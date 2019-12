Las Palmas - Celta de Vigo: 'The other side'

El Celta arranca su camino en “el otro lado” este martes a partir de las 22:00 en el Estadio de Gran Canaria. La Copa del Rey, estorbo unos años, pozo de sueños en otros, se presenta esta temporada como un jugoso caramelo para los celestes. Un amor distinto, apasionado, peligroso. La fina línea que separa la gloria del abismo se vive a flor de piel en el torneo del KO, capaz de mutar en segundos y capaz de llevar consecuencias muy negativas a lo cotidiano, al pan de cada día, a la Liga.

La banda de rock Aerosmith hablaba de amores de ese tipo en su tema The other side: “amarte a ti tiene que ser como un demonio en el profundo mar azul”. Un profundo mar azul que los celestes sobrevolarán para su primer paso en esta Copa: la UD Las Palmas será el primer rival de los gallegos en esta singladura por “el otro lado”. Los amarillos, inmersos en la lucha por el ascenso a la Liga BBVA, no tienen mayor —ni menor— motivación que enfrentarse a un Primera ante su gente. Más allá de ello, sus expectativas coperas no son demasiado importantes; su pelea es cada fin de semana.

Lovin’ you has got to be

(take me to the other side)

Like the devil in the deep blue sea

(take me to the other side)

Forget about your foolish pride

(take me to the other side)

Oh take me to the other side

(take me to the other side)

Sir Paco

El arranque copero tendrá un significado especial para el celtismo. El entrenador de la UD Las Palmas es uno de los pilares sobre los que se sustentó la situación actual de la entidad viguesa. Paco Herrera, el hombre que devolvió a Primera al Celta y que, sobre todo, le devolvió una normalidad y una identidad perdidas en el pozo de la Segunda División, volverá a cruzarse con el equipo celeste. Como rival esta vez. Su trayectoria al frente de los amarillos está siendo espectacular, con el equipo segundo (con un partido menos), en plena lucha por el ascenso. Un fútbol alegre y combinativo, muy ofensivo, es el que ha aupado a los canarios a lo alto de la clasificación de la Liga Adelante.

Para Herrera el partido también será muy especial, como reconoció en la rueda de prensa previa. No obstante y aun reconociendo que la Copa es secundaria para él, el técnico barcelonés intentará ganar el partido, aunque solo sea para dar una gran alegría a su afición. La suspensión del partido de Liga del pasado sábado en Sabadell debido a la intensa lluvia, hará que Sir Paco alinee a varios titulares para que no estén sin competir tanto tiempo. Puntales fundamentales en la trayectoria de este equipo como Sergio Araújo, Culio o Momo podrían ser de la partida contra el Celta, en un once con muchos habituales cada fin de semana.

Pero el de Herrera no será el único reencuentro de la noche canaria. Ángel López se enfrentará al equipo en el que más lució en su carrera deportiva. El lateral dejó un gran recuerdo en los cinco años que estuvo en Vigo, donde vivió de todo: desde una clasificación y disputa de una Liga de Campeones, hasta dos descensos.

“Buscando otra clase de amor”

Igual que Las Palmas, la mayoría de los equipos ven la Copa como banco de pruebas, cuando no como una molestia o una distracción que les aleje de sus verdaderos objetivos ligueros. Sin embargo, este año, el torneo del KO huele distinto en Casa Celta. A esperanza, a ilusión, a sueños. La cómoda situación liguera (a diez puntos del descenso) y el camino razonablemente asequible que los celestes vislumbran hasta semifinales (presumiblemente se enfrentarían a Athletic Club y Málaga en las siguientes rondas), convierte esta competición en un objetivo real para los gallegos.

Los últimos partidos en Liga se han saldado con un bagaje negativo para el Celta. Un empate (Granada) y dos derrotas (Rayo y Eibar), sin marcar en ninguno de los tres. Un noviembre negro que empezó con una victoria histórica en el Camp Nou, pero que no ha encontrado continuidad. Pero llega un nuevo mes, una nueva competición, "un nuevo tipo de amor", de esos que “les gusta saltar sin un empujón”, como dejó claro Berizzo en la sala de prensa de A Madroa cuando le preguntaron que qué esperaba de la Copa del Rey: “Ganarla”, respondió el argentino.

I’m lookin for another kind of love

Oh Lordy, How I need it

The kind that likes to leap without a shove

Oh Honey, best believe it

Con la máxima ambición viajan los de Berizzo a Gran Canaria. El entrenador es consciente de que las rotaciones son fundamentales para mantener la firmeza liguera y enchufar a los menos habituales. Por ello, el de Cruz Alta confirmó un once plagado de suplentes para el encuentro ante Las Palmas, en el que hombres como Rubén Blanco y David Costas tendrán ocasión de debutar y otros como Madinda, Charles o Santi Mina, una oportunidad para reivindicarse.

“Me amaste, me odiaste”

La Copa del Rey ha generado sentimientos encontrados en el celtismo. Tres finales perdidas, dos en los últimos tiempos, y grandes actuaciones, contrastadas con derrotas a las primeras de cambio, o claros desprecios hacia la competición. El precedente más inmediato tuvo lugar el año pasado, cuando los celestes cayeron ante el Athletic, tras vencer en Vigo (1-0) en la ida. En la vuelta en San Mamés, Luis Enrique alineó un once lleno de suplentes que cayó 4-0. La temporada anterior, con Herrera al frente, ocurrió algo similar: el Celta derrotó al Madrid (2-1) en Balaídos y fue vapuleado en el Bernabéu (4-0) en parecidas condiciones.

You loved me, you hate me,

I used to be your lover

you know you had it coming, girl

so take me to the other side

Pero en el recuerdo también quedan grandes momentos coperos al margen de las finales del 94 y del 2001, como la incursión de la temporada 2009/10, en la que un Celta de Segunda cayó ante el Atlético de Madrid en cuartos, no sin presentar batalla. Los celestes habían eliminado al Real Unión de Irún, al Girona y al Tenerife y Villarreal, por aquel entonces de Primera.

Los antecedentes entre ambos equipos en la Copa del Rey se reducen a tres partidos. El más cercano en el tiempo se remonta al 8 de septiembre de 2011, en la primera ronda de la competición de aquella temporada. Celestes y amarillos se midieron en Balaídos en un choque único que se saldó con 2-0 para los locales, entrenados en aquella época precisamente por Paco Herrera.

Antecedentes coperos Fecha Partido Resultado 8/9/2011 Celta-Las Palmas 2-0 23/1/91 Celta-Las Palmas 1-2 9/1/91 Las Palmas-Celta 2-0

Los otros dos encuentros corresponden a los treintaidosavos de final de la competición del KO de la temporada 90/91, en la que el Celta cayó eliminado. Los canarios vencieron en ambos partidos: 2-0 en el antiguo Estadio Insular y 1-2 en Balaídos.

Convocatorias

UD Las Palmas: (sin confirmar)

RC Celta: Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Jonny, David Costas, Sergi Gómez, Cabral, Fontàs, Planas, Borja Fernández, Madinda, Krohn-Dehli, Álex López, Augusto Fernández, Pablo Hernández, Orellana, Larrivey, Charles, Nolito y Santi Mina.

Onces probables