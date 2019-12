A la pata coja: la maldición de la banda izquierda

Tarde de lunes con fútbol. Un grupo de amigos se aloja cómodamente al calor de una parroquia de bar en Vallecas y miran juntos a la pantalla. El catering lo traen Trashorras y Kakuta, la salsa del gol la ponen Bueno y Baptistao. Sin embargo, hay un problema: la mesa está coja. A este problema se enfrenta el técnico del Rayo, Paco Jémez, a la hora de poner un nombre a su lateral izquierdo. En un breve repaso, en el que nos remontaremos hasta la temporada pasada, se hará patente la maldición que recae sobre cualquiera que ose enfundarse la elástica de la franja y posicionarse de lateral izquierdo.

Johan Mojica

Desde el punto de partida de los que ya no están, uno de los laterales que frecuentó la banda izquierda de Jémez en la temporada pasada fue Johan Mojica. El colombiano recaló en las filas del Valladolid en el pasado periodo de traspasos y se está haciendo un hueco en el once titular de la ciudad pucelana. Así lo demuestran sus números, con doce partidos disputados, en los que en ocho de ellos salió de inicio. Además, ha adelantado su posición en varios encuentros hasta el interior zurdo, lo que le ha permitido incrementar su registro goleador, con tantos endosados al Girona y al Albacete. En la temporada pasada, además de no conseguir ningún tanto, su participación porcentual fue mucho más baja, puesto que disfrutó de la titularidad en siete choques, casualmente dos de ellos fueron contra el Barcelona, por lo que Jémez debía confiar bastante en la zancada del colombiano. Asimismo, fue de la partida inicial dos veces en Copa del Rey, frente a Valladolid y Levante. A esos minutos hay que sumarle el rato que jugó frente al Granada por la expulsión de Nacho y la sustitución a Arbilla en la vuelta de dieciseisavos de final de Copa.

Razvan Rat

El rumano también abandonó la disciplina rayista el pasado verano, lo cual debió ser un varapalo tanto para Jémez como para la afición, porque el lateral llegado del West Ham inglés supuso un talismán para el conjunto vallecano. Rat debutó frente al Sevilla con el pie izquierdo, con la maldición de la banda zurda y, por supuesto, con derrota. Sin embargo, el rumano giró los acontecimientos y, con él en el campo, el Rayo Vallecano sostuvo la cabeza alta durante cinco jornadas consecutivas, en las que no conoció la derrota. No solamente eso, sino que cuatro de ellas fueron victorias frente a rivales como Valencia o Real Sociedad. El amuleto era eficaz, pero el Bernabéu lo fue más y allí se cercenó la racha del Rayo y del lateral. Su final en la entidad fue muy gris, porque en el siguiente partido frente al Celta, aunque el equipo venció, Rat fue expulsado por una agresión a Charles, que terminó con el tabique nasal del delantero fracturado y con el defensor cinco partidos en la grada. A su regreso, una derrota contra el Getafe supuso una despedida triste del que fue trébol de la fortuna en Vallecas, antes de irse a Grecia, al PAOK de Salónica.

Anaitz Arbilla

El navarro no es por naturaleza lateral izquierdo, ya que su pierna fuerte es la diestra, pero se desenvuelve con autoridad en cualquier puesto de la defensa. De esta manera, fue un comodín que Jémez sacó de la manga varias veces la temporada pasada, ya fuera para utilizarlo de central o bien para cubrir una baja temporal en la maldita banda izquierda. En la demarcación zurda jugó en tres ocasiones, haciendo pleno de titularidad en dicho puesto. Sin embargo, es otra pieza con la que el canario no contará el lunes para hacer frente al Almería. El cambio de aires llevó a Arbilla hasta Barcelona, en concreto al municipio de El Prat, para vestir la zamarra blanquiazul del Espanyol. Aterrizó a duras penas, puesto que en el primer partido de Liga fue expulsado. Después de eso, únicamente sirvió como lateral izquierdo contra el Valencia y en las anteriores jornadas de recambio para el lateral derecho, Javi López. Sin embargo, quizá su estancia empiece a mejorar, dado que en el último encuentro hizo suya la banda derecha en detrimento del nombrado Javi López.

Nacho Martínez

Entre muchas comillas, se podría definir a Nacho como el lateral izquierdo titular del Rayo en la pasada campaña. A pesar de los continuos vaivenes que sufrió esa posición, el canterano que debutara en 2012 con el Rayo, fue el jugador más utilizado para esa demarcación. Hasta en diecinueve ocasiones, lo que equivale a una vuelta completa del calendario, Nacho fue elegido para los once de inicio. Además, compartió con Mojica el puesto en la Copa del Rey, turnándose ambos en las dos eliminatorias que disputó el Rayo antes de caer eliminado. Encadenó cuatro partidos al comenzar la temporada, después irrumpió con fuerza el colombiano e incluso Arbilla le adelantó en la carrera por el puesto. Sin embargo, volvió a jugar el partido completo frente al Madrid y los tres siguientes, ya que al cuarto fue expulsado y tuvo que retirarse antes de tiempo. También sufrió otra roja, esta vez no directamente, cuando Jémez decidió retirarle por Adrián, un mediocentro que supliera la ausencia por expulsión de Baena frente al Elche. Razvan Rat le robó el puesto a su llegada, pero cuando la fiabilidad rumana se vio inmersa en el juego sucio, Nacho recuperó la banda izquierda durante cinco encuentros. Este año, Jémez parecía haberse olvidado de él, hasta que de repente y sin previo aviso, saltó al campo de titular frente al Eibar, en retribución por el buen trabajo en los entrenamientos. Su entrenador también le dio la oportunidad frente al Celta, pero su floja actuación obligó al cambio por Quini, más rocoso a la hora de cerrar al habilidoso Orellana. Hubiera sido la opción más natural para el lunes, pero Jémez decidió no convocarle por razones meramente deportivas.

Emiliano Insúa

Un jugador con experiencia a pesar de su corta edad, ya que ha jugado en equipos de prestigio como Boca Juniors, Liverpool o Atlético de Madrid. Desde el equipo vecino ha llegado cedido para una temporada al sur de Madrid y parecía ser la solución a la maldición. Debutó con la franja en la tercera jornada de Liga, con poca fortuna, frente al Elche. Desde entonces, se adueñó de la banda y disputó siete partidos consecutivos. Sin razón aparente, no fue convocado contra el Eibar, cediendo su lugar a Nacho. Jémez le recuperó para el partido en el Bernabéu, con tan mala suerte, que el argentino se vio obligado a retirarse por lesión. El problema físico le mantendrá alejado al menos una semana más del terreno de juego, aunque ya se ejercita junto a Toño para poder entrenar con el grupo. Opción totalmente descartada para Almería.

Un invento de Jémez

Es imposible desentrañar la mente de cualquier entrenador, pero aún más dificultad representa la de Jémez, siempre tan imprevisible. Con su decisión de dejar a Nacho fuera de la convocatoria con Insúa lesionado, el entrenador crea un entorno de tinieblas en ese lugar del campo, tan problemático como ha sido expuesto hasta ahora. Tras el buen partido del canterano Aki en el Trofeo de Vallecas y las palabras de aliento de Jémez dedicadas al emergente lateral, sorprende que tampoco esté en la lista de elegidos para Almería. Así dispuesto, con la lista en la mano, al entrenador le quedan cuatro opciones: las tres lógicas de Tito, Quini o Morcillo y una cuarta, que supondría el penúltimo invento de Jémez y que, por supuesto, no se puede prever, pero que iría desde jugar con tres centrales hasta hacer alquimia de Licá o Álex Moreno y convertirlos en improvisados laterales. Tito ocupará con casi toda seguridad la banda derecha, por lo que en principio sería el jugador menos probable para el lateral. Sin embargo, si Quini, tras su gran partido en el que secó a Orellana, volviera al once titular, no estaría del todo fijo quién jugaría en la izquierda y quién en la derecha, ya que Tito empezó la temporada en la banda zurda. El último eslabón de este complejo rompecabezas es Morcillo, hasta ahora únicamente utilizado de central, pero cuya zurda ya pasó minutos pegada a la línea de cal en el Recreativo.

¿Qué estás pensando, Jémez?