Emotivo homenaje a 'El Maestro' en la presentación de su libro

Emotivo, nostálgico, mágico. Así podría definirse el acto de presentación de la biografía de la leyenda canaria Germán Dévora. Toda una vida dedicada por y para un equipo, un color, un sentimiento, el amarillo, que más que vestir su camiseta, tiñe su corazón y lo hará por siempre.

Los homenajes suelen realizarse tarde, mal y nunca pero la Unión Deportiva ha sabido arropar al ‘maestro’ en el momento clave, en un día muy importante para él y, por supuesto, para toda Gran Canaria, el fútbol de las islas y, cómo no, el nacional.

Un acto para la eternidad

La oportunidad de engrandecer aquello que es imposible de aumentar más, es difícil que se presente, pero ha ocurrido. ‘El Maestro’ ha vuelto para dar un toque más, un nuevo pase directo a la eternidad amarilla en un acto sublime.

Presentar su biografía ha servido para unir el mundo amarillo y mostrar la grandeza de este club. Nadie se ha querido perder esta presentación en la que ha caído alguna que otra lágrima, y en la que los elogios y agradecimientos han sido constantes.

La sala VIP del estadio de Gran Canaria se mostraba repleta, más de 400 personas que abarrotaron la instalación para arropar al mito amarillo. Presencias destacadísimas, en un acto en el que Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, Ignacio Sánchez Acedo, autor del libro ‘Germán, El Maestro’, Vicente del Bosque, seleccionador nacional y el propio icono amarillo, hicieron los honores presidiendo el acto.

El fútbol quiere a Germán

Sí, el mundo del fútbol se ha volcado hoy con Germán Dévora. El acto comenzó con la intervención del presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, que alabó la figura del protagonista de la tarde. “Mi mejor fichaje”, comentó Ramírez, en alusión a la satisfacción que le provocó que, en 2011, aceptara ser presidente de honor del club: “Me costó convencerle para que volviera al club como presidente de honor. Tardamos cinco o seis años pero, cuando me marche de la Unión Deportiva, sentiré el placer de considerar uno de mis mayores logros el haber recuperado a Germán Dévora”. Miguel Ángel Ramírez no dudó en colocar a ‘El Maestro’ en el lugar que merece en la historia del club: “Es el jugador más importante de cuantos ha tenido el club a lo largo de su historia”, añadió el presidente que, además, recordó los números de escándalo de Germán, entre goles, capitanía y participaciones.

Del Bosque: "Germán siempre ponía el ritmo al juego de la Unión Deportiva"

Luego llegaría el turno de Vicente del Bosque, una de las presencias destacadas en el acto. El seleccionador nacional no dudó en ensalzar el papel de Germán en el fútbol español. Además, contó una anécdota de cuando se enfrentaban en el terreno de juego: “Nuestro entrenador del Real Madrid nos decía en la charla técnica antes de jugar contra Las Palmas: Hay que coger a Germán y marcarle", signo inequívoco de la importancia y el respeto que se tenía a Germán por parte de los rivales. “Parecía que Germán no intervenía en los partidos pero siempre acababa poniendo el ritmo de juego de la UD Las Palmas”, comentó el seleccionador. Del Bosque recordó la figura de Luis Molowny, entrenador de ambos: “Era como nuestro padre, con una mirada lo decía todo. Se pensaba mucho las cosas como entrenador, pero siempre encontraba la solución con su filosofía”, comentó.

El protagonista

Entre tantas emociones, llegó el momento de Germán. El protagonista del acto tomó la palabra, visiblemente emocionado, y agradeció en primer lugar a todos los que hicieron posible su biografía: “No puedo dejar de agradecer a las personas que han hecho este trabajo, en especial a Ignacio Sánchez Acedo y al equipo de trabajo que se han desvivido este año y medio con la biografía de mi persona”. Y las emociones, como era previsible, hicieron acto de presencia: “Ver aquí a tanta gente, ver tantos amigos… cuando entré se me puso un nudo en la garganta, y encima mi peña me hizo todavía ponerme un poco más nervioso y alguna lágrima que se me saltó estando con ellos”, comentó emocionado.

Germán no quería olvidarse de nadie, y continuó agradeciendo, esta vez, a sus antiguos compañeros: “Sobre todo quiero agradecer a todos mis ex compañeros, y a los dos culpables que junto a Miguel Ángel Ramírez aceptara la presidencia de honor, Castellano y León. Muchísimas gracias a todos, y encantadísimo de verlos aquí. Me siento muy halagado de verlos a todos, solo me queda decirles: muchas gracias”. La humildad del gran Germán, cada vez más emocionado, se vio superada, si cabe, por los aplausos en la sala.

Sus compañeros

Sin duda, uno de los momentos más emotivos, si aún era posible, fueron las intervenciones de los compañeros que, en su momento, vivieron junto a Germán el día a día en el equipo. Mamé León, Paco Castellano, Martín Marrero, o los argentinos, con Quique Wolff a la cabeza, tomaron parte con sus respectivas intervenciones.

Mamé León recordó a otros protagonistas de la historia del club

Mamé León repasó la historia del club, recordando a muchos ex compañeros que jugaron junto a Germán, como Justo Gilberto, Carmelín, Tonono, Estévez, Guedes, Catalá o Rivero. También se acordó de algunos técnicos: Luis Molowny, Carmelo Campos, Antonio Velázquez o Rosendo Hernández. “Era superior a todos. Para mí fue uno de los mejores jugadores que hubo en España”, destacó Mamé. Pero el ex amarillo incidió, sobre todo, en un aspecto de la carrera de Germán: la selección española: “La selección no fue justa con él”, comentó. “Estoy seguro que con Vicente del Bosque, Germán tendría un hueco”.

También habló Paco Castellano, que valoró el aspecto personal de ‘El Maestro’: “Para mí, Germán no era un amigo, era un hermano. Has sido el jugador más grande que ha nacido en Las Palmas de Gran Canaria”, le declaró.

Martín Marrero, por su parte, destacó el sufrimiento que significaba enfrentarse a Germán en el campo: “Lloré algunas veces porque no había manera de ganar a Las Palmas con Germán al frente”, comentó en referencia a su etapa como juvenil del CD Tenerife. Eso sí, la percepción cambiaría al tenerlo a su lado: “Pero luego, más tarde, tuve la suerte de defender la camiseta de la Unión Deportiva y de jugar a su lado. Felicito a Miguel Ángel Ramírez porque su mejor fichaje ha sido recuperar a Germán”.

La intervención de Quique Wolff

Luego llegó el turno de Quique Wolff, uno de las grandes momentos del acto. El argentino comenzó su intervención mostrando una foto de ambos en la que se abrazaban tras lograr la permanencia frente al Celta, en una de las temporadas en las que ambos coincidieron en el club. “Ya tiene escrito otro libro”, comentó Wolff en referencia a la dedicatoria que Germán firmaba en ese momento en la foto, arrancando las risas de los presentes.

Wolff habló en nombre de todos los argentinos allí presentes. La grandeza de Germán como futbolista fue el primer aspecto que destacó el argentino: “Nada más llegar a Gran Canaria y realizar un par de entrenamientos me di cuenta quién era Germán. Este es mi hombre, es de los buenos. Se notaba. Porque además de su calidad asumía la responsabilidad del compañero”.

La intervención de Wolff, espléndida, esclareció la gran ausencia de la noche, la pelota: “Falta aquí alguien al que Germán le dio mucho cariño. La pelota. Si se llega a enterar de este homenaje habría venido zigzagueando a la gente para sentarse a su lado, como su ahijada”.

Presencias destacadas

Los amantes de ‘El Maestro’ no podían faltar en el acto. El presidente de su peña, Juan Pérez, dejó claro qué representa Germán para ellos: “Para nosotros es como un dios. Como Messi, Cristiano o Maradona”.

Las instituciones también estuvieron bien representadas en el acto. No faltó el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, quien aprovechó la ocasión para anunciar que promoverá a Germán como “hijo predilecto de la ciudad”.

El libro: Ignacio Sánchez Acedo, autor del libro, destacó el historial de Germán como profesional de la UD Las Palmas, 16 años dedicado al club: “Germán es un personaje rotundo no solo de nuestra historia, también de nuestro deporte”. El libro podrá adquirirse por 20 euros a partir de este martes.

Y así, tras las intervenciones de todos los presentes, después de las decenas de muestras de cariño, del reconocimiento, siempre escaso ante una figura de tal calibre. Así perdurará el acto, no más allá de la figura del protagonista, porque es imposible.