marcó un eslalon desde su campo sin casi oposición y centró el balón a Borja Iglesias, que vio como su disparo fue repelido con acierto por Casado. Poco después, Taylor bajaba con el pecho un balón dividido en la frontal del área pucelana pero su disparo se marchó desviado. A los pocos minutos, el lateral izquierdo vigués Samu cabalgó por su banda esquivando contrarios y recorriendo medio campo para asistir a Jordán, quien en dos ocasiones intentó colgar un balón al área rival, pero la zaga del Promesas estuvo muy atenta para evitarlo. En la siguiente jugada llegaría la mejor ocasión de los celestes en los 90 minutos: gran combinación entre Julio, Jordán y Borja Iglesias, recibe Thaylor libre de marca ante Julio y tira a puerta, pero el cancerbero vallisoletano se luce con una gran parada. Los gallegos estaban siendo superiores, guiados por la batuta de un sensacional Borja Domínguez, el futbolista con más calidad de su equipo. El mediocentro manejaba el partido a su antojo y no paraba de regalar pases medidos a sus atacantes.

El Promesas perdía la batalla en la medular y sufría; de hecho recibió dos amarillas que reflejaban su impotencia sobre el verde. Por parte de los locales, hasta el momento, apenas una internada de Javi Navas y otra de Ángel, ambas sin éxito. Únicamente Toni generaba cierto peligro con su velocidad cuando recibía el balón. Pasada la media hora de juego, los de Rubén de la Barrera vislumbraron una tímida reacción. Toni se volvió un quebradero de cabeza cada vez que tenía metros por delante y Ángel y Dani Vega se pusieron el mono de trabajo y no pararon de correr en zona de tres cuartos. La primera mitad terminó con una gran jugada de los blanquivioleta. Ramiro mandó un pase medido de 30 metros al pie de Javi Navas, que en carrera y desde la banda izquierda, la puso rasa al área, Toni dejó pasar inteligentemente y llegó a los pies de Dani Vega, que se escoró a la banda y, tras zafarse de dos contrarios, su tiro fue despejado por un defensa.

Tras la reanudación el partido sonreía al Rela Valladolid B. Ayub sustituyó a un desafortunado Anuar y nada más entrar ya se vió que el míster acertó con el cambio. El recién salido dio criterio al centro del campo de los suyos y con su explosividad dejaba atrás a los rivales con pasmosa facilidad. El cuadro blanquivioleta mejoraba y, por si eso fuera poco, en el minuto 53 el capitán del Celta B Soto era expulsado por agresión al propio Ayub. Esa inferioridad numérica no amilanó al cuadro vigués, que siguió peleando, pero las cosas se les ponían muy cuesta arriba. El Pucela, sin embargo, lejos de aprovechar esta ventaja numérica, se relajó y siguió sin crear excesivo peligro. De hecho, poco después, Borja Domínguez y Omar protagonizaron dos buenas jugadas y Deve y Ayub vieron la amarilla por cortar otras dos contras claras de los visitantes. En el minuto 71 salió al terreno de juego Fran No, quién a la postre decidiría el encuentro. De la Barrera colocó al habitual central por delante de la defensa para destruir cualquier intento celtiña de combinar en el centro del campo y la idea funcionó. No solo robaba todo lo que le venía sino que distribuía con acierto. Toni, por su parte, volvía a hacer de las suyas. Sus giros y sus regates eran un quebradero de cabeza para la defensa rival. El Valladolid controlaba pero no llegaba con claridad a la portería defendida por Oscar Santiago.

A tres minutos del final, apareció la figura de Fran No. Javi Navas colgó una falta lateral para que Fran No, en el segundo palo, se adelantara a los centrales celtiñas y cabeceara a la red de forma inapelable. Nada pudo hacer el portero para evitar el único tanto de la mañana. Los siguientes minutos fueron esteriles, los gallegos, con uno menos y cansados, no lograron reponerse. En el descuento el guardameta del Celta cometió una estúpida cesión, pero los locales no supieron aprovecharla. Tres puntos muy sufridos para un Real Valladolid B que se mantiene como la sorpresa positiva de este grupo I de la categoría de bronce de nuestro fútbol. La nota negativa, la lesión de Ayub.

