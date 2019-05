César Láinez: "No somos capaces de cerrar los partidos"

El técnico maño compareció en sala de prensa tras el empate en el último suspiro del Hospitalet ante el Real Zaragoza B en la localidad catalana. Los maños se adelantaron en el minuto 5, gracias a un gol de Bonilla a la salida de un córner. En el minuto 27, empataron los locales gracias a un tanto de Alcaraz, pero los blanquillos volvieron a adelantarse justo antes del descanso, con un gol de Diego Suárez desde los once metros. Cuando ya parecía que los aragoneses se volvían a tierras mañas con los tres puntos, el colegiado señaló penalti en el área blanquilla, después de que un jugador del Hospitalet controlara el balón con la mano. David Haro no falló la pena máxima y rescató un punto para su equipo.

Sobre la polémica jugada del último instante, que además se produjo en el minuto 96 y el árbitro había señalado que añadía cinco, Láinez dijo que no puede opinar de si hay penalti o no porque no lo vio: “En el penalti no sé si hay contacto o no, pero creo que el jugador la baja con la mano. El árbitro no lo habrá visto y ha estimado que era penalti. Veo que el jugador la controla con la mano, pero luego no veo si hay penalti o no”.

El de ayer fue el segundo partido consecutivo lejos de la Ciudad Deportiva que el Real Zaragoza B pierde dos puntos en el descuento. Láinez señalaba que esto es debido a “esa inexperiencia que tiene el equipo de morir en el área en los últimos minutos”. “No somos capaces de cerrar los partidos. El camino es este: la pelea, la lucha, el competir con equipos que tienen mejores plantillas y mucha más experiencia que la nuestra, pero, por lo que sea, no somos capaces de conseguir los tres puntos”, explicaba el técnico aragonés.

Otro de los problemas del filial zaragocista está en la defensa. El conjunto maño es el más goleado de las tres primeras categorías del fútbol español (Primera, Segunda y Segunda B), con 32 tantos encajados. Láinez subrayaba: “Evidentemente, 32 goles en contra es un bagaje muy grande para conseguir algo”.

Por último, el entrenador del segundo equipo del Real Zaragoza hizo alusión al estado del terreno de juego, en la tarde de hoy impracticable debido a las fuertes lluvias: “El terreno de juego ha marcado cómo sería el devenir del partido. Partido directo, con intensidad, agresividad. En la segunda parte, cuando ha parado un poco la lluvia, el Hospitalet ha intentado controlar más el balón y nos ha metido todavía más atrás”.