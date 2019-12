Entrevista. Diego del Valle: ''Ni somos pequeñitos ni estamos contentos"

Sin pelos en la lengua, claro y directo. Así ha respondido Diego del Valle Rodríguez, presidente de Tu Fe Nunca Decaiga, a las preguntas de VAVEL.com. Para él, la imagen de “equipo pequeño” no es más que una mentira para ocultar “la nefasta gestión económica, deportiva, filosófica y social” que han llevado a cabo en los últimos años. La solución para del Valle no pasa solo por un cambio en la directiva. Desde Tu Fe Nunca Decaiga abogan por un Sporting transparente y democrático. Hay esperanzas. Según del Valle, Abelardo "ha asentado las bases de la filosofía" que la entidad debe seguir.

Pregunta: En su carta de presentación mencionan su oposición a la dirección de la familia Fernández. ¿Continuarán cuando haya un cambio de dueños?

Respuesta: Por supuesto. El que venga tiene en su mano que nuestra oposición sea más o menos frontal. Nuestro objetivo es que podamos elegir democráticamente al presidente del Sporting, que el club sea de los aficionados. La nueva directiva decidirá entre abrir su gestión al aficionado o hacer una política hermética. Yo solo pido que no me tomen por gilipollas. Quiero claridad y no que digan a la galería una cosa y después ejecuten otra.

P: ¿Hasta qué punto considera que Tu Fe Nunca Decaiga ha influido en la decisión de Fernández de vender las acciones?

R: Cuando organizamos las pañoladas nos dimos cuenta de la repercusión que podíamos tener. Dimos en la tecla porque había mucha gente que quería protestar y no sabía cómo. Nos impresionó muchísimo el apoyo de toda la afición en el partido ante el Leganés y en el siguiente. El Consejo del Sporting estaba cogido por alfileres y con las pañoladas se produjo una rotura absoluta. Javier Fernández se dio cuenta de que no podía seguir, se vio muy solo y no tuvo más opciones.

P: Son muchos los errores que señalan en la gestión de la familia Fernández. ¿Cuál es el más grave?

R: Javier Fernández siempre ha tenido un comportamiento excepcional conmigo. Incluso diría que demasiado bueno para las circunstancias. Como persona solo tengo buenas palabras para él pero su gestión es un tema aparte. Cuando entró, estoy seguro de que tenía ideas pero creo que se topó con un muro que no supo, no pudo o no quiso romper. Un alto porcentaje de los aficionados te dirían ahora mismo que el mayor responsable de la situación del Sporting es Alfredo García Amado. Si ese problema no se ha erradicado aún, es por algo. Si no quieres solucionarlo es grave, pero si no puedes es aún peor. Es algo que no entiendo. ¿Cuál es su poder real? Sigue ahí porque sabe mucho, dicen algunos. Creo que por un día y medio en los periódicos cargando contra la directiva con cosas que la mayoría de los aficionados ya sabemos, no merece la pena. Me cuesta entender que siga ahí.

P: Tu Fe Nunca Decaiga le hizo una propuesta a Javier Fernández. ¿En qué consistía?

R: Le propusimos 3.300.000 euros por sus acciones. Los 300.000 euros al contado por medio de un crowdfunding para dividir las acciones entre todos los que participaran. Los 3 millones restantes pretendíamos establecer una figura jurídica para anular la conversión de la deuda en acciones y volver a tenerla con el Sporting. Subordinar la deuda y pagarla a razón de 500.000 euros a partir de 2018. De esta forma, asegurábamos un período de cuatro o cinco años con una persona en el poder elegida democráticamente.

P: ¿No lograron convencerle?

R: Me cabrea enormemente tener que decir que no contestaron. Aún esperamos que respondan a esa propuesta.

P: De repente en una semana se conocen hasta tres posibles compradores con los que el Sporting ha firmado preacuerdos. ¿Qué está pasando con todo este proceso de venta?

R: Lo vivimos con mucho escepticismo y cautela. Nos enteramos de lo que sucede igual que el resto de aficionados, por los medios de comunicación. Creo que es Javier Fernández el que se ha encargado personalmente de toda la venta y que no se lo cuenta a nadie. Él quería vender y quitarse el muerto de encima. El problema es que Alfredo también está operando en todo esto. Se ha encargado de buscar a alguien a su medida para asegurarse un hueco en el nuevo mando.

P: ¿Cuál es el mayor temor que tienen con la venta del Sporting?

R: Me asusta soberanamente que el que venga sea alguien insolvente que lleve al club a la desaparición. Pero ahí radica la responsabilidad de los Fernández a la hora de conocer bien al comprador. La afición del Sporting debe tener claro que la venta la hace Fernández. Él es quien elige y quién le conviene pero, por tanto, también será responsable de la persona que mete aquí.

P: Los intereses del grupo inglés que ha expuesto Omar Zeidán coinciden en parte con los objetivos de base que recoge su asociación...

R: La persona que venga elegirá el grado de oposición con sus actos, no lo marcaremos nosotros. Por tanto, si el proyecto de cantera, el saneamiento de cuentas y demás que publica la prensa lo cumplen, tendrán muy poca oposición. Sin embargo, continuaremos luchando a nivel legal y estructural. Creo que las Sociedades Anónimas Deportivas van en contra de la naturaleza del club. El Sporting siempre fue de los aficionados hasta que en 1992 se convirtió en una S.A.D. La afición entonces no lo entendió y creo que ahora tenemos las consecuencias de aquella decisión. No hay ampliaciones de capital, los jóvenes no pueden comprar acciones de su equipo como hicieron sus abuelos. No poder poseer una parte del club por el que tienes un sentimiento tan grande como tiene el sportinguismo es para mí algo inconcebible.

P: ¿Qué pasa con el Ayuntamiento? ¿Por qué no se implican en esto?

R: Hay algo innegociable, el Consistorio debe asistir obligatoriamente a las Juntas de Accionistas del Sporting y fiscalizar las acciones del Consejo. Eso es algo que no ha hecho en los últimos 10 o 12 años y no lo entiendo porque el Sporting es patrimonio de Gijón. No estamos hablando de una Sociedad Anónima al uso ni de una sociedad privada. No es algo en lo que solo deban decidir los gestores sino que transciende más allá. Llevamos mucho tiempo reivindicándolo.

P: La gran duda es, ¿el Sporting es viable?

R: Es viable si las cosas se hacen bien. En los últimos cinco ejercicios ha tenido un superávit de unos 18 millones de euros. Es una mina de oro. El problema es que no se han hecho cosas bien. Los propios consejeros del Sporting aseguran que este es un equipo ascensor. Cuando el club se convierte en S.A.D. era el décimo en la clasificación histórica de primera. Ahora, es el decimoquinto y probablemente aún bajemos más. La actual dirección dice “somos un equipo pequeñito y estamos encantados”. En primer lugar, ni somos pequeñitos ni estamos encantados. Hay que coger perspectiva. El Sporting goleaba a equipos como el Hércules o el Valencia. Si nos llegan a decir entonces que ahora íbamos a envidiar a equipos como el Rayo Vallecano o el Getafe pensaríamos que nos toman el pelo. El Sporting nunca ha sido mediocre y ese es el primer bulo que nos han metido a presión en la cabeza a los aficionados. Y como éste, muchos más.

P: ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación actual del club?

R: El apartado filosófico y social. Hemos perdido mucha historia. Y, a nivel filosófico, el Sporting no tiene rumbo fijo. Hasta que no nos sentemos todos a negociar qué filosofía queremos llevar, seguiremos siendo un barco a la deriva. El fútbol es una fábrica de ilusión. La directiva nos ha decepcionado. Ha vendido mucha ilusión que al final se ha quedado en nada. Los únicos que han tenido un proyecto capaz de hacer soñar al sportinguismo fueron Preciado y ahora Abelardo. El Pitu ha asentado las bases de hacia donde debemos navegar y está convencido de lo que hace, se le ve en cada rueda de prensa. Además, demuestra que lo está haciendo bien. ¿Cómo no vamos a apoyar un proyecto así?