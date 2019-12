Batalla en el barro vencida por el Promesas

Trabajada e intensa victoria del Real Valladolid Promesas, en un campo muy perjudicado, que terminó siendo más un lodazal que un tapete verde. Un ejercicio de esfuerzo físico y calidad, recompensado en la figura de varios jugadores, como Guille Andrés o Carmona, que completaron un gran encuentro.

Comenzó con fuerza el Marino de Luanco, consciente de la necesidad de empezar el encuentro presionando y buscando la portería rival sin miramientos. El paupérrimo estado del terreno de juego obligaba a los dos equipos a abusar, en ocasiones, del balón en largo y de las jugadas de estrategia. Así, los asturianos llegaron al área de un Julio que vestía la camiseta de portero del Marino, ya que tanto la roja como la negra habituales en el Real Valladolid podían confundirse con las de portero y jugadores locales, respectivamente. Sin embargo, el que primero golpeó fue el Promesas. Un despeje del Marino que fue cabeceado en el centro del campo y que llegó hasta la defensa. Ahí, el más listo fue Guille Andrés, ganando la espalda a Nico Pandiani y batiendo a Ponzo con un disparo seco con la zurda. Apenas se habían disputado cinco minutos de partido y los visitantes ya dominaban en el marcador.

No bajó los brazos el Marino, y desde ese instante buscó el empate. Dudi calibró la puntería de los asturianos, con un disparo muy alto que no causó peligro. Si acertó Guaya en su remate, a la salida de un córner, pero Julio respondió con reflejos. El rechace quedó en el área y lo engatilló Juanma Torres, en posición de fuera de juego, por lo que su celebración del gol quedó en nada. El paso de los minutos fue a favor de los locales, ya que ganaron presencia en campo rival, presión e intensidad. El Promesas no jugaba tan a gusto, ya sea por el trabajo de su rival o por el barrizal en el que se convirtieron algunos sectores del campo.

Ángel tuvo dos grandes ocasiones: primero un larguero y después un testarazo cruzado

Quien no notaba esto era Guille Andrés, espoleado por su tanto y con toda la confianza del mundo. El de Xátiva se deshizo de varios rivales y la sirvió al centro, donde apareció Ángel para mandarla al larguero con todo a su favor. Ocasión de ensueño para los pucelanos, que desaprovecharon la acción para ampliar distancias. A pesar de que mejoró, el Marino apenas creó peligro después del gol anulado. Lo que en principio fue una reacción, se quedó en amago. Ejemplo de ello fue un remate a la media vuelta de Espolita, sin fuerza y muy tímido, que pudo atrapar Julio sin ningún problema.

Los asturianos, especialmente algunos jugadores, no supieron reaccionar al control posicional de los pucelanos. Era cuestión de tiempo que el Promesas volviera a saborear la miel del gol, y no tardó. Un saque de banda, sin aparente peligro, se convirtió en una gran jugada albivioleta, en la que el balón recorrió la frontal de izquierda a derecha y terminó, de nuevo, en la portería de Ponzo. Carmona fue el encargado de chutar el esférico, cruzándolo a la perfección, impidiendo que el arquero local pudiera ni siquiera tratar de lanzarse. El 0-2 ya sí noqueó a los asturianos, que vieron frenado en seco el buen momento en el que arribaban a este encuentro. Hasta pudo poner el tercero antes del descanso el filial castellano, pero Ángel no acertó en el remate con la testa, rematándolo muy cerca del poste. El extremo zurdo se lamentó de forma airada en el suelo, cubierto de barro. Tiempo también hubo para la polémica, ya que Guille Andrés fue zancadilleado de forma clara en el área, tras deshacerse de varios rivales. El colegiado cántabro no lo vio, o no lo quiso ver, y lo que señaló fue el final del primer acto.

Ímpetu diluido

Con el regreso de los vestuarios, el Marino de Luanco trató de revertir la situación. Los primeros minutos fueron de acoso y derribo, con muchos centros desde los laterales y concentración de jugadores en zona de remate. Tanto la zaga albivioleta, como su guardameta, estuvieron perfectos en esa labor, despejando todos los acercamientos locales e impidiendo un tanto que recortaba distancias y a bien seguro hubiera cambiado el signo del partido. Omar tuvo en sus botas la que posiblemente fue la mejor ocasión de la segunda parte, con un disparo desde la frontal que atrapó Julio sin mayores complicaciones.

El dominio era local, pero como un azucarillo en una taza de café, se fue diluyendo poco a poco, con el paso de los minutos. El esfuerzo físico, y el buen hacer de los pucelanos, dieron otro puñetazo al estómago del Marino, que titubeó hasta el final del encuentro, sin rendirse, pero en un quiero y no puedo. Las imprecisiones y los balones en largo fueron la tónica de una segunda mitad sin mucho fútbol, en la que las condiciones del terreno de juego empeoraron. Como si de un partido de rugby en la Irlanda profunda se tratase, los futbolistas presentaban manchas de barro por todo su cuerpo. Era toda una batalla.

Apenas existieron acciones destacadas. Dani Vega, que volvió a participar con el Promesas, tuvo un buen disparo que se fue cerca del poste. Sekou, que entró por el goleador Guille Andrés, seis tantos ya en Segunda B, también dejó alguna muestra, aunque menos, de calidad. Quien no falló a su cita fue Ayub. El centrocampista, muy pródigo a hacer grandes jugadas en los últimos minutos de los encuentros, controló el cuero en la frontal, tras un semifallo de Javi Navas, y con varios regates en una baldosa se presentó ante Ponzo, batiéndole con facilidad. Un 0-3 inapelable, que sentenció el partido y le da los tres puntos al filial pucelano, situándose de nuevo en las posiciones cabeceras del pelotón de la media tabla. Por su parte, el Marino continuará siendo el farolillo rojo, con seis puntos de desventaja del equipo en promoción.

