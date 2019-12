El poder de las individualidades

Esa es la que llaman la suerte del campeón. Una suerte que no es otra que la de contar con jugadoras que, cuando falla el equipo, cuando el buen hacer de las rivales hace que tu juego colectivo sea muy espeso, ellas solas son capaces de inventarse una jugada, regatear a dos y tres rivales, plantarse en el borde del área y realizar un lanzamiento que la guardameta no es capaz de detener. Es algo que no es azar, no es el destino ni mala ni buena suerte, sino capacidad, la capacidad de contar con las mejores jugadoras que, aún sin brillar en un partido, demuestran por qué militan en el Fútbol Club Barcelona.

Y cuando tras realizar 83 fantásticos minutos, en los que te dejas la piel, corres, eres solidaria y, además, juegas al fútbol y haces ocasiones para adelantarte en el marcador te ocurre lo que ayer le ocurrió a la Real Sociedad, no hay porqué lamentarse; solo hay que recordar el trabajo bien hecho, seguir en la misma línea, profundizar en ese camino y ponerlo en practica en aquellos encuentros en los que las individualidades no tengan esa capacidad de desnivelar el marcador.

Un planteamiento claro y acertado

Dar desde el inicio el balón a un equipo como el Barcelona podía ser algo arriesgado, más si las blaugranas se sienten en Zubieta casi más cómodas que en su propio campo, pero las jugadoras de la Real Sociedad siguieron a pies juntillas el planteamiento de Unai Gazpio: "Sabíamos que el Barcelona querría el balón y hemos retrasado un poco nuestra línea de presión para que fueran las centrales quienes intentaran sacarlo jugado. Y ahí nos hemos sentido muy cómodas; hemos presionado, hemos achicado espacios y hemos contrarrestado su juego. Hemos realizado un trabajo espectacular".

El Barcelona era incapaz de hilvanar una jugada de peligro. El balón parecía suyo, la posesión era mayor pero era un dominio ficticio puesto que la presión de las txuri-urdin impedía una y otra vez la circulación del balón blaugrana. Y es que el ritmo impuesto por las donostiarras fue de lo mejor de esta temporada, más evidente cuando, tras algunos robos de balón, el equipo salía como una auténtica flecha buscando el contragolpe e intentando hacer daño en la portería defendida por Laura Rafóls.

Unai Gazpio se mostraba satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadoras: "Hoy hemos acertado en el planteamiento. Las jugadoras han realizado un gran trabajo de desgaste y recuerdo poquísimas ocasiones del Barcelona. Casi no nos han hecho peligro y eso es consecuencia de haber trabajado mucho y bien".

Aintzane Encinas pudo haber adelantado a la Real pero la guardameta blaugrana detuvo el balón en la misma línea de gol

Pero la Real Sociedad no solo fue corazón, coraje y fuerza, también jugó al fútbol, a veces incluso fue superior a su rival con el balón en los pies y tuvo ocasiones, principalmente en la primera mitad, para adelantarse en el marcador. Las más subrayables, un balón al que no llegó Ane Bergara a la salida de un córner y un remate de cabeza de Aintzane Encinas que la guardameta culé detuvo en la misma línea de gol. Este remate vino precedido de un gran pase en profundidad de Uxue Garmendia para Ainhoa Vicente quien tras buscar la espalda a su marcadora puso el balón en la cabeza de Aintzane. Lamentablemente, la veterana jugadora donostiarra no pudo culminar la gran jugada de las txuri-urdin.

Trabajo, trabajo y más trabajo

Tras el paso por vestuarios, la estrategia de la Real Sociedad no varió ni un ápice. Trabajo, intensidad, solidaridad, esfuerzo, eran las claves de un encuentro que de seguir por el mismo camino de la primera mitad, se iba a romper a consecuencia de una jugada aislada, un rechace o a balón parado. Y eso no significaba que fuera a hacerlo en favor del Barcelona, porque la Real Sociedad siguió apretando el acelerador, no dejando pensar a las rivales y presionándolas hasta hacerles cometer errores a los que no están acostumbradas.

No obstante, el Barcelona se quería llevar el partido y, en la segunda mitad, a medida que las txuri-urdin perdían frescura y comenzaban a llegar un segundo más tarde a la presión y a las ayudas, el centro del campo blaugrana se fue imponiendo. Y por consiguiente comenzaron a llegar con peligro a la portería defendida por Mariasun Quiñones. Primero fue a balón parado, con un lanzamiento que repelió el larguero, más tarde con un disparo desde fuera del área que Maraiasun despejó con una gran intervención y, finalmente, con una volea que salió lamiendo el poste derecho de la portería local.

Sacando fuerzas de flaqueza, la Real Sociedad quiso estirarse apoyada en las jugadoras de refresco que Unai Gazpio introdujo en el centro del campo. El oxígeno se notó y las blanquiazules equilibraron la intensidad de las visitantes. Su empuje hizo que la Real se acercara a la portería rival y en una de esas ocasiones, en un saque de esquina, Ane Bergara estuvo a punto de marcar y romper la igualdad en el marcador.

Fatídico minuto 83

Cada vez estaba más claro que un error puntual, una jugada aislada iba a condicionar el partido. Como púgiles de boxeo, Real Sociedad y Barcelona se golpeaban mutuamente, las blaugranas encajaban mejor pero seguían teniendo riesgo de caer ellas también a la lona. El público, indistintamente de los colores que defendían unos y otros, disfrutaba de unas jugadoras que lo estaban dando todo.

Caldentey con una gran jugada personal dilapidó todo el esfuerzo realizado por las txuri-urdin

Y cuando el partido ya expiraba, cuando las fuerzas de las donostiarras ya estaban a punto de agotarse llegó lo que los aficionados locales más temían. No hubo necesidad de que la Real Sociedad cometiera ningún fallo, incluso en el ataque del Barcelona la defensa de la Real estaba bien conformada con cuatro jugadoras en línea y otras dos por delante de ellas, pero ni por esas. Todo el mérito fue de la delantera Mariona Caldentey y de su calidad, que le permitió recoger un balón en tres cuartos de campo, conducir hasta el borde del área desde donde, tras deshacerse de dos defensoras locales, sacar un disparo ajustado al ángulo que batió a Mariasun por arriba. Una jugada de calidad que dejó sin premio a las txuri-urdin. Así se expresaba Sandra Ramajo al finalizar el partido: "Hemos hecho un buen primer tiempo. También el segundo hasta que nos han fallado las fuerzas. Estamos muy satisfechas con la imagen ofrecida, del trabajo del equipo y es ésta la actitud que tenemos que tener en el siguiente partido, el que tenemos ante el Sevilla en Zubieta".

El segundo gol, ya con la Real Sociedad al ataque y las fuerzas muy mermadas, fue absolutamente anecdótico, que sirvió para poner la puntilla en el marcador pero que en ningún caso refleja las diferencias habidas en le terreno de juego.

Preocupación por la rodilla de Maialen Zelaia

La pérdida de los tres puntos ante el Barcelona supuso una pequeña decepción entre las jugadoras de la Real Sociedad pero nada comparable a la preocupación que mostraban tras la lesión de Maialen Zelaia. La jugadora txuri-urdin saltó al campo para sustituir a la lazkaotarra Uxue Garmendia pero, tan solo 18 minutos después, tuvo que dejar el campo tras sufrir una torsión en su rodilla operada.

Maialen Zelaia tan solo duró 18 puntos en el césped, hasta que en un lance del partido se torció la rodilla lesionada

Maialen Zelaia, tras el partido frente al Sporting de Huelva, arrastraba algunas molestias en su rodilla derecha por lo que no había participado en ninguno de los encuentros posteriores jugados por la Real: Rayo Vallecano y Santa Teresa. El propio Unai Gazpio en entrevista concedida a Vavel.com reconocía que había que ir con cuidado para que la donostiarra no volviera a recaer de su lesión, para que siguiera aportando lo mejor de sí misma tras haber conseguido recuperar el nivel de antes de la lesión, pero la mala fortuna ha querido cebarse nuevamente con la delantera txuri-urdin.

Vavel.com puesto en contacto con la Real Sociedad, ha informado que Maialen Zelaia sufrió una torsión en su rodilla operada y que va a comenzar tratamiento de fisioterapia. En principio, parece que se descarta cualquier otra intervención o tratamiento, algo que sería peor que la pérdida de los tres puntos ante el Barcelona.