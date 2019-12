Entrevista. Antonio Domínguez: "Este año la Tercera está muy igualada"

Nacido el 4 de Abril de 1993 en la localidad onubense de Punta Umbria, Antonio Domínguez Sacramento o conocido futbolísticamente como 'Antonio Domínguez' es el ejemplo de la constancia hecha persona. Trabajo, trabajo y más trabajo. Tras debutar con el primer equipo la temporada pasada y ser un asiduo en los entrenamientos de este en esta, el talentoso delantero, solidario y ambicioso por partes iguales en el tapete, tiene un perfil muy clarificado: Una zurda muy venenosa para las zagas defensivas, rápido como una bala y con dotes de mando dentro del verde. Un jugador que hace diabluras jugando entre líneas y el cual presenta un hambre voraz cuando pisa el área rival.

Tras una temporada 2013/2014 muy fructífera, con 16 goles en su cuenta, el onubense afronta esta temporada con más ganas si cabe de demostrar que tiene hueco en el primer equipo a base de goles y trabajo. Así, atendió a VAVEL para comentar sus inicios en el mundo del fútbol y su trayectoria hasta hoy en día, además de otras cuestiones relacionadas con el club de sus amores: El Recreativo de Huelva.

Pregunta: ¿Qué le motivó para decir un día que querías ser futbolista?

Respuesta: La motivación viene día a día. El trabajo diario, en los entrenamientos. Al principio lo ves como un hobbie pero, después, cuando ves que trabajas día a día y ese trabajo da su fruto es un paso más para seguir trabajando. Además, la felicidad de hacer lo que te gusta te permite continuar.

Ahora mismo estoy con el filial. He estado ya en el primer equipo y estoy muy contento. Este año también estoy entrenando mucho con ellos y ves que tienes la puerta ahí, que te queda un salto. El trabajo del día a día, los partidos del fin de semana. Ya eres más grande y te vas dando cuenta que estás ahí, que puedes llegar.

P: ¿Dónde y cómo fueron sus inicios?

R: Yo empecé en el Punta Umbría al que le tengo que agradecer mucho al equipo de donde soy. Empecé allí y estuve hasta los 10 años, que es cuando el Recre me fichó. Llegué allí en alevines y llevo aquí toda la vida desde alevines hasta juveniles llegando al Recre B e incluso jugando algún partido que otro con el primer equipo. También un año que no puedo olvidar que estuve cedido en la Olímpica Valverdeña a la que le tengo que agradecer mucho y a la gente de Valverde que me aportaron mucho y me hicieron crecer.

P: Tanto en la actual como en la anterior temporada, el míster le solía poner de extremo. ¿Cuál es su posición preferida? ¿Como delantero centro o delantero escorado a banda?

R: La verdad es que me gusta jugar en los dos sitios. Tengo la suerte de que, al igual que el compañero que lo haga, el míster nos da libertad de movimiento.

"Son sitios en los que me gusta jugar y lo importante es jugar, sea donde sea"

Yo siempre parto desde la banda pero luego siempre me gusta meterme por medio y participar mucho en el juego con balón. En banda me siento muy cómodo al igual que si fuera delantero centro o estando detrás del delantero. Son sitios en los que me gusta jugar y lo importante es jugar, sea donde sea.

P: Llegas al Recreativo pero, antes de llegar al filial, pasaste por todas las categorías. ¿Con cuál momento se quedas de esos años en los escalafones inferiores?

R: Hasta ahora mismo, me quedo, de todos los años, con el año pasado. Mi primer año en el filial del Recreativo. Hice un año increíble, me encontraba muy bien en el campo y estuve con el primer equipo que eso fue increíble. Si me tengo que quedar con un año, me quedo con ese pero en categorías inferiores me quedo con el año del ascenso a Liga Nacional.

P: Sin embargo, le tocó hacer las maletas y convertirse en un emigrante del fútbol. Te marchas a la Olímpica en la 2012/13. El balance de ese año no pudo ser mejor. 18 goles y pichichi del equipo y este a las puertas del ascenso a Tercera. ¿Buena temporada aquella, no?

R: Fue un poco duro al principio porque salía de juveniles y el club me comunicó a mi y a mi representante que la intención del club era cederme y, después de llevar tanto tiempo aquí, fue muy duro pero la verdad que me vino increíble. Llego allí con 18 años y me encuentro un vestuario de gente veterana, con gente que me saca hasta incluso, algunos, 18 años y piensas al principio que será difícil pero fue al revés.

"Es uno de los mejores vestuarios que he tenido en mi vida"

Es uno de los mejores vestuarios que he tenido en mi vida, donde más he aprendido con gente que han jugado en Segunda B y en Segunda A. Gente muy veterana que me han ayudado muchísimo y gracias a ellos es una de las cosas por la que decidí seguir luchando por este sueño porque cuando el club te comunica que va a cederte se te vienen esos fantasmas de pensar que pasará, si se acabará pero a mí me vino perfecto. Fue un año increíble, jugamos liguilla de ascenso y tengo que agradecerle mucho a Valverde, al club y al equipo.

P: Tras ese año, volviste al Recre. Aterrizas en el filial y cursas su primera temporada en Tercera División. ¿Te costó adaptarte a una categoría tan exigente como Tercera?

R: La verdad es que no me costó mucho adaptarme a Tercera porque empecé muy bien. Incluso yo jugué tan solo un partido y después empecé a ir convocado con el primer equipo. Me llevé un mes y medio con ellos y no bajé al filial. Jugué dos partidos en un mes y medio pero muy bien. El entrenador, desde el primer momento, me dió mucha confianza al igual que ahora. Tengo mucho que agradecerle a Juan Palma y al cuerpo técnico porque ellos hacen que el jugador se sienta importante, tanto el que juega como el que no. Yo llegué y estuve muy cómodo siempre.

P: Llega su primera oportunidad con el primer equipo. Momento inolvidable, ¿no?

R: Por supuesto. Llevo aquí desde los diez años y todo el mundo cuando está entrenando en el campo de césped artificial y mira al lado y está viendo al primer equipo entrenando se pregunta uno si estará ahí algún día.

"Es algo que cualquier persona que le guste desde pequeño este mundo del fútbol sueña"

Tuve esa suerte de estar con el primer equipo, de debutar, de estar con ellos de concentración, de ver la camiseta con tu nombre. Es algo que cualquier persona que le guste desde pequeño este mundo del fútbol sueña y lo he podido cumplir. Todo con trabajo diario y sacrificio que me ha ayudado a estar ahí.

P: Encima un debut en Copa del Rey y ante un rival con mimbres como el Sporting de Gijón. ¿Buena fecha elegida, no?

R: Claro. El Sporting es un equipazo. Tuve la suerte de salir como titular y de jugar 60 minutos y fue increíble. Encima pudimos ganar el partido por 3-2 e incluso tuve alguna oportunidad de hacer gol y fue un día increíble. Uno de los días más felices de mi vida y que nunca voy a olvidar.

P: A partir de ahí, volvistes a la realidad de la Tercera División. Su primer año y 16 goles, segundo máximo artillero por detrás de Naranjo. En general fue un año muy bueno a nivel personal. ¿Recuerdas algún momento de la campaña anterior con especial intensidad?

R: Hubo un momento de la temporada pasada que lo estábamos pasando muy mal. Nos metimos abajo por circunstancias del fútbol, por partidos que a veces no salen, por el equipo que juega bien y no gana o porque no llegan los goles. Si me tengo que quedar con un partido me quedo con el del Cádiz B. Fue un partido muy feo pero conseguimos ganar 0-1 tras venir de una racha de siete jornadas perdiendo y nos metimos abajo y una derrota ante el Cádiz nos metía de lleno abajo y el míster nos lo dijo aunque nosotros ya lo sabíamos. Conseguimos ganar, coger aire y retomar la dinámica positiva.

P: Así, no pasastes desapercibido para algunos clubes. Villarreal, Valencia y Sevilla llamaron a su puerta pero decidiste seguir en el Recreativo. ¿Que impulsó esa decisión? ¿Motivos economicos o sentimentales?

R: El aspecto económico no. Somos jugadores jóvenes y tampoco tenemos que mirar eso ahora. Tenía un año más de contrato aquí y el club quería que me quedara, al igual que yo. Hasta ahora, el sueño mío es estar en el primer equipo del Recreativo de Huelva y jugar. Si no se puede, habrá que salir y buscar otra alternativa en otro sitio pero, hasta ahora, el Recre confía en mi y quería cumplir mi año de contrato.

Estoy aquí contento, de momento, y ya el futuro ya se verá. El año pasado hice una buena temporada, hubo cosas interesantes pero tenía contrato y el club decidió que me quedara y me quedé.

P: Llegando al presente más actual. Nueva temporada y de momento las cosas van bien. Séptimos a 8 puntos del cuarto. Una temporada muy tranquila de momento. ¿A qué atribuyes esta buena marcha del equipo?

R: Tenemos un buen equipo y un cuerpo técnico extraordinario que se parte la cara día a día preparando cada entrenamiento. El equipo arriba está muy bien, atrás estamos bien, no estamos recibiendo muchos goles. El equipo está muy contento. Somos una piña y todos remamos hacia el mismo lado y en el campo salen las cosas.

P: Pero es un año también muy complicado en el aspecto económico. Cómo de todos es sabido de los impagos. ¿Como lo estáis llevando en el filial?

R: Es duro pero eso ya se habló. Los capitanes del primer equipo nos han ayudado mucho a nosotros. Salió una carta y entre ellos y nosotros decidimos que no se iba a hablar más de este tema. Son cosas que pasan, que pueden pasar, pero hay que esperar a que todo salga bien y así que todo vuelva a la normalidad.

P: Con respecto al primer equipo, se fue Sergi y llegó Oltra. ¿Es un técnico que se fije en la cantera? ¿Más o menos que Sergi?

R: Ni más ni menos. Cada entrenador tiene su punto de vista. Yo con Oltra estoy muy contento pero a Sergi tengo que agradecerle mucho porque me hizo debutar pero Oltra igual. Ahora llevo un tiempo entrenando mucho con ellos y estoy contentísimo.

Oltra te trata como un jugador más y te apoya, esta encima tuya, igual que Emilio, segundo entrenador, y Chema. Un cuerpo técnico del que tenemos que estar orgulloso tanto la cantera como el primer equipo que creo que lo están y ahí está el rendimiento del equipo. Yo, personalmente, estoy muy contento con el cuerpo técnico del primer equipo.

P: Sin embargo, la temporada continua y mañana os enfrentáis al San Roque de Cádiz. Un rival que viene tras 8 jornadas sin perder. ¿Partido difícil, no?

"Todos los partidos están difíciles y ganar está muy caro"

R: Este año la Tercera está muy igualada. Todos los partidos están difíciles y ganar está muy caro. Para mí es un partido especial porque jugamos en Punta Umbría y llevo mucho tiempo sin jugar un partido de competición allí y para mí es, quizás, más especial que para otros.

El equipo está enchufado, venimos de hacer un mal partido en Cádiz pero cada partido te da una oportunidad de volver a sacar los puntos y de sumar, que es lo importante y lo que queremos. Así que mañana iremos a por el partido como vamos cada domingo e intentar luchar por la victoria.

P: Respecto a su futuro, es su último año de contrato. ¿Como lo ves?

R: Es cierto que me queda un año de contrato pero yo vivo el día a día, el presente. Estoy en el Recre ahora mismo y mi sueño es estar aquí, jugar en el primer equipo y el futuro ya se hablará. Todavía es pronto pero todo se hablará en su momento. De momento estoy aquí y mañana dios dirá.

P: Por último. ¿Qué objetivo marcaís para esta temporada para el Recre B?

R: Nuestro objetivo está claro. Soñar es gratis pero el objetivo es claro. Casi todos mis compañeros vienen de juveniles o son amateur de primer año y el objetivo del club es siempre la permanencia.

"Ir partido a partido, pensar en cada uno y ganar uno a uno y, después, ya se verá"

Ahora mismo estamos arriba y nunca se sabe. El equipo trabaja bien día a día. De momento es salvar la categoría y, a partir de ahí, siempre hay que aspirar a más. Hay que ser realista, no precipitarse. Ir partido a partido, pensar en cada uno y ganar uno a uno y después ya se verá donde estamos.