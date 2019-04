Berizzo: "Mis jugadores dicen que no fue penalti"

El Celta llegaba a la capital de España con la ilusión de completar una nueva gesta. Una complicada misión debido al bache que atraviesan los celestes, contrastado con el espléndido momento de forma del Real Madrid. Los de Berizzo buscaron tener el cuero para crear peligro y se mostraron, nuevamente,valientes ante su rival. No obstante, la pena máxima más que dudosa señalada en contra del club vigués provocaría que el partido diera un giro hasta terminar decantándose la balanza en favor de los madrileños.

"El primer gol desestabilizó el partido"

El entrenador celeste opta por no justificar la derrota aludiendo a la actuación del colegiado, sino que asegura que "el resultado es justo", aunque el resultado quizá fuese demasiado abultado: "No sé si para tres goles, pero el Real Madrid encuentra situaciones de gol que le permiten ganar el partido". En este nuevo tropiezo del cuadro céltico influyó, una vez más, la falta de agresividad y acierto de cara a la meta contraria: "Nosotros no creamos mucho peligro, tuvimos posesión pero nos faltó generar ocasiones".

Berizzo considera que fue clave la pena máxima que transformó Cristiano Ronaldo: "El primer gol desestabiliza el partido y luego de dos pérdidas el Real Madrid cierra el partido. Sabíamos la peligrosidad de perder esos balones". Reiteró que "el partido tiene un antes y un después del primer gol". Mientras el marcador se mantuvo a ceros, el conjunto olívico pudo incluso hacer daño a los merengues, pero a partir del penalti y posterior gol de Cristiano se decantó la balanza hacia el lado madridista: "Estábamos jugando sin profundidad pero con fluidez, adueñándonos del partido. El gol cambia el rumbo y luego el castigo de dos goles más que no muestran el dominio del Real Madrid, pero la derrota es justa".

"Nos faltó profundidad a todo el equipo, sobre todo en la primera parte, cuando el balón circuló mejor entre nosotros. En la segunda el Real Madrid necesitó poco para cerrar a la contra el marcador", concluyó el preparador argentino.

"Orellana jugó infiltrado"

El encuentro transcurrió con tranquilidad prácticamente en su totalidad. Apenas hubo jugadas polémicas en el Bernabéu, aunque cabe destacar una en particular. Todavía en el primer tiempo, Undiano Mallenco decidió señalar un penalti que solo él pareció ver. Según el colegiado, Jonny derriba a Cristiano Ronaldo dentro del área, pero las cámaras de televisión parecen reflejar cómo el portugués, sin llegar a colisionar con el lateral vigués, se lanzó hacia el césped. Penalti, gol y doble cartulina amarilla: al infractor y a Nolito, por discrepancias con Undiano. Esa acción ha sido muy discutida en el vestuario vigués, aunque Berizzo prefiere mantenerse al margen y no dar su opinión al respecto: "Mis jugadores dicen que no fue penalti, pero nunca me refiero a los fallos del árbitro".

Finalmente, el técnico celeste reconoció que Fabián Orellana disputó el encuentro infiltrado en un hombro, a la par que alabó la buena actuación de su compatriota el Tucu Hernández: "Orellana jugó infiltrado porque no superaba el dolor y necesitó infiltración. Al equipo le faltó peso ofensivo pero no es un problema de un futbolista como Hernández que me gustó mucho su actuación".