Mouriño: "No me tomaré la justicia por mi mano"

Carlos Mouriño, presidente del Real Club Celta, atendió a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta General de Accionistas la noche del martes. Se le preguntó sobre las medidas que la entidad viguesa tomará en relación a los ultras celtistas, a raíz de la muerte de un hincha deportivista el pasado domingo.

"Seremos tan tajantes como la ley nos permita"

Mouriño es de la tesis de que el club sólo podrá actuar hasta donde la ley permita a los clubes hacerlo. "Nosotros seremos tan tajantes como la ley nos permita. Lo que nosotros no podemos hacer es empezar a discriminar en quién entre y quien no entra sin tener un motivo claro para hacerlo", fueron las palabras del máximo mandatario vigués.

Continuó el máximo accionista del Celta defendiendo que los ultras del Celta son menos violentos que otros grupos similares del resto de España. "Creo además que tenemos una afición que aunque esté denominada (como ultra), en muchos sitios no la ponen como violenta".

"Tenemos que analizar caso por caso y no dejarnos llevar"

Ahondó en esta tesis señalando Mouriño que: "Ayer Tebas (presidente de la LFP) aún incluso decía que no era lo mismo los radicales del Celta que los de otros sitios". Defiende el presidente de la entidad viguesa que en caliente no se deben resolver casos como el planteado tras los sucesos del pasado fin de semana en Madrid. "En fin, tenemos que analizar caso por caso, no dejarnos llevar por los momentos malos, como estamos sufriendo todos por lo que ha pasado, ser muy claros en que las medidas tienen que ser duras, pero no podemos nadie, y menos yo, y no lo voy a hacer nunca, tomar la justicia por mi mano".

Opina Mouriño que no les corresponde a los clubes elaborar la normativa contra la violencia en el deporte y, una vez hecha esta por quien corresponda, aplicarla a rajatabla. "Nosotros no podemos normarlas, por que no es lo nuestro", dijo el presidente del Celta, añadiendo a continuación que los clubes seguirán la reglamentación que se establezca para de esa forma erradicar la violencia en los estadios, siendo "los primeros para erradicarlos".

"Marquen unos parámetros y quienes no cumplan estarán fuera"

Pide Mouriño que no se culpabilice a toda la afición por los tristes sucesos acontecidos y declara el mandatario que quienes no cumplan la ley estarán excluidos de Balaídos. "Marquen ustedes unos parámetros, lo analizaremos y quienes no cumplan esos parámetros van a estar fuera del Celta y lo estarán siempre" fueron las palabras del presidente celeste.

Negó que los ultras del Celta tengan ningún privilegio en el seno del club vigués: "No tienen local, tienen una grada separada, precisamente para separarlos". Añadió Mouriño que están muy controlados por las fuerzas de seguridad. "Lo hemos hecho siempre y seguiremos haciéndolo", finalizó el presidente del Celta.